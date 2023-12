Starfield enthüllt große Pläne für 2024, spricht über neue Gameplay-Optionen, Mod-Support und die erste Erweiterung

Ihr könnt dann beispielsweise Veränderungen an eurer Trage-Kapazität und dem Schaden am Schiff vornehmen. Obendrein soll das Credit-Vermögen der Händler dann anpassbar sein.

Die Updates sollen neue Möglichkeiten zum Reisen bringen – das Reisen war einer der größten Kritikpunkte des Spiels . Außerdem sollt ihr dann die Möglichkeit haben, auf Stadtkarten zuzugreifen, während ihr in Städten wie Neon und New Atlantis unterwegs seid.

Was plant Bethesda 2024 für Starfield? Ab Februar 2024 soll Starfield ungefähr alle sechs Wochen ein neues Update mit unter anderem „Quality of Life“-Verbesserungen, Funktions- und Content-Updates erhalten.

