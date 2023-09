Starfield: Außenposten bauen – So errichtet ihr eure eigene Basis auf einem fremden Planeten

Der Bau eines Außenpostens ist in Starfield ein wichtiges, aber vor allem zu Beginn des Spiels häufig unterschätztes Feature. Wie ihr einen eigenen Außenposten baut und automatische Abläufe einrichtet, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Der Bau eines Außenpostens unterteilt sich in drei große Schritte: die Suche des idealen Platzes, das Planen, welche Ressourcen zu Beginn benötigt werden sowie der eigentliche Bau. Die ersten beiden Schritte behandeln dabei vor allem die Vorbereitung.

Wir fassen euch hier als Erstes die Grundlagen zusammen, wie ihr einen Außenposten errichtet. Danach gehen wir die drei Schritte durch, um den Bau eures Außenpostens möglichst ideal zu finalisieren.

Außenposten bauen – die Grundlagen

Um den Bau eures Außenpostens zu starten, müsst ihr euren Scanner (F/ LB) herausholen und anschließend (R) oder (X) auf dem Xbox-Controller drücken. Als Nächstes legt ihr das Zentrum sowie den gesamten Bereich eures Außenpostens fest und beginnt mit dem eigentlichen Bau.

Ihr könnt jetzt im Radius eures Außenpostens mit dem Scanner zu jeder Zeit in den Baumodus übergehen. Im Baumodus findet ihr insgesamt 12 verschiedene Kategorien mit herstellbaren Objekten:

Extraktoren (für verschiedene Ressourcen)

Energie (Generatoren und ähnliches)

Lager

Builders (z. B. der einfache Fabrikator)

Gebäude

Herstellung (verschiedene Werkbänke)

Verteidigungen (verschiedene Geschütze)

Roboter

Möbel

Dekorationen

Anzeigen (Waffenkoffer, Helmständer)

Sonstiges (Frachtlink, Landeplatz, und ähnliches)

Wechselt dann einfach zwischen den Kategorien und wählt das Objekt aus, das ihr herstellen und platzieren wollt.

Mit (V) bzw. der Ansicht-Taste auf dem Controller könnt ihr im Baumodus außerdem die Ansicht wechseln. Es ist möglich, in der First-Person- oder in der Vogelperspektive zu arbeiten. Einige der gewählten Objekte können zudem automatisch aneinander gerastet werden – das ist vor allem bei den Wohnungsteilen hilfreich.

Obendrein könnt ihr mit TAB (Controller: B) in den „Modifizieren-Modus“ wechseln. Dieser erlaubt es euch, Objekte an eine andere Stelle zu bewegen, zu drehen oder sogar zu löschen. Beim Löschen eines platzierten Objektes bekommt ihr alle zur Herstellung benötigten Ressourcen 1:1 zurück.

Bonus-Tipp: Mit der Forschung könnt ihr weitere Objekte für eure Außenposten freischalten. Ihr gelangt allerdings recht schnell an einen Punkt, an dem bestimmte Skills wie Außenpostentechnik oder „Zoologie“ benötigt werden.

Wenn ihr plant, große Basen zu errichten, beginnt frühzeitig Skills des Fähigkeitenbaums „Forschung“ freizuschalten, da sowohl „Außenpostentechnik“ als auch „Zoologie“ in Stufe drei des Skilltress sind und somit mindestens 8 investierte Skills in der Kategorie voraussetzen.

Außenposten bauen – Schritt 1: Die Suche nach einem Platz

Wenn ihr überlegt, wo ihr euren Außenposten errichten wollt, müsst ihr euch die Frage stellen, welchen Zweck der Außenposten erfüllen soll.

Wird es eine Art Ferienwohnung, dann sucht euch einfach einen Planeten aus, den ihr schön findet. Idealerweise besitzt er sogar Bedingungen, in denen ihr entspannt leben könnt, sowie eine üppige Flora und Faune – für das Urlaubsgefühl.

Wird der Außenposten zur Gewinnung von Ressourcen genutzt, scannt fleißig Planeten und sucht nach Himmelskörpern mit Ressourcen, die ihr gebrauchen oder teuer verkaufen könnt. Bereits auf der Sternenkarte könnt ihr sehen, welche Ressourcen ein Planet liefert.

