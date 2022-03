Das gefeierte Total War: Warhammer 3 macht genau das, wofür MMOs immer kritisiert werden

Würdet ihr einen leckeren Windbeutel kaufen, bei dem die köstliche Cremefüllung separat gegen Aufpreis verkauft wird? Vermutlich nicht. Genau so fühlt sich Total War: Warhammer 3 für MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus an. Er stört sich dabei an einem riesigen Problem, für das sonst MMOs kritisiert werden.

Ja, ihr habt euch nicht zur GameStar verlaufen: MeinMMO schreibt tatsächlich über Total War. Wir haben etliche Strategie-Nerds in der Redaktion und uns auch das neue Warhammer 3 ausgiebig angesehen. Ich kann bereits mit über 60 Stunden aufwarten und habe noch nicht genug.

Für alle, die das Spiel nicht kennen: Die Total-War-Reihe ist eine Mischung aus Rundenstrategie, Grand Strategy und Echtzeitstrategie. Mit einer von vielen Fraktionen erobert ihr Land, erledigt Aufgaben und schlagt riesige Schlachten um Städte oder fechtet Scharmützel in Echtzeit aus.

Zusammen mit Age of Empires, Civilization und Co. gilt Total War als eine der besten Strategiespiel-Reihen. Die Warhammer-Trilogie spielt dabei im bekannten Fantasy-Setting des Epos. Ihr spielt hier etwa Vampire, Grünhäute, Rattenmenschen (Skaven) oder – wie im neuen Teil – die dunklen Götter des Chaos. Teil 3 erschien am 17. Februar 2022 für den PC.

So gut Total War aber auch wegkommt, etwa beim Test der Kollegen bei der GameStar, kamen wir beim Spielen nicht drumherum, einen Makel zu bemerken. Das neue Meisterwerk hat eine enorm nervige Eigenschaft: Es ist unfertig erschienen.

Total War: Warhammer 3 braucht noch mindesten 5 DLCs, bis es fertig ist

Total War: Warhammer 3 erschien als Vollpreistitel am 17. Februar 2022. Das Spiel sollte vollständig sein und bietet eine (sich immer wiederholende) Kampagne mit 7 verschiedenen Fraktionen.

Wer vorbestellt oder das Spiel die ersten Tage über den Xbox Game Pass gezockt hat, bekommt noch eine 8. Fraktion zur Auswahl: die Ogerkönigreiche. Im Multiplayer stehen zwei weitere Kampagnen offen mit unterschiedlichen Zielen.

Das klingt erst einmal viel, täuscht aber nicht über das Problem hinweg, dass einfach irgendetwas fehlt. Spätestens nach dem zweiten Durchspielen der Kampagne mit zwei verschiedenen Chaos-Fraktionen wird das klar. Man merkt dem Spiel an, dass es mit dem Gedanken veröffentlicht wurde, noch weitere Fraktionen zu bringen.

Total War: Warhammer 3 ist nicht vollständig. Wer spielt, sieht vollkommen ausgearbeitete Fraktionen, die sich aber nicht steuern lassen. Sie sind offensichtlich da, man kann sie im Koop sogar steuern unter bestimmten Voraussetzungen. Nur auswählen lassen sie sich nicht und mindestens 5 davon sind eindeutig fertig und spielbar:

Vampire

Imperium

Tiermenschen

Echsen

Skaven

Total War hat ja schon im Spiel, was offensichtlich fehlt. Es fehlen Inhalte, die eigentlich schon im Spiel sein sollten. Mir fehlt Fleisch in der Story, etwas, das wirklich anders ist. Etwas, das sich von Menschen und Chaosdämonen unterscheidet.

Der Dämonenprinz ist schon ganz cool … Die Legion des Chaos vereint die Chaos-Fraktionen. Schmeckt Magie und Schießpulver aus Cathay! Von den 8 Fraktionen ähneln sich 5 doch sehr – da fehlt einfach was.

Ich weiß ja sogar schon exakt, wie sie sich spielen. Vampire und Imperium gab es in Teil 1, Skaven in Teil 2 und sie sind genau das, was ich mir in Warhammer 3 jetzt wünschen würde. Die Vorgänger wurden über Jahre hinweg verfeinert und das fehlt dem aktuellen Teil nun. Das merkt man.

Die Oger zeigen bereits, wie so etwas aussehen kann – aber auch die sind nur ein DLC. Besonders lästig ist, dass wir schon genau sagen können, was noch kommt.

Wir wissen jetzt schon, was fehlt – Und das nervt

Jedes Total War der Warhammer-Trilogie hatte schon immer DLC-Fraktionen. Das ist nichts Neues. Warhammer 3 erschien sogar mit den Ogerkönigreichen als DLC für Vorbesteller. Durch die im Spiel sichtbaren, unspielbaren Fraktionen wissen wir aber schon jetzt, was noch kommt.

