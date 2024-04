Wenn ihr keine 250 € für PvE in Tarkov ausgeben wollt, schaut euch den 16 € Shooter eines deutschen Entwicklers an

Solltet ihr gerade eine Alternative zu Escape from Tarkov mit PvE und Koop suchen, ist vielleicht „Incursion Red River“auf Steam für euch interessant.

Was hat es mit Tarkov-PvE auf sich?

Escape from Tarkov (EFT) hat am 25. April 2024 einen neuen PvE-Koop-Modus veröffentlicht, in dem es bleibenden Fortschritt und keine Wipes geben soll.

Der Haken an der Sache: Der Modus ist aktuell nur über eine neue Edition permanent verfügbar, die 250 € kostet.

Sogar die Besitzer der teuren EOD-Edition müssen noch etwa 100 € zahlen, um den Modus dauerhaft spielen zu können – andernfalls können sie Tarkov-PvE nur sechs Monate zocken.

Viele Spieler von Escape from Tarkov sind extrem wütend, weil der Modus viel zu teuer und nicht in der EOD-Edition enthalten ist und die neue Edition zudem P2W-Inhalte besitzt. Es gab dahingehend viel Kritik aus der Community für EFT-Entwickler Battlestate Games.

Deutsches EFT-Like mit Koop und PvE – auf Steam

Was ist das für ein Spiel? Incursion Red River ist ein taktischer Extraction-Shooter, der von dem deutschen Entwicklerstudio Games of Tomorrow GmbH entwickelt und am 10. April 2024 im Early Access auf Steam veröffentlicht wurde. Zuvor lief das Spiel unter dem Arbeitstitel „Project Quarantine“ und lud im Februar 2024 zu einer Demo ein.

Das Spielprinzip von Incursion Red River erinnert stark an Escape from Tarkov und andere Extraction-Shooter, bietet allerdings nur PvE. Ihr könnt jedoch kooperativ mit bis zu drei Freunden in den Kampf ziehen. Wenn ihr PvP spielen wollt, werdet ihr hier allerdings keine Alternative zu EFT finden.

Dennoch erwartet euch der typische Gameplay-Loop eines Extraction-Shooters: Ihr nehmt in eurem Unterschlupf Missionen an, schnappt euch Waffen und Ausrüstung und startet einen Raid. Anschließend versucht ihr diese Missionen auf einer großen, offenen Map zu erfüllen, neuen und gegebenenfalls bessere Loot zu sammeln und am Ende des Raids erfolgreich zu extrahieren.

Incursion: Red River gibt im Trailer zum Steam Next Fest einen ersten Eindruck des Spielprinzips

Zudem setzt Incursion Red River auf möglichst realistisches Gameplay. Es gibt also keine Minimap, bunte Hitmarker oder die Möglichkeit, euch mit einer Spritze oder einem Verband auf 100 % hochzuheilen, nachdem ihr verwundet wurdet.

Auch das Gunplay versucht euch ein realistisches Gefühl für die unterschiedlichen Waffen und entsprechenden Rückstoß zu vermitteln. Diese Waffen können obendrein wie gewohnt mit verschiedenen Aufsätzen angepasst und individualisiert werden.

Natürlich darf auch das Loot- und Ausrüstungsmanagement eines richtigen EFT-Likes nicht fehlen. Ihr müsst sowohl das Lager in eurem Unterschlupf als auch euren Rucksack aufräumen und dafür sorgen, dass euch nicht der Platz ausgeht.

Das Lager (Stash) von Incursion Red River

Vietnam statt Osteuropa

In welchem Setting spielt der Shooter? Incursion Red River spielt nicht in einer fiktiven russischen Stadt, sondern führt euch in eine fiktive Version des gegenwärtigen Vietnams.

