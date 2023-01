In meinem aktuellen Lieblings-Spiel auf Steam fresse ich das Universum – Widerstand ist zwecklos

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Dieses Konzept in Stellaris nachzuspielen und diese lauernde Schildkröten-Technik auszuprobieren, finde ich in Stellaris faszinierend gelöst. Nach einer Weile kann man sich im Spiel umschauen und erstaunt feststellen, wie viele verschiedene Diener-Rassen mittlerweile die Implantate tragen … ein seltsamer Setzkasten.

Die Borg stehen für eine kalte, auf Effizienz gepolte Welt, in der die Bedürfnisse des Einzelnen nicht zählen und in der Individualität unterdrückt wird.

Was steckt dahinter? Seelenlose Maschinen, deren einziges Ziel es ist, alle anderen Lebewesen im Universum „aufzunehmen“ und so „den eigenen Pool“ zu verbessern, ist die Idee der Borg in Star Trek, vielleicht eine der spannendsten Konzepte der Science-Fiction-Serie.

Der Trick ist also, dass man sein Reich möglichst abschottet und an Engstellen zu anderen Imperien riesige Sternen-Festungen errichtet, die möglichst jede Invasion abwehren.

Ich hatte immer wieder Situationen, in denen Gegner bereits mit einer Flotte von Stärke 1000 angriffen, ich aber noch meine 3 Anfangs-Corvettes mit Stärke 150 hatte: So eine Galaxie-Eroberung ist da ganz schnell vorbei, wenn man auf höheren Schwierigkeitsgraden unterwegs ist.

In meinem Lieblingsspiel versklave ich Kinder und lass sie in Minen arbeiten

Was macht diese Zivilisation so reizvoll? Die “Tebrid Homolog” eliminieren einige Spielkonzepte von Stellaris durch ihre Besonderheiten:

Die Tebrid Homolog in Stellaris sind 2 verschiedene Spezies: Die Wirtskörper, im Prinzip menschengroße Schnecken, und eine parasitäre Roboter-Schwarmintelligenz. Die Homolog haben die Tebrid auf ihrem Heimatplaneten in ferngelenkte Cyborgs verwandeln. Jetzt planen sie, den Rest des Universums zu assimilieren.

Was ist das Besondere an der Zivilisation, die ich spiele? Die guten 4x-Spiele zeichnen sich alle dadurch aus, dass bei der Auswahl der Spezies schon eine Vorentscheidung für den Spiel-Stil getroffen wird:

MeinMMO-Autor Schuhmann versenkt im Moment wieder Stunde um Stunde in Stellaris (PC, Xbox One, PS4), dem Strategie-Spiel von Paradox aus 2016. Er spielt dort nur eine Spezies: die Tebrid Homolog. Im Prinzip sind das die Borgs aus Star Trek, aber mit mehr Tentakeln.

