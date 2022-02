Elden Ring im kurzen Check – Für wen lohnt sich das Action-RPG?

Am Freitag, dem 25. Februar 2022, erscheint Elden Ring. Um dieses sehnlich erwartete FromSoftware-Spiel zu mögen, müsst ihr aber kein Dark Souls gespielt haben. Deshalb erklärt euch MeinMMO, wer sich dieses schwere Action-Adventure anschauen sollte.

Was ist Elden Ring? Das neueste Action-RPG der Macher von Dark Souls, Bloodborne und Sekiro bietet das, was Fans an FromSoftware-Spielen lieben. Aber neue Aspekte entwickeln das knüppelharte und komplexe Gameplay weiter, für das die Entwickler bekannt sind.

Elden Ring ist ab dem 25. Februar auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Düstere Fantasy-Welt von den Machern von Dark Souls, Bloodborne und Sekiro

Story mitgeschrieben von George R.R. Martin, Autor von Game of Thrones

Knüppelhartes Gameplay

Tiefes und anspruchsvolles Kampfsystem

Umfangreiche Open-World, die ihr zu Fuß und mit einem Pferd erkundet

Einige Dungeons mit mehr linearem Gameplay und Rätseln

Viele Bosse

Einige Waffen mit vielzähligen Waffen-Stilen

Multiplayer im Koop- und PvP-Modus

Wenn ihr noch unentschlossen seid, ob Elden Ring das richtige Spiel für euch ist, seid ihr hier genau richtig. Wir haben eine kleine Checkliste für euch vorbereitet, die eure Entscheidung erleichtern sollen.

Wenn ihr lieber unseren Anspielbericht lesen wollt, findet ihr den hier:

Elden Ring mischt das Beste aus Dark Souls, Bloodborne und Sekiro – So spielt es sich als Souls-Veteran

Checkliste – Sollte ich Elden Ring spielen?

Für eine schnelle Übersicht haben wir euch hier eine kurze Checkliste von 10 Aussagen erstellt.

Diese 10 Aussagen sollen euch bei der Entscheidung helfen. Wenn ihr mindestens 7 dieser Aussagen mit „Ja“ oder „Vielleicht“ beantworten könnt, könnt ihr Elden Ring sorglos kaufen. Ausführlichere Infos zu Elden Ring findet ihr im Anschluss weiter unten im Artikel.

Die 10 Aussagen:

Ich habe bereits Spiele wie Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro gespielt und gemocht.

Spiele mit hohem Schwierigkeitsgrad schrecken mich nicht ab.

Es macht mir Spaß, offene Welten frei zu erkunden.

Ich stehe auf düstere Fantasy-Storys wie Game of Thrones oder The Witcher.

Ich spiele am liebsten alleine, zocke aber auch gerne mit oder gegen andere Spieler.

Umfangreiche Spiele, in die man sich richtig reinfuchsen muss, machen mir Spaß.

Ich liebe das Gefühl, nach vielen Versuchen endlich einen schwierigen Boss zu besiegen.

In RPGs ist mir das Kampfsystem wichtiger als Level, Loot oder Skills.

Ich möchte, dass ein Spiel mich wiederholt dazu zwingt, immer besser zu spielen.

Flexible Builds in RPGs machen mir Spaß.

Habt ihr mindestens 7 der 10 Aussagen mit „Ja“ oder „Vielleicht“ beantworten können? Wenn ja, dann lohnt sich Elden Ring für euch!

Falls ihr euch das Spiel noch in Bewegung anschauen wollt, gibt euch dieser Trailer einen kurzen Überblick:

Elden Ring zeigt euch im Trailer, was euch alles zum Release erwartet

Knüppelhartes Action-RPG in großer Open-World

Warum sollte ich mir Elden Ring anschauen? Das Action-RPG setzt auf ein anspruchsvolles Kampfsystem, bei dem jeder Angriff Gewicht hat. Gerade die vielen Bosse, groß und klein, werden euch viel abverlangen.

Diese Komplexität vom Kampfsystem gemischt mit einem hohen Schwierigkeitsgrad macht die Spiele von FromSoftware seit über 10 Jahren wahnsinnig beliebt. Elden Ring verspricht, genau da weiterzumachen. Dabei versucht es sich auch, in wichtigen Aspekten neu zu erfinden.

Elden Ring: Alle Infos zum Action-RPG mit Koop und PvP – Release, Gameplay, Systemanforderungen

Elden Ring spielt im sogenannten Zwischenland. Im Vergleich zu den anderen Spielen von FromSoftware handelt es sich hierbei um eine komplett offene Welt. Ihr könnt das Zwischenland also vollkommen frei erkunden und die 6 verschiedenen Gebiete nach Lust und Laune entdecken.

Um diese Spielwelt besser erkunden zu können, steht euch diesmal auch ein Pferd zur Verfügung. Im Vergleich zu Dark Souls oder Bloodborne könnt ihr jetzt auch richtig springen.

6 wichtige Dinge, die Elden Ring anders macht als Dark Souls und Bloodborne

Im Vergleich zu traditionelleren Action-RPGs in einer Open-World liegt der Fokus klar mehr auf einem Kampfsystem als auf Dingen wie Loot, Level, Skillpunkten und einem dicken Quest-Log. Selbst die Klassen funktionieren deutlich anders, als ihr vielleicht denkt.

Dabei wird das Spiel euch voraussichtlich mindestens 30 Stunden unterhalten, ehe ihr den Abspann seht – die Entwickler empfehlen aber, sich deutlich mehr Zeit zu nehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt Im MeinMMO-Podcast sagen wir euch, warum der Februar 2022 auch dank Elden Ring so gut ist

Wieso könnte Elden Ring nichts für mich sein? Wie alle FromSoftware-Spiele erwartet Elden Ring von euch Gameplay-Perfektion. Ihr benötigt eine tiefe Kenntnis vom Kampfsystem, gutes Timing, viel Geduld und eine hohe Frust-Resistenz.

Die Entwickler sagen offen, dass sie die berüchtigten Elemente der alten Spiele als Designer lieben und deshalb wieder verwenden. Wer Spiele zockt, um nach einem stressigen Tag abzuschalten, ist hier also fehl am Platz – Elden Ring ist eine harte Nuss, die von euch geknackt werden will. Das klappt nicht nebenbei.

Auch der große Umfang des Spiels könnte abschreckend sein. Insbesondere die Open-World macht das Spiel noch größer und länger, was nicht für jeden Spieler der richtige Schritt ist.

Elden Ring versucht sich zwar an neuen Gameplay-Features, bleibt aber im Kern doch ein FromSoftware-Spiel. Wenn ihr also Dark Souls, Bloodborne, Sekiro oder auch Nachahmer wie Nioh mochtet, solltet ihr auch hier auf eure Kosten kommen.

Falls ihr euch jetzt dazu entschieden habt, Elden Ring zu kaufen, haben wir hier noch alle Infomationen, die zum Release am 25. Februar relevant sind:

Elden Ring: Alle Infos zu Startzeiten, Preload und Downloadgröße auf PS5 und Xbox