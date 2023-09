Starfield empfiehlt, unbedingt eine SSD zu nutzen – YouTuber zeigt, warum

Für Starfield setzt Bethesda eine schnelle SSD voraus. Ein YouTuber hat den Gegentest gemacht und das Spiel auf einer langsamen Festplatte installiert. Wir erklären euch, was er herausgefunden hat.

Starfield braucht viel Platz auf eurem System. Genauer gesagt sind es laut Hersteller Bethesda 125 GB, die sich das Rollenspiel auf dem zur Installation ausgewählten Datenspeicher genehmigt. Wäre das nicht schon genug, fordert der Spiele-Entwickler euch dazu auf, Starfield auf einer SSD zu installieren.

Spieler ohne entsprechendes Laufwerk fürchteten nun, nicht in den Genuss des Spiels zu kommen. Sie sahen sich gezwungen, ein passendes Laufwerk nachzurüsten oder direkt einen neuen Gaming-PC zu kaufen.

Ein YouTuber namens „RandomGaminginHD“ hat sich der Problematik angenommen. Er zeigt in einem Video, wie sich Starfield spielt, wenn man es auf einer normalen Festplatte installiert.

YouTuber zeigt, warum Starfield einen schnellen SSD-Datenträger benötigt

Viele Entwickler von AAA-Spielen schlagen für ihre neueren Titel eine SSD (Solid State Drive, Flashspeicher) als Installationsort vor. Bethesda allerdings ist eines der ersten Studios, die bereits bei den Mindestanforderungen als Speicherplatz ein SSD-Laufwerk fordern. Der YouTuber „RandomGaminginHD“ hinterfragt dies und macht in einem Video den Selbstversuch.

Wie ist der YouTuber vorgegangen? Für seinen Test hat er eine 10 Jahre alte HDD (Hard Disk Drive, mechanisches Festplattenlaufwerk) von Western Digital aus der Schublade geholt. Den 1 TB großen Datenträger hat er zuvor mit einem Diagnosetool auf Fehler überprüft. Trotz 50.000 Betriebsstunden befindet sich der Massenspeicher laut seiner Aussage in einem guten Zustand.

Das Laufwerk hat er anschließend an seinen Computer angeschlossen. Sein System beinhaltet folgende Komponenten:

Prozessor: Intel Core i5-12400, 2.50GHz

Grafikkarte: Nvidia RTX 4060TI

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Datenträger: Kingston M.2 NVME SSD, unbekannte Größe

Musste das Spiel für den Test neu installiert werden? In Steam können Spieldateien zwischen verschiedenen Laufwerken hin und her verschoben werden. Diese Option hat sich „RandomGaminginHD“ zunutze gemacht und die rund 125 GB große Installation von Starfield von der SSD auf die HDD übertragen. Dieser Vorgang hat ungefähr 25 Minuten in Anspruch genommen.

Unterschiedliche Test-Szenarien im Vergleich

Welche Gameplay-Elemente wurden für den Test genutzt? Um aussagekräftige Vergleichswerte zu bekommen, entschied er sich, verschiedene Aspekte des Spiels näher anzuschauen. Dies sind seine Ergebnisse für die Ladezeiten im Spiel.

Laden eines Spielstandes aus dem Hauptmenü heraus:

SSD: 14 Sekunden

HDD: 1 Minute, 30 Sekunden

Ladezeit beim Betreten / Verlassen eines Gebäudes:

SSD: 3 Sekunden / 5 Sekunden

HDD: 8 Sekunden / 17 Sekunden

Starfield ist voller Ladebildschirme. Sei es beim Betreten und Verlassen eines Gebäudes oder der Schnellreise mit dem eigenen Raumschiff. Da bei einem Szenenwechsel von Gebäuden zur offenen Spielewelt hin mehr Details geladen werden müssen, benötigen beide Datenträger hier etwas länger.

Wie groß ist der Einfluss der Festplatte auf das Gameplay? Beim Spielen stellte der YouTuber regelmäßig ein Stottern im Millisekunden-Bereich fest. Teilweise schien Starfield komplett eingefroren zu sein, was glücklicherweise aber nicht der Fall war. Nach einigen Sekunden lief das Spiel weiter.

In Abhängigkeit von der Action, die gerade auf dem Bildschirm stattfindet, ist das Space-RPG mehr oder weniger gut von der alten Festplatte aus spielbar. In hitzigen Gefechten ist das ruckelnde Gameplay inkl. ungewollter Pausen nicht gerade von Vorteil. Bei weniger spannenden Aufgaben wie der Erforschung von Planeten stört dies weniger.

Beim Abheben von einem Planeten mit dem eigenen Raumschiff und der Lande-Animation auf einem anderen Himmelskörper werden Wettereffekte teils sehr spät auf dem Monitor dargestellt. So ploppen etwa Wolken aus dem Nichts auf.

Welche Auswirkungen hat der Wechsel in ein anderes Gebiet? Wenn die Festplatte nach einem Ladebildschirm alle Daten und Umgebungsdetails geladen hat, ist die Performance gerade in Gebieten mit geringerer Bevölkerungsdichte besser.

NPCs als Leistungsbremse

Was ist mit den NPCs los? Kurioserweise sorgen Begegnungen mit NPCs in Starfield für Probleme, die das immersive Gameplay stören. Läuft „RandomGaminginHD“ auf Questgeber und Gesprächspartner in der Spielewelt zu, friert sein Bildschirm für wenige Sekunden ein. Bei der Interkation mit den unterschiedlichen Charakteren fällt ihm immer wieder auf, dass die Personen nicht lippensynchron sprechen und sich gut als Bauchredner machen würden.

Der YouTuber ist sich dabei aber nicht sicher, ob dies an der Verwendung der Festplatte liegt oder ein generelles Problem an Starfield ist. Spieler mit deutscher Sprachausgabe berichten ebenfalls von Audio-Verzögerungen. Es ist anzunehmen, dass Bethesdas Rollenspiel damit generell eine technische Baustelle hat.

Zusammenfassend würde „RandomGaminginHD“ das Spiel auf einer HDD-Festplatte nicht als komplett unspielbar bezeichnen. Es könnte aber sehr frustrierend sein, auf einem Low-End-PC mit weniger Leistung zu spielen und dann zusätzlich durch eine langsame HDD ausgebremst zu werden. Dies würde die Gameplay-Erfahrung zu einem sehr negativen Erlebnis machen.