Den idealen Platz zum Abbau von Ressourcen finden: Für den Anfang eignen sich Himmelskörper, die Eisen oder Aluminium besitzen. Beide Metalle werden beim Bau eures Außenpostens bei vielen Objekten und Strukturen benötigt.

Zu Beginn könnt ihr allerdings nur auf Planeten bauen, die keine extremen Bedingungen haben.

Wenn euer Außenposten die Ressourcen möglichst automatisiert farmen soll, ist zudem ein Helium-3-Vorkommen hilfreich. Hier eignet sich beispielsweise „Kurtz“, das ist der Mond von Jemison (New Atlantis) im „Alpha Centauri“-System. Kurtz ist sehr früh im Spiel erreichbar und besitzt sowohl Aluminium als auch Helium-3.

Aktiviert jetzt auf der Sternenkarte die Ressourcen-Anzeige und landet möglichst nah an der Schnittstelle von Aluminium- und Helium-3-Vorkommen.

Anschließend lauft ihr mit eurem Scanner über die Oberfläche des Himmelskörpers und schaut nach einem Platz, an dem ihr beide Ressourcen findet. Wenn ihr euren Außenposten platziert, seht ihr bereits vor dem Platzieren in der oberen linken Ecke eures Bildschirms, welche Ressourcen in dem Bereich des Außenpostens vorkommen.

Außenposten bauen – Schritt 2: Die Planung des Baus

Da das Erkunden und Reisen in Starfield limitiert ist und ihr auf Schnellreisen angewiesen seid, wollt ihr nicht beim Bau eures Außenpostens feststellen, dass euch bestimmte Ressourcen fehlen. Sonst reist ihr unzählige Male zwischen den Systemen hin und her und sammelt euch stückweise die benötigten Mittel zusammen.

Ihr könnt das Reisen auf ein Minimum beschränken, in dem ihr euren Außenposten platziert und dann die einzelnen Objekte durchgeht. Dabei könnt ihr sehen, wie viel eine Struktur von einer bestimmten Ressource benötigt. Dann überlegt ihr, welche Objekte ihr wie oft bauen wollt und notiert euch, welche Mengen ihr zur Umsetzung eures Planes benötigt.

Diese Ressourcen könnt ihr dann gezielt farmen oder bei NPC-Händlern kaufen. Einige Strukturen, die ihr bei euren Außenposten wahrscheinlich bauen werdet, listen wir euch hier mitsamt der benötigten Ressourcen und Komponenten auf:

Strukturen und Komponenten sowie die zur Herstellung benötigten Ressourcen in der Übersicht: Industrielle Werkbank: 3x Eisen, 4x Aluminium

Kraftstoffgenerator: 4x Wolfram, 1x Isozentrischer Magnet, 1x Tau-Regelwiderstand, 1x Austenit-Verteiler

Crewstation: 3x Nickel, 2x Eisen, 5x Aluminium

Extraktor Aluminium: 2x Wolfram, 5x Eisen, 4x Aluminium

Extraktor Helium-3: 4x Nickel, 5x Aluminium, 3x Kupfer

Feststoffbehälter klein: 3x Adaptiver Rahmen, 6x Eisen, 5x Aluminium

Gasspeicher klein: 5x Wolfram, 3x Adaptiver Rahmen, 6x Kupfer

Lagerhaus klein: 3x Adaptiver Rahmen, 5x Titan, 6x Aluminium

Frachtlink Intersystem: 20x Eisen, 12x Aluminium, 3x Reaktives Messgerät, 1x Komm-Station Anmerkung: Mit dem „Frachtlink Intersystem“ könnt ihr Güter zwischen zwei Außenposten in verschiedenen Sonnensystemen befördern. Ihr braucht dementsprechend mindestens zwei dieser Systeme, damit ihr sie nutzen könnt. Plant also die doppelte Menge an Ressourcen ein.

