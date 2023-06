Die Funktion Motion Blur sorgt regelmäßig für Diskussionen innerhalb der Community. Viele Gamer finden die Funktion fürchterlich und schalten sie direkt ab. Doch einige können Bewegungsunschärfe etwas abgewinnen.

Viele Spiele wie Destiny 2, Hogwarts Legacy oder Fortnite haben eins gemeinsam: Sie bieten alle das Feature „Bewegungsunschärfe“. Doch die Funktion, die auf Englisch „Motion Blur“ genannt wird, ist unter vielen Gamern umstritten. Viele halten nichts davon oder schalten es direkt als Erstes ab. So schreibt jemand auf reddit:

Ich denke, wir sind uns einig, dass die große Mehrheit der Gamer Bewegungsunschärfe HASST, und das aus gutem Grund.

Nur die Raser unter den Spielern schalten den Effekt ein

Was ist Motion Blur überhaupt? Jagt ihr mit einem Auto durch die Straßenschluchten von New York, bleibt das Auto scharf, während die Gebäude verschwimmen: Dinge um euch herum verschwimmen, während eure Person, das Auto oder was ihr zur Bewegung nutzt, scharf bleibt. Springt ihr etwa in einem RPG in 3. Person wild durch die Gegend, wird die Umgbung unscharf, während eure Figur klar sichtbar bleibt.

Warum schalten es viele Spieler ab? Vor allem in hektischen Spielen, etwa in Shootern oder schnellen Actionspielen, wird Motion Blur schnell als störend empfunden. Wichtige Dinge verschwimmen oder Gegner können nicht mehr klar anvisiert werden. So schreibt etwa ein Gamer auf reddit, dass es vor allem auf das Spiel ankomme:

Bewegungsunschärfe ist eine Sache des Inhalts, ein Rennspiel ohne Bewegungsunschärfe hat kein Gefühl für Geschwindigkeit, ein Shooter mit Bewegungsunschärfe – nein danke.

Ein anderer ergänzt:

Bewegungsunschärfe sieht bei Rennspielen gut aus, vor allem bei Spielen vor 2010, aber bei FPS- und RPG-Spielen bereitet sie mir Kopfschmerzen.

Insbesondere kompetitive Gamer, die etwa Call of Duty oder andere Shooter spielen, schalten Funktionen wie Motion Blur schnell ab, da dies bei der Treffsicherheit nur für Störungen sorgt.

Ein gutes Beispiel, wie Motion Blur in Spielen aussieht, könnt ihr euch in folgendem Video auf YouTube ansehen:

Wer mag denn die Funktion überhaupt? Insbesondere Spieler, die Racing-Games zocken, bleiben Motion Blur treu und nutzen es. Denn während das Auto scharf bleibt, verschwimmt alles drumherum. Das wirkt dann noch schneller und intensiver als ohne.

Gibt es sonst Auswirkungen? Nein, denn Motion Blur wirkt sich meist kaum auf die Gesamtperformance aus. Schaltet ihr Motion Blur ab, hat das erst einmal kaum Auswirkungen auf eure FPS, außer die Funktion ist schlecht implementiert. Dann könnte die Abschaltung durchaus für FPS-Sprünge nach oben sorgen.

Niedrige Frameraten können von Motion Blur profitieren

Wieso integrieren viele Entwickler die Funktion? Motion Blur und andere ähnliche Effekte vermitteln ein größeres Gefühl von Geschwindigkeit. In Spielen wird das häufiger eingesetzt, weil Games dadurch realistischer und „kinoreifer“ aussehen sollen. Viele großen Studios implementieren diese Funktion in ihre Spiele.

Außerdem, so erklärt etwa das Online-Magazin PCGamer, helfen solche Effekte, „das Erscheinungsbild eines Spiels zu glätten, insbesondere bei Spielen, die mit 30 Bildern pro Sekunde oder weniger gerendert werden.“ Das spielte vor allem in einer Zeit eine Rolle, wo Konsolen nicht mehr als 30 FPS rendern konnten.

Mit eingeschalteter Bewegungsunschärfe bekommt ihr dann in Spielen unter 30 FPS das Gefühl, dass sich das Spiel flüssig dreht. Denn anstatt ruckelnder Sprünge seht ihr dann Schlieren. Für Gamer, die eher mit schwacher Hardware unterwegs sind, kann diese Funktion daher auch ein Segen sein, während sich viele andere darüber aufregen.

Hohe Bildwiederholraten mit 120 Hz oder mehr machen in den meisten Fällen jedoch Bewegungsunschärfe-Effekte überflüssig. Denn 120 FPs sehen immer flüssiger aus als künstliche Bewegungsunschärfe, die mit der Software gemacht worden ist.

Ob euch ein schnelles, 120-Hz-Panel wirklich zu einem besseren Spieler macht, hat übrigens ein YouTuber gemeinsam mit dem “Shooter-Gott” Shroud ausprobiert. Ob es euch wirklich besser macht, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen:

