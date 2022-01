Elden Ring wird ein anspruchsvolles Action-RPG mit diversen Mechaniken wie Klassen, Crafting, Ausrüstung und Multiplayer. Aber wie viel Looten und Leveln steckt drin? MeinMMO stellt euch die dazugehörenden Features vor, die wir schon kennen.

Das erwartet euch in Elden Ring: Das neueste Action-RPG von Entwickler FromSoftware bietet mit dem Zwischenland eine riesige, düstere Fantasy-Welt, die ihr offen erkunden könnt.

Dabei entscheidet ihr euch zwischen mehreren Klassen und verbessert euren Charakter im Laufe des Spiels. Das geschieht durch die Erhöhung eurer Attribute durch Level-Ups und die Wahl eurer Ausrüstung.

Da wir von MeinMMO traditionell aber eher auf Multiplayer-Spiele und MMOs schauen, in denen das Looten und Levelen großgeschrieben wird, haben wir uns die Frage gestellt: Wie viel davon steckt in Elden Ring? Hier geben wir euch eine Übersicht zu den Mechaniken.

Leveln in Elden Ring – Runen sammeln und Attribute verbessern

So levelt ihr euren Charakter: Das Fortschrittssystem von Elden Ring orientiert sich stark an früheren Titeln des Entwicklers, wie Dark Souls oder Bloodborne. Für jeden erledigten Gegner sammelt ihr sogenannte Runen, die als Erfahrungspunkte dienen, gleichzeitig aber auch die Währung von Elden Ring darstellen.

Habt ihr genügend Runen, könnt ihr sie für ein Level-Up nutzen. Mit jedem Level erhöht sich die Menge an Runen, die ihr für das nächste Level-Up benötigt.

Bei jedem Level-Up könnt ihr einen Skill-Punkt auf eines von den 8 Attributen verteilen

Sterbt ihr, bevor ihr die Runen einlösen konntet, verliert ihr eure Erfahrung an dem Ort, an dem ihr gestorben seid.

Ihr habt dann eine Chance, eure Runen zurückzubekommen, indem ihr an die Stelle zurückkehrt und sie aufsammelt.

Sterbt ihr auf dem Weg, verliert ihr die Runen komplett. Ihr müsst dann wieder bei Null anfangen.

Zum Start des Spiels erstellt ihr mit dem umfangreichen Editor einen Charakter und legt eure Klasse fest. Ihr könnt dabei eine von 10 aussuchen. Jede Klasse unterscheidet sich dabei in ihrer Ausrüstung und der Verteilung ihrer Attribute.

Diese Attribute sind wichtig, weil sie die Ausrichtung eures Kampfstiles beeinflussen und welche Ausrüstung oder Zauber ihr verwenden könnt.

Bei diesen 8 Attributen handelt es sich um:

Vigor (Vitalität)

Mind (Geist)

Endurance (Ausdauer)

Strength (Stärke)

Dexterity (Beweglichkeit)

Intelligence (Intelligenz)

Faith (Glaube)

Arcane (Arkan)

So startet beispielsweise der verzauberte Ritter mit einem Anfangslevel 5 und hat dabei mehr Punkte auf Intelligenz und Stärke, wodurch sich diese Klasse als Hybrid für Magie und Nahkampf eignet.

Diesen Charakter baut ihr im Laufe des Spiels immer weiter auf und bestimmt, in welche Richtung ihr ihn verbessern wollt.

Looten in Elden Ring – Ausrüstung, Skills, Crafting

Diesen Loot gibt es zu holen: Neben dem Fortschrittssystem durch Level-Ups spielt auch die Ausrüstung eine wichtige Rolle in Elden Ring.

Die Wahl eurer Waffen, Schilde, Rüstungen, Zauber und Beschwörungen ist wichtig, um euch für die Bedrohungen des Zwischenlandes zu wappnen.

Glücklicherweise gibt es dafür eine riesige Auswahl an Waffen, von denen bisher 13 Kategorien bekannt sind:

Dolche

Einhandschwerter

Großschwerter

Krummschwerter

Katanas

Doppelklingen

Hämmer

Äxte

Speere

Großspeere

Leichte Bögen

Feuerstein-Stäbe (für Magie)

Heilige Siegel (für Beschwörungen)

Die Waffen unterscheiden sich also in Form, Größe, bestimmten Fähigkeiten und dem Scaling. So gibt es Waffen, die sich besonders gut für Stärke-Builds eignen, während andere eher für Beweglichkeit-Builds gedacht sind.