Schließlich sind diese Fraktionen bereits fertig. Und es ist bereits bestätigt, dass die „Mortal Empires“ kommen – eine große Riesen-Kampagne, welche alle 3 Warhammer-Teile verbindet. Dort sollen auch alle Fraktionen der anderen Spiele spielbar werden.

Es gibt sogar schon Leaks aus den Spieldaten, wonach Chaoszwerge die nächste Fraktion werden sollen. Zugegeben, die finden sich im Spiel noch nicht, aber in den Spieldaten sind sie schon. Nur: warum die Zwerge und nicht eine der schon vorhandenen Fraktionen?

Was Fans bei Total War besonders dreist finden ist, dass Blut als DLC kommt. Ja, richtig gelesen: wer blutige, brutale Effekte will, die eigentlich fest zu Warhammer gehören, muss zahlen. Außer, ihr habt den Blut-DLC schon früher für andere Teile gekauft.

Ich persönlich liebe Skaven und hatte einmal im Koop die Chance, eine ihrer Armeen zu steuern als Unterstützung. Ein herrliches Gefühl, das mich nur noch einmal betrauern lässt, dass sie nicht als Rasse spielbar sind. Denn die meisten Fraktionen haben ohnehin schon mit ihnen zu tun, wenn ich spiele.

Ein MMO-Problem vermiest mir Total War

Wer sich nun fragt, was der Titel eigentlich soll: Das alles ist ein Problem, für welches besonders MMOs und MMORPGs gescholten werden. Wenn Spielern in MMOs auffällt, dass Content fehlt, dann werden sie oft direkt stutzig.

Erscheint dann kurz darauf ein Update oder DLC, das am besten noch kostenpflichtig ist, sind sie sauer. Verständlicherweise, wie ich finde. Wer zahlt schon gerne für ein Spiel, bei dem offensichtlich etwas fehlt, was dann später zusätzlich verkauft wird?

Service-Games verfolgen solche Strategien häufig, um über längere Zeit Content liefern zu können. Oft wird schon vorab an Inhalten gearbeitet, die erst später kommen und meist bemerkt man als Spieler davon nichts.

Besonders nervig ist es aber dann, wenn die Inhalte – wie bei Total War – offensichtlich schon im Spiel sind. Nur eben unzugänglich. Das resultiert oft in Leaks. Apex Legends hatte dadurch etwa viele Probleme mit Leaks.

Auch der Loot-Shooter Destiny 2 hatte ähnliche Probleme. Hier wurden kurzerhand bereits bekannte Inhalte aus dem ersten Teil für den Nachfolger entfernt und nachträglich als DLC zurückgebracht – etwa das Raid-Gear aus Shadowkeep oder die Strikes aus dem Kriegsgeist-DLC.

In vielen Fällen lässt sich nur schwer sagen, welche Inhalte tatsächlich absichtlich nicht veröffentlicht wurden und warum. Fans sehen darin oft die Gier der Entwickler, für solche DLCs später Geld zu verlangen.

Manchmal fehlt tatsächlich einfach nur Zeit, um die jeweiligen Inhalte fertigzustellen und sie dann richtig zu implementieren. Nur Total War zeigt ja bereits, dass die Inhalte da sind – nur eben nicht für mich und noch nicht einmal, wenn ich dafür zahle.

„Ausgeglichene“ Reviews auf Steam – Aber Spaß macht’s trotzdem

Total War: Warhammer 3 erschien für den PC auf Steam, im Epic Store und im Microsoft Store direkt im Xbox Game Pass für PC. Die Bewertungen zumindest auf Steam belaufen sich dabei mit 65 % positiver Stimmen gerade einmal auf ein „Ausgeglichen.“

Die größte Kritik sind technische Mängel, die schon nach wenigen Tagen per Hotfix behoben wurden. Allerdings zeigt selbst das Lob, dass sich ein Teil der Spieler so fühlt wie ich. Von SleepyCat etwa heißt es: „Spiel gut. Kampagne schlecht. Warte auf Mortal Empires“. Mindestens 952 Leute stimmen dem zu.

Mich selbst stört massiv, dass mir direkt vors Gesicht gehalten wird, was ich haben will – aber ich es doch nicht erreiche. Verdammt, gebt mir doch einfach die Fraktionen, die schon da sind! Zumindest für Gefechte oder sonst was. Eigentlich ein Grund, auf Mortal Empires zu warten

Warum zocke ich dann trotzdem weiter? Zum einen liebe ich Warhammer. Zum anderen ist Total War immer noch besser als Age of Empires 4. Im Multiplayer macht die Kampagne richtig Spaß. Und so repetitiv wie die Kampagne auch ist, interessiert mich dann eben doch die Story der Völker.

Sie sind eben nur alle nicht so spannend wie Skaven. Ich weiß aber ja zum Glück, dass ich sie spielen kann. Irgendwann …

Sobald ich keine Muße mehr habe, mich durch Nurgels Krankheiten und Slaaneshs Orgien zu quetschen, werde ich wohl bis zu den Mortal Empires warten. So lange versinke ich dann in einem der anderen 12 besten Strategiespiele 2022.