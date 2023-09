Ihr könnt in Starfield Erz doppelt so schnell abbauen, wenn ihr einen simplen Trick nutzt

Ein Merkmal in Starfield gibt euch so bescheuerte Dialoge, dass ihr NPCs trollt und sie euch alles vergeben

Durch das Drücken der Ziel-Taste bewegen sich die drei äußeren Balken des Fadenkreuzes nach innen und schließen die Lücken. Sobald die Balken so weit es geht in der Mitte sind, ist euer Laserstrahl aufgeladen und hat eine verstärkte Kraft.

Bereits in den ersten Sekunden von Starfield gibt euch das Spiel den “Cutter”, einen Mining-Laser, in die Hand und möchte von euch, dass ihr Ressourcen abbaut. Die verschiedenen Erze, die ihr mit dem Laser farmen könnt, werden fortan immer wieder benötigt – beispielsweise beim Bau eines Außenpostens oder der Herstellung bestimmter Objekte.

Wenn ihr Erze wie Eisen und Aluminium in Starfield doppelt so schnell abbauen wollt, kann euch ein einfacher Trick Zeit sparen.