Ihr könnt Waffen in der Spielwelt finden oder kaufen, in Dark Souls konnte man sie auch durch Boss-Seelen herstellen. Möglicherweise wird das auch in Elden Ring so sein. Höchstwahrscheinlich lassen sich Waffen mit entsprechendem Upgrade-Material auch wieder aufwerten.

Während manche Waffen mit festen Skills daherkommen, gibt es aber auch Fähigkeiten, die ihr so in der Welt findet und die ihr mit verschiedenen Waffen kombinieren könnt.

Hinzu kommen etliche Rüstungssets, die sich in leichte, mittlere und schwere Rüstungen aufteilen. Wie beweglich ihr mit schweren Rüstungen seid, hängt von eurem Stärke-Wert ab. Auch hier beeinflusst die Ausrüsting also, welchen Build ihr spielen könnt.

Auch Crafting spielt in Elden Ring eine Rolle. Dank Material, dass ihr in der Spielwelt findet, könnt ihr Heil-Items, Pfeile für eure Bögen und andere Dinge basteln.

6 wichtige Dinge, die Elden Ring anders macht als Dark Souls und Bloodborne

Wie viel Looten und Leveln steckt dann jetzt in Elden Ring?

Vor allem beim Aspekt Loot gibt es einige Dinge in der Spielwelt zu finden. Hier eine Übersicht zu den Mechaniken:

Wahl aus verschiedenen Klassen

Level-Ups bringen Skill-Punkte für die 8 Attribute eures Charakters

Es gibt unzählige verschiedene Build-Möglichkeiten

Loot in Form von Waffen und Rüstungen, die euren Spielstil stark beeinflussen

Upgrade-Material für eure Ausrüstung

Waffen-Skills, die mächtige Eigenschaften haben können

Crafting-Material, um nützliche Hilfsmittel herzustellen

Elden Ring bietet euch somit zu jeder Zeit die Möglichkeit, Loot zu finden, euren Charakter dabei auch gleichzeitig zu verbessern und aufzuleveln.

Dabei müsst ihr euch natürlich darauf vorbereiten, auf euren Reisen mit Rückschlägen zu rechnen. Denn eure Feinde werden es euch nicht leicht machen, die Welt zu erkunden.

Der wichtigste Faktor in Spielen wie Dark Souls oder Bloodborne war bisher ohnehin die eigenen Fähigkeiten. Beherrscht man das Spiel gut, sind Ausrüstung und Skillung beinahe zweitrangig. Übt also fleißig und lasst euch anfangs nicht vom Schwierigkeitsgrad unterkriegen.

Elden Ring bietet einige Dinge, die Fans des “Looten & Leveln”-Prinzips zufriedenstellen sollten. Es wird dadurch natürlich nicht zu einem MMO.

Dennoch dürften diese Mechaniken auch für Spieler interessant sein, die sowas sonst eher in MMOs suchen. Außerdem hat Elden Ring noch einige Multiplayer-Features.

Elden Ring wird kein richtiges MMO, hat aber Multiplayer

Das sind die Multiplayer-Features von Elden Ring: Das Action-RPG kommt mit einem Koop-Modus und PvP. Somit könnt ihr sowohl gegen andere Spieler kämpfen, als auch mit ihnen zusammen Bosse erledigen.

Im Koop-Modus könnt ihr entweder andere Spieler in eure Welt zur Hilfe rufen, oder selbst von anderen Spielern beschworen werden und ihnen wiederum helfen. So könnt ihr mit bis zu zwei anderen Spielern unterwegs sein.

Im PvP könnt ihr entweder Duelle austragen, oder in die Welt anderer Spieler als sogenannter “Invader” eine Invasion starten und dort einfallen.

Für beide Multiplayer-Features braucht ihr bestimmte Items, die ihr im Spiel finden müsst. Es ist also kein fließender Multiplayer mit Gruppenfunktion, so wie man das aus vielen anderen Koop-Titeln kennt. Alle Infos zu Koop und PvP findet ihr in unserem Special zum Multiplayer von Elden Ring.