Im gefeierten Sci-Fi Strategiespiel auf Steam sollt ihr gegen KI kämpfen, dabei verwenden die Entwickler sie selbst

Die Synchronsprecher, die die Sprachmodelle für die KI-Stimmen im Spiel erstellt haben, werden von den Entwicklern für jeden Satz vergütet. Der KI-Einsatz von Stellaris bedroht also noch nicht wirklich die Galaxie, aber ihr könnt es in der neuen Erweiterung tun: Zum Geburtstag erhält ein gefeiertes Sci-Fi Strategiespiel eine neue Erweiterung und die macht euch zum Bösewicht

Wir haben es nicht für Konzeptzeichnungen in „The Machine Age“ verwendet – dafür haben wir ein paar großartige Konzeptkünstler im Team. […] Auf dem visdev exploration/mood board gibt es vielleicht ein paar KI-generierte Stücke, aber sie würden sich inmitten einer Reihe anderer inspirierender thematischer Bilder befinden. […] Ich persönlich verwende Bilderzeugungstools, um einfache Skizzen von Dingen anzufertigen, die den Systemdesignern und mir vorschweben, da ich in Sachen Kunst sehr schlecht bin […]

Was ist mit der KI los? In der neuen Erweiterung „The Machine Age“ stehen die Maschinen und die Künstliche Intelligenz im Vordergrund. Die Maschinen erhielten neue Aufstiegspfade und es gibt eine neue Krise.

Was ist das für ein Spiel? Bereits 2016 ist das Sci-Fi Strategespiel Stellaris von den schwedischen Entwicklern Paradox Studios erschienen. Nach der typischen Formel der Strategiespielschmiede wurde das Spiel seit dem regelmäßig mit neuen DLCs versorgt. Kein Wunder also, dass Mein-MMO Autor Schuhmann regelmäßig viele Stunden in dem Spiel verbringt.

