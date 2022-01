Wenn ihr Elden Ring startet, gibt es am Anfang einige Klassen zur Auswahl. Einige davon sind schon enthüllt worden. MeinMMO fasst für euch alles rund um die Klassen und ihre Attribute zusammen.

Ist die Wahl der Klassen entscheidend? Lediglich Equipment und Anfangsskillung werden beeinflusst. Sollte es so sein, wie in Dark Souls, ist die Wahl zum Start des Spiels langfristig nicht entscheidend. Aber gerade in den ersten Spielstunden des Spiels kann die Start-Ausrüstung kurzfristig eine große Rolle spielen.

Eure Klassenwahl hilft euch auch mittelfristig dabei, in eine Richtung skillen, die ihr bevorzugt. In der Regel könnt ihr aber mit jeder Klasse anfangen und euren Build dann in jede Richtung entwickeln, die ihr wollt.

So funktionieren Klassen in Elden Ring: Wer eines der früheren Werke von Entwickler FromSoftware gespielt hat, dürfte sich in Elden Ring wie Zuhause fühlen. Denn vom Prinzip her sind diese genauso aufgebaut, wie die Klassen aus Dark Souls oder Bloodborne.

Es gibt zudem 8 Attribute, die verschiedene Eigenschaften beeinflussen und durch Level-Ups erhöht werden können.

Vigor (Vitalität): Vitalität beeinflusst eure Lebenspunkte und wirkt sich auf die Feuerresistenz und die Giftimmunität aus.

Vitalität beeinflusst eure Lebenspunkte und wirkt sich auf die Feuerresistenz und die Giftimmunität aus. Mind (Geist): Der Verstand beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds.

Der Verstand beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds. Endurance (Ausdauer): Erhöht die Ausdauer eures Charakters und erhöht zudem die physische Verteidigung. Besonders für Nahkämpfer wichtig, da Ausdauer das Ausweichen und Blocken ermöglicht.

Erhöht die Ausdauer eures Charakters und erhöht zudem die physische Verteidigung. Besonders für Nahkämpfer wichtig, da Ausdauer das Ausweichen und Blocken ermöglicht. Strength (Stärke): Ist erforderlich, um schwere Waffen zu führen. Sie erhöht auch die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung und erhöht die maximale Ausrüstungslast.

Ist erforderlich, um schwere Waffen zu führen. Sie erhöht auch die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung und erhöht die maximale Ausrüstungslast. Dexterity (Beweglichkeit): Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Außerdem erhöht sie die Angriffskraft von Waffen, die mit Beweglichkeit skalieren. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht es schwieriger, vom Pferd zu stürzen. Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Erhöht auch, wie oft ihr Zauber nutzen könnt.

Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Außerdem erhöht sie die Angriffskraft von Waffen, die mit Beweglichkeit skalieren. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht es schwieriger, vom Pferd zu stürzen. Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Erhöht auch, wie oft ihr Zauber nutzen könnt. Faith (Glaube): Ist erforderlich, um Beschwörungen durchzuführen. Es verstärkt auch Beschwörungen, die mit dem Glauben skalieren.

Ist erforderlich, um Beschwörungen durchzuführen. Es verstärkt auch Beschwörungen, die mit dem Glauben skalieren. Arcane (Arkan): Wirkt sich auf Todesresistenz und bestimmte Zaubersprüche und Beschwörungen aus.

Jede Klasse unterscheidet sich von der anderen dabei, wie hoch die Attribute jeweils aufgewertet sind.

Alle 5 Klassen aus dem Netzwerktest von Elden Ring

Diese Klassen kennen wir bisher: Dank des Netzwerktests sind fünf der 10 Klassen bereits enthüllt worden. Im Test konnten Teilnehmer diese bereits ausprobieren und deren Attribute enthüllen.

Sie heißen:

Warrior

Enchanted Knight

Prophet

Champion

Bloody Wolf

Wir zeigen euch hier, welche Attribute sie gelevelt haben und was sie ausmacht.

Hier sind nun die 5 Klassen aus dem Netzwerktest:

Warrior

Die “Warrior”-Klasse kommt mit zwei Scimitar (Krummsäbeln) und ist die einzige Klasse, die mit Doppelwaffen startet. Das Scimitar hat sogar eine besondere Fähigkeit, die sich “Stormblade” nennt. Damit könnt ihr eine Art Luft-Projektil auf eure Feinde abfeuern.

Sie trägt zudem eine leichte Rüstung. Ohne Schild, das zum Parieren genutzt werden kann, müsst ihr mit der Klasse allerdings vorsichtig sein und Angriffen ausweichen.

Enchanted Knight

Die “Enchanted Knight”-Klasse hat zum Start ein stabiles Schild, einen Speer und zwei mächtige Zauber, mit denen er auch auf Distanz Schaden austeilen kann.

Dank erhöhter Stärke und Intelligenz eignet sie sich gut als Start-Klasse für Hybrid-Builds, die Magie und Nahkampf kombinieren.

Prophet

Die “Prophet”-Klasse hat dank des hohen Faith-Wertes die Möglichkeit, sogenannte Beschwörungen durchzuführen. Das ist eine Art von Magie, die man in Dark Souls beispielsweise als Wunder kennt.

Der Prophet kann einen Heilkreis beschwören und hat zusätzlich mit “Beast Claw” eine starke Beschwörung als Waffe dabei. Dank einer Keule kann sich die Klasse auch im Nahkampf verteidigen.

Champion

Die “Champion”-Klasse basiert auch auf Faith und Beschwörungen. Dabei besitzt die Klasse eine besondere Beschwörung namens “Dragonfire”. Damit beschwört ihr einen Drachenkopf, der Feuer auf eure Gegner speit.

Das funktioniert sogar vom Rücken eures Pferdes und ist mächtig gegen feindliche Gruppen.

Bloody Wolf

Die “Bloody Wolf”-Klasse kommt dem am nächsten, was Spieler aus Dark Souls kennen dürften. Die Klasse trägt eine mittlere Rüstung, ein kleines Schild und ein Bastardschwert.

Sie verlässt sich nicht auf irgendeine Art von Magie oder Zauber, sondern setzt auf Nahkampf. Die Rüstung wurde außerdem prominent im ersten Elden-Ring-Trailer gezeigt.

Wenn ihr die Klassen in Aktion sehen wollt, schaut euch doch das Gameplay-Video mit Szenen aus dem Netzwerktest an, das von Fextralife hochgeladen wurde:

Hier aber eine Warnung: Es besteht die Möglichkeit, dass diese Klassen in der Vollversion anders aussehen werden. Es dürfte zumindest unwahrscheinlich sein, dass man zum Start teils so mächtige Ausrüstungen und Zauber nutzen kann. Das war zumindest in Dark Souls oder Bloodborne nicht der Fall.

Ob Skillung, Ausrüstung oder sogar der Klassenname auch in der Vollversion so sein werden, wissen wir nicht mit absoluter Sicherheit. Sollte das so sein, werden wir das natürlich im Artikel korrigieren. Außerdem werden wir die noch fehlenden 5 Klassen ergänzen.

Wann kommt Elden Ring? Das Action-RPG mit Multiplayer in Form von Koop und PvP erscheint am 25. Februar auf PC via Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4.

Wann kommt Elden Ring? Das Action-RPG mit Multiplayer in Form von Koop und PvP erscheint am 25. Februar auf PC via Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4.