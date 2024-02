Seit knapp einem Jahr könnt ihr auf Steam einen Extraction-Shooter in VR spielen. Dieser erinnert dabei an beliebte Shooter wie Escape of Tarkov und prahlt jetzt damit, schon 500.000 einzigartige Nutzer angesammelt zu haben.

Um welches Spiel geht es hier? Ghosts of Tabor heißt das VR-Spiel, welches ihr unter anderem auf Steam spielen könnt. Im März 2023 startete das Spiel im Early Access und konnte seitdem nicht nur eine für ein VR-Spiel große Spielerzahl gewinnen, sondern hat mit $ 10 Mio. auch ziemlich viel Geld verdient.

Der Launch-Trailer will euch auf den hautnahen Kampf vorbereiten, der euch im Ghosts of Tabor erwartet:

Ghosts of Tabor lässt euch den Kampf hautnah erleben

Ghosts of Tabor überzeugt die Spieler: Wie Beyond Frames Entertainment berichtet, setzt sich die große Spielerzahl aus den Steam- und Meta-Quest-Spielern zusammen (via beyondframes.com). Auf Steam selbst steht Ghosts of Tabor mit seiner Spielerzahl zwar schwach da, hat aber immerhin eine positive Bewertung von 79 %.

Auf Meta Quest selbst kann das Spiel mit einer sehr starken positiven Bewertung punkten. Bei fast 9.000 Bewertungen haben 72 % der Spieler Ghosts of Tabor 5 Sterne gegeben. Nur 3 bis 8 % der Spieler haben hingegen die schlechtere Bewertung von 1 bis 3 Sterne vergeben.

Dass die angegebenen 500.000 Spieler für ein VR-Spiel ein ziemlich großer Erfolg wären, lässt sich nicht abstreiten. Ein Grund für diesen Erfolg könnte das Crossplay sein. Dank diesem ist es quasi nie ein Problem, einen Squad zu finden und sich dem Kampf zu stellen.

Dazu überzeugt Ghosts of Tabor mit gutem und gnadenlosem Gameplay, was den Spielern eine unwiderstehliche Herausforderung bietet. Dabei findet PvP und PvE immer gleichzeitig statt. Spieler müssen also sowohl auf andere Spieler, sowie KI-Gegner gleichzeitig achten.

Ghost of Tabor vereint Extraction-Shooter und Survival

Hinzu kommen einige Survival-Aspekte, wie das Herstellen von Ausrüstung und Waffen, einiges an Loot, die Möglichkeit euch ein eigenes Safehouse zu bauen oder der Einfluss von Durst und Hunger, die das Spiel zu einem spannenden Erlebnis machen.

Neben bereits erschienene kostenpflichtigen DLC’s wurde ein Content-Update angekündigt, welches hingegen völlig kostenlos sein soll.

Das Update unter dem Namen „Matka Miest Underground“ soll ein ganz neues Gebiet zu dem Spiel hinzufügen.

