In Galactic Civilizations 4 erobere ich mit rammelwütigen Kuschelmonstern die Galaxie

Seit einigen Tagen ist Galactic Civilizations 4 (PC) raus. Tester vergleichen es mit dem SF-Epos Stellaris von Paradox und sehen wenig Innovation. MeinMMO-Autor Schuhmann aber hat seine Lieblings-Rasse gefunden: Die Mimot sind eine Bande von süßen und gefräßigen Monstern, die harmlos tun, dann aber die Galaxie überrennen. Und genau das macht den Reiz aus.

Was ist das für ein Spiel?

Galactic Civilization ist ein klassisches 4X-Strategiespiel „Explore, Expand, Exploit, Exterminate“ wie Civilization 6 oder Stellaris. Man startet mit einem Planeten und wenigen Schiffen und arbeitet daran, ein Space-Imperium aufzubauen. Dabei trifft man rasch auf andere Alien-Rassen: Wie geht man mit ihnen um?

Das Spiel erschien am 26. April für den PC und da auch nur für den Epic Game Store. Auf Steam ist es noch nicht draußen.

Kritiker geben dem Spiel auf Metacritic nur relativ schwache 69 %. Der Hauptkritik-Punkt: zu wenig Innovation.

Ein irgendwie schräges Spiel:

Viele Vergleiche mit Stellaris, bei denen Gal Civ IV mies abschneidet

Was wird an dem Spiel kritisieren? Tester, die sich mit Galactic Civilization 4 beschäftigen, sagen letztlich: Das Spiel sei handwerklich schon okay, mache aber zu wenig radikal Neues. Es sei letztlich nur „größer, glatter und hübscher“ als seine Vorgänger.

Dem Spiel fehle irgendwie ein Kick, um es aufregender und innovativer zu machen.

Die GameStar nutzt Galactic Civilization IV, um zu unterstreichen, wie irre gut Stellaris von Paradox nach gefühlt 98 DLCs mittlerweile ist (via gamestar).

Das ist generell ein Problem, unter dem alle neuen Strategiespiel derzeit leiden: Die „letzte Generation“ von Strategie-Spielen hat über Jahre so viele DLCs erhalten, dass neue Spiele zu simpel und irgendwie lahm aussehen. So geht’s etwa auch Total Warhammer 3:

Jeder Strategiespieler hat mindestens einen schrägen Tick – Das ist meiner

Diesen Tick habe ich bei 4X-Spielen: Ich habe intensiv den Vorgänger, Galactic Civilization 3 gespielt, und hatte anfangs auch das Gefühl, dass mir der 4. Teil nicht viel Neues bietet.

Aber ich hab einen typischen Strategie-Spieler-Tick. Ich neige dazu, Strategie-Spiel mit einer Rasse zu spielen, die das Spiel radikal verändert:

Bei Civilization 6 spiele ich ausschließlich China und nehme mir grundsätzlich zum Ziel, jedes einzelne Wunder zu bauen, das es überhaupt nur gibt. Sobald irgendein ein anderer ein Wunder baut, bin ich tödlich beleidigt und beende die Kampagne.

In Stellaris spiele ich eine irre Borg-Rasse, die Eroberungs-Mechaniken und die Diplomatie ignoriert und ausschließlich alle anderen Völkern unterjochen und assimilieren will – Widerstand ist zwecklos

Bei Crusader Kings 3 versuche ich in Irland den Übermenschen zu züchten

Bei Galactic Civilization 3 spielte ich die seltsame auf Silikon basierende Rasse Slyne, die keine Nahrung braucht, sondern sich von Mineralien ernährt – Also hatte ich eine wichtige Game-Mechanik überhaupt nicht auf dem Schirm, was ich aber erst viel später merkte

Die Krynn sind verschiedenen Rassen, die durch ihren Glauben vereint sind.

Intelligente Bäume beleben tote Planeten wieder – Oder dient ihr lieber Space-Jesus?

Das macht für mich den Reiz von Galactic Civization 4 aus: Beim Durchklicken der spielbaren Rassen des neuen Spiels im Epic Game Store sah ich die üblichen Verdächtigen:

Eine Krieger-Rasse wie die Klingonen

irre Händler á la Ferengis

auch seltsame Steinmonster, die Onyx Hive, waren wieder da.

Dazu eine alles verzehrende Spinnen-Rasse, natürlich Cyborgs und zwei lahme Menschenrassen, bei denen ich mich echt frage, wer zum Geier die nur spielt. Die eine fängt sogar auf der „Erde“ an und hat den „Mars“ gleich daneben. Wie lahm ist das denn bitte?

Letztlich blieb mein Blick an den Krynn haften: Das ist eine Art religiöse Sekte, deren Stärke es ist, andere Welten „friedlich“ zu erobern, indem sie ihren Einfluss so weit ausdehnen, dass sie deren Planeten „Culture flippen“ und so übernehmen.

Da hatte ich doch meine Art zu spielen, gefunden, dachte ich!

