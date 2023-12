Ein bunter Extraction-Shooter im Comicstil startet in den Early Access auf Steam, lockt mit coolem Trailer

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was erwartet euch noch in Hawked? Ein auffallendes Merkmal des Shooters ist seine einzigartige Optik. Die Gefechte werden von visuellen Darstellungen begleitet, die an Comicbücher erinnern – beispielsweise durch ein Bang beim Schießen. Die Charaktere und einige Umgebungen sind mit markanten Schraffuren versehen, die ebenfalls an den Charme von Comics erinnern.

Ziel ist es, sicher von der Insel wieder zu entkommen, ohne dass ihr eure Beute an die Konkurrenz verliert. Wenn ihr sterbt, verliert ihr eure Beute. Wenn ihr mit dem mächtigen Artefakt entkommt, könnt ihr es in den nächsten Spielen verwenden und aufwerten.

Gemeinsam mit einem Team aus drei Personen begebt ihr euch auf die fesselnde Mission, tretet gegen andere Spieler und Monster an, löst kleine Rätsel und sammelt Glyphen, die euch zum Hauptartfefakt bringen – was euch einen mächtigen Vorteil verschaffen kann.

Was ist das für ein Spiel? In der Welt von Hawked hat die GRAIL, eine Abenteuer-Gilde, eine geheimnisvolle Insel namens X-Isle entdeckt. Als Spieler seid ihr Renegades, auch Abtrünnige genannt, und ihr werdet auf diese geheimnisvolle Insel voller Ruinen und antiker Stätten abgesetzt – um nach alten Relikten einer längst vergessenen Zivilisation zu suchen.