Ein Bürgerkrieg zwischen Gangs, Milizen und Privatarmeen tobt in dem südostasiatischen Staat und jeder versucht aus der chaotischen Lage seinen eigenen Vorteil zu ziehen. Das spiegelt sich auch auf der Map wider. Die Karte führt euch in ein tropisches Gebiet, mit grünen Wäldern und heißen Temperaturen.

Da Incursion Red River weder in einer futuristischen Zukunft noch weit in der Vergangenheit spielt, gibt es moderne Gewehre, Aufsätze und entsprechende Ausrüstung.

Zudem ist das Land von dem anhaltenden Bürgerkrieg und der damit verbundenen Zerstörung und Verwahrlosung gezeichnet.

Ein Screenshot von Incursion Red River mit Blick auf eine Map und ein Waffebmodell. Ein Screenshot, der einen zerstörten Militärstützpunkt inIncursion Red River zeigt Ein Screenshot von Incursion Red River in einem Hangar

Die Roadmap verspricht: Waffen, eine neue Map und mehr

Was erwartet das Spiel in Zukunft? Aktuell ist Incursion Red River noch im Early Access und das heißt, dass der Shooter in Zukunft mit neuen Inhalten versorgt wird. Auf Steam teilten die Entwickler bereits eine Roadmap und zeigten, was noch 2024 kommen soll.

eine komplett neue Map

7 neue Waffen sind geplant

mehr Auftrags-Arten, die ihr erfüllen könnt – Bosse & Verteidigung

Eine Erweiterung für das Health System – verschiedene Status-Effekte und neue Animationen für die Verwendung von medizinischen items

verschieden Verhaltensmuster für die KI

extremes Wetter

eine Überarbeitung des Loots

Animationen für Interaktionen – das Öffnen von Türen und das Looten

Viel Lob trotz des frühen Entwicklungszustands

Wie wird Incursion Red River bewertet? Incursion Red River hat bei knapp 2.300 Rezensionen auf Steam knapp 77 % positive Bewertungen. Der Grundgedanke vieler Spieler-Reviews ist dabei: Das Spiel hat Potenzial, aber noch viel Arbeit vor sich.

bungie20 via Steam: „Es wurde das geliefert, was versprochen wurde. Nicht mehr, nicht weniger. Für das Geld allemal eine Empfehlung wert! In 13,5H keinen Crash ingame gehabt alles hat funktioniert wie es sollte. Was will man mehr, außer Content und der wird ja noch geliefert.“

Cross via Steam: „Das Spiel ist in der ALPHA. Das ist ECHTER Early Access. […] Das ist ein Wagnis. Für deine 15 Dollar bekommst du keine endlos wiederholbare Erfahrung, sondern nur ein einziges Level und eine Handvoll Waffen, die du modifizieren kannst, und das klassische Tetris-ähnliche Inventarsystem.“

Mardy_Jim via Steam: „Das Spiel hat viel Potenzial und ist in vielerlei Hinsicht hervorragend – der Preis, die Art und Weise, wie das Spiel aussieht, die Auswahl an Waffen, Anbauteile und Ausrüstung […], aber es gibt einige Probleme, die WIRKLICH ausgebügelt werden müssen.“

Insgesamt sollte jedem potenziellen Käufer bewusst sein: Incursion Red River ist noch in einem frühen Entwicklungszustand. Es gibt nur eine Map, eine begrenzte Auswahl an Waffen und über den ein oder anderen Bug sollte sich auch niemand wundern. Im Endeffekt liegt es an euch, zu sagen, ob euch das knapp 16 Euro wert ist oder ihr doch lieber die 250 € Edition von EFT kauft.

Ein anderer realistischer Extraction-Shooter, der noch 2024 kommen soll, ist Gray Zone Warfare. Erst kürzlich konnten einige Content-Creator den vielversprechenden Titel testen und öffentlich zeigen: Gray Zone Warfare erinnert an Tarkov in einem Dschungel, hat schon in der Alpha 150.000 Zuschauer auf Twitch