Landeplatz mit Schiffsbuilder: 18x Adaptiver Rahmen. 30x Eisen, 2x Schwerelos Draht, 2x Beryllium Zum Bau der verschiedenen Strukturen benötigt ihr zude einige Komponenten, die ihr mit der industriellen Werkbank herstellen oder im Spielverlauf looten könnt. Hier nochmal eine Übersicht, was ihr zum Herstellen dieser Komponenten benötigt: Adaptiver Rahmen: 1x Eisen, 1x Aluminium

Isozentrischer Magnet: 1x Nickel, 1x Kobalt

Tau-Regelwiderstand: 1x Kupfer, 1x Beryllium

Austenit-Verteiler:

Reaktives Messgerät: 2x Aluminium, 1x Kupfer

Komm-Station: 1x Isozentrischer Magnet, 1x Tau-Regelwiderstand

Schwerelos Draht = 1x Silber, 1x Kupfer

Kraftstoffgenerator Extraktor Helium-3 Extraktor Aluminium Gasspeicher klein Feststoffbehälter klein

Wenn ihr die Ressourcen, die ihr für den Bau des Außenpostens benötigt, selber farmen wollt, solltet ihr euren Laser aufladen und Erze doppelt so schnell abbauen.

Außenposten bauen – Schritt 3: Die Errichtung eines vollautomatischen Systems

Wenn ihr den perfekten Platz für euren Außenposten gefunden und die nötigen Ressourcen für den Bau bereit habt, kann die Errichtung eines vollautomatisch arbeitenden Mining-Systems beginnen.

Transferiert dazu erstmal alle Ressourcen und Komponenten, die ihr braucht, in euer Inventar, da ihr euch damit das hin- und hergelaufe spart . Außerdem könnt ihr in Starfield nicht davon sterben, wenn euch der Sauerstoff ausgeht.

Anschließend solltet ihr die grundlegenden Strukturen bauen. Wir gehen in unserem Beispiel davon aus, dass ihr auf dem Mond Kurtz Aluminium und Helium-3 farmen wollt. Dazu platziert ihr nun folgende Strukturen mindestens ein mal:

Kraftstoffgenerator

Extraktor Helium-3

Extraktor Aluminium

Gasspeicher klein

Feststoffbehälter: klein

Solltet ihr bereits größere Lager oder fortgeschrittene Apparaturen freigeschaltet haben, könnt ihr natürlich auch diese verwenden.

Jetzt müsst ihr jeweils ein Kabel von eurem Kraftstoffgenerator zu dem Aluminium- und dem Helium-3-Extraktor führen, um diese mit Energie zu versorgen. Tretet dazu an den Generator heran, haltet auf der Tastatur E gedrückt und wählt in dem sich dann öffnenden Menü „Kabel“ aus. Statt eines Generators könnt ihr auf Planeten mit viel Sonnenlicht auch ein Solarray zur Speicherung der Solarenergie nutzen.

Anschließend geht ihr zu euren Extraktoren, öffnet erneut das Menü und klickt auf „Ausgabelink“. Der Ausgabelink transferiert eure gewonnene Ressourcen zu einem Zielbehältnis. Den Aluminium-Extraktor verbindet ihr mittels des Ausgabelinks mit dem „Feststoffbehälter: klein“ und den Helium-3-Extraktor mit dem „Gasspeicher klein“.

Abschließend verbindet ihr den Gasspeicher über einen Ausgabelink mit eurem Kraftstoffgenerator. Dieser benötigt nämlich Helium-3. Durch die Verbindung mit dem Gasspeicher kann der Generator die Extraktoren mit Energie versorgen, ohne dass ihr Helium-3 manuell nachfüllen müsst. Ihr müsst lediglich zur ersten Inbetriebnahme einmalig Helium-3 eigenständig bereitstellen.

Damit euer automatisches Mining-System jetzt problemlos laufen kann, solltet ihr allerdings darauf achten, dass euer Generator ausreichend Energie erzeugt, um alle Extraktoren zu versorgen und weniger Helium pro Ingame-Stunde verbraucht, als die Extraktoren fördern.

Idealerweise baut ihr erst die Helium-Extraktoren und lasst diese etwas arbeiten, ehe ihr die Aluminium-Extraktoren an eure Generatoren anschließt. Falls ihr bereits ein Bett gebaut habt, könnt ihr zusätzlich beim Schlafen einige Stunden überspringen und euch so einen Grundvorrat an Helium-3 schaffen.

Eine funktionierende Mining-Farm, die gegebenenfalls sogar deutlich wertvollere Ressourcen als Aluminium oder Eisen fördert, ist eine hervorragende Methode, um in Starfield schnell XP zu sammeln und Credits zu verdienen:

