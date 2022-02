Elden Ring ist ein RPG mit Klassen, aber die funktionieren nicht wie ihr denkt

Schon am 25. Februar könnt ihr selbst herausfinden, welcher Spielstil euch am besten liegt. Dann erscheint Elden Ring via Steam für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One.

Guckt man sich die Bettler-Klasse an, wird auch deutlich, wie wenig Einfluss die Wahl eurer Klasse hat. Der Bettler ist eine in ihren Attributen komplett ausgeglichene Klasse, die ohne Rüstung, mit einem Schild und einer kleinen Keule startet.

Vor allem aber wird die zusätzlich nutzbare Ausrüstung große Auswirkungen haben. Somit habt ihr am Anfang durch die Wahl eurer Klasse zwar bestimmte Spielstile als Richtungsweiser, ihr könnt aber praktisch mit jeder Klasse anfangen und in jede beliebige Richtung bauen.

Eure Klasse hat nur zu Beginn einen größeren Einfluss auf eure Spielweise. So kann eine bessere Rüstung oder ein Zauber durchaus nützlich sein und zu Beginn in bestimmten Situationen das Weiterkommen erleichtern.

Wie in RPGs von FromSoftware üblich, setzt auch Elden Ring auf ein Klassensystem. Wer aber noch nie ein Spiel von den Entwicklern gespielt hat, dürfte hier zunächst an klassische Spezialisierungen wie aus MMORPGs denken. MeinMMO zeigt euch, warum es hier anders ist.

