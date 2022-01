Mehrere Kommentare merken zudem an, dass sich das Spiel offenbar seit dem ersten Netzwerktest im November grafisch verbessert habe. Ob das wirklich so ist, lässt sich nur schwer sagen.

Gleichzeitig sieht man aber auch ein paar neue Moves, die Spieler in Elden Ring einsetzen können. So nutzt er eine Fähigkeit, um mit seinem Schild zu blocken und direkt zu einem Gegenschlag auszuholen.

Dabei handelt es sich um einen “Mini-Dungeon”, der zu den optionalen Inhalten in Elden Ring gehört und von denen es etliche in der riesigen Spielwelt geben soll.

Nun haben die Kollegen von GameInformer etliche Infos und Gameplay-Szenen in zwei Videos veröffentlicht, in denen es um verschiedene Bereiche des Spiels geht.

In weniger als einem Monat, am 25. Februar, ist es so weit. Mit Elden Ring erscheint das nächste, neue Spiel aus dem Hause FromSoftware, den Entwicklern von Dark Souls, Sekiro und Bloodborne.

