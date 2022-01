Charaktere vom „Game of Thrones“-Autor waren große Helden, bis Elden Ring sie absichtlich zerstörte

In Interview mit GameInformer sprach der Game Director von Elden Ring über die Charaktere, die aus der Feder von “Game of Thrones”-Autor George R. R. Martin stammen. Dieser könnte laut Miyazaki erstaunt sein, wie diese Charaktere für das fertige Spiel verändert wurden.

Welche Rolle spielt Martin bei Elden Ring? Der GoT-Autor schrieb vor allem die Hintergrundgeschichte, Mythologie und Lore zum Action-RPG. Dazu gehören laut Miyazaki zahlreiche “große Helden”.

Seine Arbeit beschränkt sich also mehr auf die übergreifende Welt und den Hintergrund des Spiels und wie sich die Geschichte rund um den Eldenring zusammenfügt.

Im Interview mit GameInformer gab FromSoftware-Präsident und Game Director Hidetaka Miyazaki nun einen kleinen Einblick in den Prozess und welche Art von Charakteren der GoT-Autor beitrug.

Das sagt Miyazaki zur den Charakteren: Er geht darauf ein, welche Art von Figuren Martin für FromSoftware schrieb und was die Aufgabe der Elden-Ring-Entwickler war, aus diesen Figuren zu machen.

In ihrer ursprünglichen Form bezeichnet er diese Charaktere als ursprünglich eher menschliche Wesen:

Als Martin diese Figuren schrieb und als er die Ursprungsgeschichte, den Mythos für die Welt des Eldenrings schuf, waren diese Halbgötter viel näher an ihrer ursprünglichen Form und vielleicht auch näher an der menschlichen Form damals, vor der Zersplitterung, bevor alles begann.

Wer bisherige FromSoftware-Spiele kennt, weiß schon: Wenn man auf Halbgötter trifft, sind diese in der Regel keine strahlenden Engel. Es gibt kaum eine Figur in Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro, die nicht mindestens schräg und rätselhaft, meist eher gruselig bis schrecklich ist.

Gerade bei den Bossgegnern treffen wir auf zahlreiche gefallene Helden. So ist beispielsweise Ritter Artorias aus Dark Souls 1 ein legendärer Charakter aus dem Universum.

Gefallene Könige und Königinnen, Ritter und zahlreiche Helden: Die Spiele bieten zahlreiche tragische und schreckliche Schicksale mit ihren Charakteren, gemischt mit einer Portion Wahnsinn und Verfall.

Elden Ring macht aus “großen Helden” schreckliche Monster

Wie wird das in Elden Ring? Aus bisherigem Material ging deutlich hervor, dass es in Elden Ring nicht anders sein wird. Zur Handlung wissen wir außerdem bereits, dass wir gegen gefallene Halbgötter antreten werden, die durch Ereignisse im Zwischenland, der Welt von Elden Ring, zu Monstern wurden.

Miyazaki beschreibt es als Aufgabe der Entwickler, diese Charaktere von Martin zu nehmen und in etwas Schreckliches zu verwandeln:

Es lag also eher an uns, dies zu interpretieren und zu fragen: “Wie wurden sie zu solch unmenschlichen Monstern? Und wie haben sich die verrückten Splitter des Eldenrings und seine Macht auf sie ausgewirkt? Das war also unsere Aufgabe, diese großen Helden zu nehmen und sie zu etwas zu verformen und zu verzerren, was sie nicht waren. […] Dieser Prozess, diese sehr menschlichen Charaktere mit Schwächen, aber auch diese sehr dramatischen, heldenhaften Charaktere zu nehmen und sie im Grunde zu brechen und sie zu diesen missgestalteten, grotesken Monstern zu machen… Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht.

Was wissen wir zur Story? Hier ein schneller Überblick mit den bekannten Infos:

Die Welt von Elden Ring heißt “The Land Between” oder zu Deutsch: Das Zwischenland.

Im Zwischenland steht der mächtige Erdbaum, zu dessen Wurzeln sich der Eldenring befand

Der Eldenring, ein mysteriöser und machtvoller Gegenstand, ist allerdings durch ein einschneidendes Ereignis in sechs Teile zerbrochen ist

Ihr schlüpft in die Rolle des “Befleckten” (Englisch: Tarnished), müsst den Eldenring wieder zusammensetzen und zum Eldenfürsten aufsteigen

Dafür müsst ihr die aktuelle Herrscherin, Marika die Ewige, vertreiben.

Ihre zahlreichen Kinder sind Halbgötter und haben sich die Teile des zerstörten Eldenrings unter den Nagel gerissen

Sie wurden von der Macht der Teile in den Wahnsinn getrieben, was einen Krieg im Zwischenland verursachte.

Hier gibt’s den neuesten Story-Trailer:

Miyazaki selbst ist offenbar sehr gespannt darauf, wie George R. R. Martin auf seine Figuren reagiert, wenn er ihre Veränderungen im fertigen Spiel zu Gesicht bekommt.

Chef von Elden Ring glaubt, “Game of Thrones”-Autor Martin könnte “ein bisschen schockiert” sein

Das sagt Miyazaki zu Martin: Der Game Director vermutet, dass Martin zumindest überrascht davon sein könnte, was aus “seinen” Figuren in Elden Ring geworden ist.

Und ich glaube, wenn wir Martin die Chance geben, das Spiel und die Figuren zu sehen, wird er ein bisschen schockiert sein. Als er sie geschrieben hat, hatte er sich wirklich etwas mehr Menschliches vorgestellt, ein bisschen mehr traditionelles menschliches Drama und Fantasy-Charaktere. Ich hoffe also, dass er davon begeistert sein wird.

Dabei verriet er auch seine Lieblingsfigur im Spiel, die aus der Feder von George R. R. Martin stammt. Diese nennt sich Rykard, doch weitere Details dazu gab Miyazaki nicht preis.

Wann erscheint Elden Ring? Das Aciton-RPG mit Open World feiert am 25. Februar seinen Release.

Dann könnt ihr im Spiel auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4 selbst herausfinden, was FromSoftware mit den armen Charakteren von Martin so angestellt hat.

