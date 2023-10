Starfield: Community verlangt nach viel mehr QoL-Features, bekommt mit neuem Patch nur einen FOV-Slider für das Sichtfeld

Was fehlt Starfield weiterhin? Das Update geht definitiv in die richtige Richtung. Die Fans haben aber weitere Wünsche, um den Spielkomfort weiter zu steigern. Dazu gehören unter anderem die Unterstützung für 32:9 Ultra-Wide-Monitore und die offizielle Integration von Nvidia DLSS.

Außerdem gab es eine Änderung in der Fraktionsquest „Echos der Vergangenheit“. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Tunnelkreaturen einen Standort auswählen konnten, der euch am Fortschritt der Quest behindern konnte.

Was steckt im neuen Patch? Mit dem Update 1.7.36 wurde Starfield in den Grafikoptionen um einen FOV-Slider ergänzt. Damit könnt ihr jetzt ganz offiziell das Sichtfeld in der Ego- und Third-Person-Perspektive frei anpassen. Das Feature können PC- und Konsolenspieler gleichermaßen nutzen.

