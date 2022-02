Twitch-Streamer leaken Inhalte von Elden Ring – Passt auf, wenn ihr keine Spoiler wollt

Kurz vor Release tauchen plötzlich zahlreiche Spoiler und Leaks zu Elden Ring auf. Fans diskutieren über Spoiler und ob sie die Vorfreude verderben.

Was für Leaks sind das? Offenbar befindet sich eine spielbare Version von Elden Ring für Presse und Influencer in Umlauf. Das berichten jedenfalls die Kollegen von PCGamer.com.

In den letzten Tagen gingen mehrere Streams von Influencern online, die über mehrere Stunden hinweg auf Twitch Elden Ring gespielt haben, und zwar ohne Einschränkungen.

Publisher Bandai Namco lies diese natürlich offline nehmen, dennoch sind nun zahlreiche Spoiler und Screenshots im Umlauf. Deswegen ist es auch schwer nachzuvollziehen, welche Streamer zu den verantwortlichen zählen.

Solltet ihr also ein Problem mit derlei Infos noch vor dem offiziellen Release haben, solltet ihr in den nächsten Tagen Orte im Internet wie das Subreddit von Elden Ring oder Twitch-Chats meiden, denn dort ist die Spoiler-Gefahr besonders hoch.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Fans salutieren Moderatoren, die sich die ganzen Spoiler geben müssen

Fans diskutieren über Spoiler: Nicht alle Fans sind auf reddit, um sich Spoiler zum Spiel anzuschauen und viele von ihnen sind bereits unfreiwillig auf solche Infos gestoßen, die sie noch gar nicht haben wollten. Denn viele von ihnen sind nicht klar als Spoiler deklariert.

Die meisten von ihnen wurden mittlerweile aber wieder von den Moderatoren des Subreddits gelöscht, was auch gut in der Community ankam:

Sie salutieren virtuell und fordern eine Gehaltserhöhung für die unbezahlten reddit-Moderatoren. Der Post hat mittlerweile fast 4000 Upvotes (Stand: 18 Februar, 11:30):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt „Die wahren Helden der Goldenen Ordnung.“

In der darunter entstandenen Diskussion äußern Spieler ihre Meinung zu Spoilern und ob sie ihre Vorfreude auf ein Spiel erhöhen, oder eher senken. Es gibt da besonders empfindliche Spielertypen, die jede Info vorab so gut wie möglich meiden, um sich überraschen zu lassen.

Einige von ihnen finden Spoiler allerdings gar nicht so schlimm. So schreibt beispielsweise noah1831 ziemlich trocken: „Ich weiß nicht, was zum Spiel großartig gespoilert werden kann. Ist nicht so, als würde ich den Plot verstehen, ohne ihn nachzuschlagen.“

Damit spielt er auf die typischerweise rätselhaft erzählten Geschichten von Entwickler FromSoftware an, die häufig schwer zu entschlüsseln sind.

Wenn ihr aber voll auf Spoiler steht und gar nicht abwarten wollt, welche Infos in Umlauf sind, könnt ihr euch im Forum auf resetera.com die Diskussionen der Fans durchlesen. Die haben nämlich bereits eine beachtliche Menge an Informationen gesammelt.

Elden Ring bringt ikonische Waffe aus Dark Souls zurück – Kein Schwert verkörpert das Genre besser

Elden Ring erscheint in einer Woche und die Fans platzen bald

So ist die Stimmung eine Woche vor Release: Das Subreddit von Elden Ring zeigt ganz gut, in welchem Zustand sich viele der Fans befinden. Sie zählen jede Sekunde bis zum Release in einer Woche, am 25. Februar und produzieren dazu passende Memes, als gäbe es kein Morgen mehr.

Hier nur einige kleine Beispiele:

Bei der schieren Anzahl der Memes aus den letzten Wochen könnte man wohl ein ganzes Artbook erstellen.

Die Fans diskutieren unter solchen Post meist darüber, mit welcher Klasse sie das Spiel beginnen wollen, welche Waffen und Zauber für sie am interessantesten sind und was sie sich vom Spiel erhoffen.

Die gute Stimmung wurde kürzlich aber von den offiziellen Systemanforderungen von Elden Ring getrübt, die nicht jeden in der Community zufriedenstellte. Vor allem die Anforderungen an den Arbeitsspeicher sorgten für Verwirrung.

Wenn ihr Elden Ring zum Release am kommenden Freitag direkt zocken wollt, könnt ihr es vorab herunterladen.

Während der Preload für die Xbox-User bereits verfügbar ist, müssen sich PlayStation- und PC-Spieler noch ein paar Tage gedulden.

Alle Infos zu Startzeiten von Elden Ring, Preload und Downloadgröße auf PS5 und Xbox