Starfield hat in 6 Monaten 95 % seiner Spieler auf Steam verloren – Wie ist es bei Baldur’s Gate 3?

Das steckt dahinter : Die Zahlen bestätigen so ein allgemeines Gefühl, gegenüber Starfield, dass nach dem Release nicht so viel vorbereitet war, das man noch nachschicken konnte.

Wie steht Baldur’s Gate 3 jetzt da? Bei Baldurs’s Gate 3 zeigen Patches und der gute Ruf Wirkung. Zwar verlor Baldur’s Gate 3 in den ersten 3 Monaten rapide an Spielern, im Dezember 2023 und im Januar 2024 gab es aber wieder einen deutlichen Aufschwung auf Steam.

Starfield kam im September 2023 auf 145.883,2 Spieler im Schnitt und 330.597 in der Spitze – hatte also ungefähr ein Drittel der Spieler von Baldur’s Gate 3 rein nach Steam-Zahlen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to