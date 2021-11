Overwatch 2 war eine miese Idee von Blizzard und hat ihnen ein erfolgreiches Spiel gekillt

Blizzard hat viel Zeit und Energie in Overwatch gesteckt, um dort eine Community aufzubauen, die sich für die Helden begeistert, und wollte einen E-Sport-Titel aus Overwatch machen, der Welt-Niveau hat. Aber seit 2019 wirkt es so, als läuft Overwatch nur noch im Wartungs-Modus – und ein Overwatch 2 scheint noch genauso weit entfernt zu sein, wie vor 2 Jahren.

Was ist seitdem in Overwatch passiert? Fast nichts. Ein Twitter-Nutzer fasst das hart zusammen:

Was machte die Ankündigung damals schon schwierig? Es war nicht klar, was Overwatch 2 genau bringen sollte. Es war keinerlei Schub dahinter, dass sich Blizzard-Fans jetzt ein „Neues Overwatch“ gewünscht hätten.

Kaum wer hat damals so recht verstanden, was das sollte:

