Darauf deutet seine Vorgeschichte bereits hin. Der Confessor ist ein Spion der Kirche und auf verdeckte Missionen spezialisiert. Die Kirche steht in den Spielen von FromSoftware traditionell für die Wunder-Fähigkeiten, die jetzt in Elden Ring als Beschwörungen bezeichnet werden.

Was mögen die Spieler am Confessor? Beim Confessor besticht vorwiegend der Look mit dem dunklen Mantel. Außerdem hoffen die Spieler darauf, dass der Confessor über Beschwörungsformeln verfügt.

Warum ist der Prisoner gerade er so beliebt? Er ist eine ziemlich eindeutige Anspielung an einen Charakter aus Berserk, dem japanischen Manga:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to