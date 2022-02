Elden Ring zeigt: Dark Souls wird zur vorhersehbaren Formel und das frustriert mich

Elden Ring entwickelt das beliebte „Dark Souls“-Gameplay weiter, insbesondere dank Open World. MeinMMO-Autor Marko Jevtic ist Souls-Fan seit der ersten Stunde und hat auch mit Elden Ring wieder viel Spaß. Trotzdem gibt es nach den ersten 15 Spielstunden eine Sache, die ihn besorgt und frustriert.

Elden Ring ist seit dem 25. Februar draußen und endlich darf auch ich es spielen. Im Gegensatz zu meinen Kollegen Tarek Zehrer und Irina Moritz, die schon im Vorfeld spielen durften, musste ich geduldig warten.

Das war für mich besonders schwer, denn ich bin ein Souls-Fan seit der ersten Stunde. Demon’s Souls habe ich damals aus Japan importiert müssen, weil mich das Spiel so angesprochen hat. Lange Zeit war das international nur so spielbar war. Das war 2009.

Seitdem sind die FromSoftware-Spiele weltweit viel verbreiteter, sowohl in den Läden als auch in den Köpfen der Spieler. Und ich war, bei jedem neuen Release dabei. Jedes Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, auch die besten Nachahmer wie Nioh oder Salt & Sanctuary – ich habe sie alle gespielt und gefeiert.

Denn ich liebe das typische Soulslike-Gameplay:

Sie fordern mich mechanisch immer wieder, ohne unfair zu sein.

Die Art und Weise, wie sie ihre Geschichten nur implizit erzählen, begeistert mich jedes Mal.

Nichts kann das Gefühl überbieten, diese Spiele zu meistern und an ehemals schweren Bossen vorbeizugleiten wie ein heißes Messer durch einen Block Butter.

Klar, dass ich mich so auf Elden Ring gefreut habe. Doch nach etwa 15 Stunden Spielzeit merke ich immer mehr, dass mir etwas fehlt. Denn obwohl Elden Ring – trotz nervigen technischen Problemen – zweifellos ein hervorragendes Spiel ist, höre ich immer wieder einen Gedanken, der in meinem Kopf mit jeder Spielstunde immer lauter hallt:

„Ich weiß ziemlich genau, was als Nächstes kommt.“

In der beeindruckenden neuen Welt von Elden Ring funktionieren alte Gameplay-Tugenden weiterhin zu gut

Elden Ring lädt mich ein zu einem Tanz, den ich schon zu gut kenne

Das Genre, was FromSoftware mit ihren Spielen gegründet hat, wird in der Community oft als “Soulslike” genannt – weil sie sind wie Demon’s Souls und insbesondere Dark Souls.

Aber mehr noch als irgendein Spiel mit dem Wort “Souls” im Namen haben mich 2 andere Titel von FromSoftware über alle Maße hinaus begeistert: Bloodborne und Sekiro. Diese Ableger haben das Kern-Gameplay genommen und so verändert, dass ich aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen bin.

Bloodborne war dank klaustrophobischer Atmosphäre und einem unglaublich schnellen und aggressiven Kampfsystem eine unwiderstehliche Symphonie aus Blut, Schweiß und Adrenalin. Sekiro ist wie ein Rhythmus-Spiel mit Schwertern, in dem die aufeinanderprallenden Klingen einen elektrisierenden Beat produzieren, der mich in eine ekstatische Trance versetzt.

Doch wenn die Kämpfe in Dark Souls ein Tanz sind, dann merke ich beim Spielen von Elden Ring, dass mir die Choreografie schon sehr vertraut ist.

Im MeinMMO-Podcast diskutieren die Kollegen, was „Dark Souls"-Neulinge von Elden Ring erwarten können.

Elden Ring verfeinert das Kampfsystem von Dark Souls in wichtigen Aspekten weiter, auch dank neuer Facetten wie der Haltung. Aber es ist halt klar erkennbar das Kampfsystem von Dark Souls – und wer das schon gemeistert hat, kann hier weitestgehend auf dieselben, altbekannten Tricks zurückgreifen.

Das beste Beispiel sind für mich die Backstabs. Die funktionieren 2022 in Elden Ring ganz genauso, wie 2009 in Demon’s Souls, und sind genauso effektiv. Die Schrittfolge für diesen Tanz sollte jeder Souls-Fan gut kennen:

Du nimmst Augenkontakt auf mit deinem Tanzpartner, und ihr lauft langsam aufeinander zu. Ihr hebt beide eure Schilder in die Luft, und du umkreist deinen Tanzpartner, bis du hinter ihm stehst. Du stichst deinem Tanzpartner hinterhältig und brutal in den Rücken, kickst ihn zu Boden und schlägst noch weiter drauf, bis er wieder steht.

Der altbewährte Backstab-Tanz, den Souls-Fans seit über einem Jahrzehnt kennen

Diese Choreografie – und jede andere in diesem Spiel – macht fraglos immer noch Spaß. Aber noch kein FromSoftware-Spiel konnte mich mechanisch so selten überraschen, wie Elden Ring. Die Backstabs sind ein gutes Beispiel, weil sowohl Sekiro und Bloodborne diese Mechanik so neu erfunden haben, dass sie zur eigenen und besonderen Identität der jeweiligen Spiele passt:

In Bloodborne wurde die Offensiv-Power viel größer geschrieben, als in den anderen Soulslikes. Es gab es nur ein Schild, was absichtlich komplett nutzlos war. Dazu konnte man sich wieder heilen, wenn man nach einem Treffer unverzüglich und aggressiv auf den Gegner eindrischt. Wer hier abwartend spielt, verliert.

In Sekiro war gutes Timing das absolut wichtigste. Jeder Boss hatte mehrere Phasen mit einem eigenen Flow und Tempo. Jedes Duell war ein spannendes Hin-und-Her, dutzende Angriffe mussten in Folge pariert werden, alle defensiven Aktionen war dank einer ausgefeilten Haltungsmechanik auch gleichzeitig ein Angriff. Das bietet kein anderes Action-Spiel in dieser Art oder Qualität.

Diese eigene und besondere Identität fehlt mir bislang bei Elden Ring. Es spielt sich stattdessen bislang hauptsächlich wie ein Dark Souls 4 unter einem anderen Namen – defensiv, abwartend, altbekannt.

Elden Ring mischt das Beste aus Dark Souls, Bloodborne und Sekiro – So spielt es sich als Souls-Veteran

Elden Ring ist eine logische Weiterentwicklung von bewährten Gameplay – Leider

Dieses Gefühl, dass das neueste FromSoftware-Spiel mehr verfeinert statt das Rad neu zu erfinden, hatte ich schon einmal: Als ich zum Release Dark Souls gespielt habe.

Richtig explodiert sind die FromSoftware-Spiele nämlich erst mit Dark Souls. Für die meisten Spieler war der Titel das erste Mal, dass sie in den Genuss von diesem betörenden Gameplay kommen durften. Und auch wenn ich mich diesem Hype damals angeschlossen habe – zum Release von Dark Souls 2011 habe ich Demon’s Souls bereits 2 Jahre lang gespielt.

Dark Souls war die logische Weiterentwicklung von Demon’s Souls, und eine deutliche Verbesserung in so ziemlich allen Belangen. Die Semi-Open-World wurde berechtigterweise in den Himmel gelobt, das neue Heilungssystem war gleichzeitig mechanisch interessanter und weniger frustrierend, die Bosse und Dungeons fast alle besser.

Aber Dark Souls war keine Revolution von Demon’s Souls, es war ein verständlicher und nachvollziehbarer nächster Schritt in wichtige neue Richtungen. Denn ohne diesen Schritt wären Soulslikes nicht das, was sie heute sind.

Elden Ring explodiert auf Metacritic – Bekommt bombastische Reviews

Dasselbe allgemeine Gefühl habe ich bislang auch bei Elden Ring. Allerdings ist Elden Ring nicht der 2. Versuch in einem komplett neuen Genre wie Dark Souls damals, sondern das bereits 7. Soulslike vom Original-Entwickler selbst. Da ist der Grat zwischen Perfektionierung und gefühlter Stagnierung deutlich schmaler.

Ich kann leider nicht beurteilen, ob ich diesen enttäuschenden Gedanken auch hätte, wenn das Spiel nicht Elden Ring heißen würde, sondern Elden Souls. Und es ist nicht so, als hätte ich keinen Spaß – ganz im Gegenteil. Das typische Dark-Souls-Gameplay ist so gut wie noch nie, und die Open-World quillt über vor hervorragenden Bossen und spannenden Dungeons.

Die Formel selbst ist auch 2022 noch brillant. FromSoftware hat für mich mit Elden Ring aber zu wenig getan, um diese altbewährte Formel auch abseits von der Open World wirklich fundamental anders zu gestalten. Dass sie das aber können, haben sie mehrmals beeindruckend bewiesen.

Ich bin aber auch noch früh im Spiel und weiß, dass ich Elden Ring wohl noch wochenlang spielen werde, bevor ich alles gesehen habe. FromSoftware kann mich also noch überraschen.

Ich hoffe auch wirklich, dass das passiert. Denn nichts wäre mir lieber, als wenn ich in wenigen Monaten sagen kann: Gott, was lag ich mit diesem Artikel daneben.