Letztlich war mir das rein passive Ausbauen meiner Welten aber zu lahm. Zumal sich bestimmte Rassen explizit dagegen weigern, sich meiner coolen neuen Religion anzuschließen. Angeblich brauchen Cyborgs gar nicht meinen Space-Jesus. Diese Narren!

Nach den Krynn probierte ich „Baratak Grove“ aus und konnte mit denen sogar gewinnen: Das ist eine Rasse intelligenter Bäume, die als einzige im Spiel „tote Planeten“ mit einem Samen wiederbeleben kann. Eine absolute OP-Mechanik.

Denn diese eigentlich nutzlosen toten Planeten werden nun zu fruchtbaren Kolonien, welche die eigenen Hauptplaneten unterstützen und entlasten. Das sorgte für einen so starken Vorteil, dass ich zum Sieg marschierte, weil ich einfach mehr aus meinem Fleckchen Weltall rausholte als alle anderen.

Als Baum belebt man die Galaxie neu.

Die Mimot Brotherhood knuddelt die Galaxie tot

Dieses Volk hat es mir letztlich angetan: Die „Mimot Brotherhood“ sieht eigentlich wie ein Witz aus und ähnelt Miniatur-Ewoks. Andere Alien-Rassen begrüßen sie gern mit: „Unterschätzt uns nicht, wir sind nicht nur knuddelig, sondern auch unheimlich süß.“

Aber irgendwie muss an dem Volk schon was dran sein, denn es heißt, sie hätten sich auf einem Planten gemeinsam mit 4 anderen intelligenten Spezies entwickelt, sind heute aber die einzig Überlebenden. Wenn ein Mimot richtig fies sein will, sagt er: „Du erinnerst mich an eine der Rassen, die sich mit uns zusammen entwickelt haben.“

In der Lore heißt es: Eine Rasse sei für ihren unheimlichen Fortpflanzung-Drang bekannt und für ihren nussigen Geschmack, eignen sie sich doch für aggressive Alien-Rassen offenbar als Notration in schlechten Zeit.

Es werden einfach immer mehr!

Als ich mit der Mimot Brotherhood begann, dachte ich erst, die Rasse müsse einfach buggy sein. Denn jedes Schiff, das ich baute, war plötzlich 2-mal da. Die paarungswütigen Fellmonster haben als Volksfähigkeit, dass jedes Schiff, das sie bauen, doppelt spawnt, allerdings mit 25 % weniger Lebenspunkte.

Überhaupt sind die Mimot ein seltsames Volk, denn in ihre Factions kann man Anführer für spezielle Boni stecken, die dafür sorgen, dass sich das Volk zwar irre schnell vermehrt, aber auch wie verrückt futtert.

Die Rasse ist offenbar total verfressen und rammelsüchtig. Wo man mit anderen Rassen mühsam sehen muss, dass man Bevölkerungs-Einheiten findet, um neue Kolonien oder Außenposten zu errichten, sind neue Knuddler bei den Mimots im Überfluss vorhanden.

Dazu kommt, dass die Klasse einen Diplomatie-Bonus hat und auch über relativ hohe „Social-Werte“ verfügt, wodurch man Mimot leicht zu Botschaftern machen kann, um Gegner einzulullen.

Eine Bande Diplomaten sorgt dafür, dass Gegner ruhig bleiben – bis es für sie zu spät ist.

Erst knuddeln und dann alles fressen

Das führt zu einer spannenden Strategie:

Statt langsam aufzubauen und sich Zeit zu lassen,

haut man bereits früh massiv Kolonien raus, während man versucht, sich mit anderen Aliens knuddelig gut zu stellen und harmlos zu tun, um nicht gefressen zu werden,

weil man doppelt so schnell expandiert wie alle anderen, ist der Sektor rasch mit Mimots besetzt

und dann überlegt man, ob man nicht den Spieß umdreht und die Nachbarn verspeist, die sich in Sicherheit wiegen.

Das führt zu einer total expansiven Strategie, bei der ausgerechnet das knuddeligste Volk ständig mehr Raum zum Expandieren braucht.

Das genaue Gegenteil der Mimot sind die Cyborgs Yor – die vermehren sich gar nicht. Jede neue Bevölkerungs-Einheit muss neu gebaut werden.

Die Rassen haben eigene Boni, wenn man Anführer in Faktionen steckt: Die Mimots fressen immer mehr, vermehren sich aber auch immer stärker.

Das gefällt mir so an 4X-Spielen: Was ich an Galactic Civilization 4, auch wenn es wegen „wenig Innovation“ verpönt ist, ist genau das, was mir auch an anderen Spielen gefällt:

Viele 4X-Spiele haben so einzigartige Rassen, dass sich das komplette Spiel verändert, wenn man sie wählte. Manche Mechaniken werden gar nicht genutzt, andere werden unheimlich wichtig.

Auch wenn Galactic Civilization 4 nur mäßige Reviews erhält, die Kuschelmonster haben es mir angetan.

MeinMMO-Autor Schuhmann steht neben MMORPGs vor allem auf Strategie-Spiele:

