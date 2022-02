Elden Ring bringt ikonische Waffe aus Dark Souls zurück – Kein Schwert verkörpert das Genre besser

Elden Ring wird von FromSoftware entwickelt, den Machern hinter Spielen wie Dark Souls und Bloodborne. Mehrere Zauber, Waffen, und Rüstungen aus Elden Ring erinnern schon stark an die früheren Spiele. Eine der bekanntesten Waffen darf natürlich nicht fehlen: das Mondlichtschwert. Doch die Waffe gibt es bereits viel länger, seit rund 27 Jahren. MeinMMO stellt euch ihre lange Geschichte vor.

Was ist das für eine Waffe? Das Mondlichtschwert ist in der Regel ein Großschwert mit grüner, verzierter Klinge und einem goldenen Griff. Je nach Variante hat es manchmal ein grünes, leichtes Glühen, oder es ist eher dunkel.

Eins haben alle nahezu alle Varianten gemeinsam: Die Waffe hat magische Eigenschaften und die meisten Variationen können magische Fernkampfangriffe nutzen.

Bisher hatte das Mondlichtschwert in beinahe jedem Spiel einen Auftritt, das FromSoftware seit 1994 entwickelt hat:

King’s Field (1994 – 2001)

Armored Core (1997 – Heute)

Otogi: Myth of Dragons (2002)

Demon’s Souls & Demon’s Souls Remake

Ninja Blade

Dark Souls 1-3

Bloodborne

Hier könnt ihr in der Galerie einige unterschiedliche Varianten sehen:

King’s Field

Armored Core

Otogi: Myth of Dragons

Ninja Blade

Demon’s Souls

Sekiro

Dark Souls 1

Bloodborne

Es gab aber auch größere Unterschiede zwischen den Varianten. In Ninja Blade und Otogi ist die Klinge des Schwertes durchsichtig und schlanker als viele andere Versionen. In Bloodborne ist sie eine Trickwaffe, kann also zwei Formen annehmen. In Dark Souls 3 ist das Mondlichtschwert wiederum nicht als richtige Waffe, sondern als Zauber zu finden.

Im letzten Spiel von FromSoftware, Sekiro, gibt es zwar kein richtiges Mondlichtschwert, doch die Waffe des Drachenbosses erinnert in ihrem Look und ihren Fähigkeiten stark an die Waffe. Das Schwert des Drachens verwendet die gleichen, magischen Fernkampfangriffe, wie die meisten Variationen der Waffe.

Das Mondlichtschwert wurde vor allem durch Dark Souls 1, das seinen Release 2011 feierte, bekannt. Doch das ist bei weitem nicht sein erster Auftritt.

Legendäres Mondlichtschwert symbolisiert die Anfänge von FromSoftware vor 27 Jahren

Warum spielt das Schwert so eine große Rolle? Das Mondlichtschwert hatte seinen ersten Auftritt in King’s Field. Das ist das erste Spiel, das FromSoftware 1994 veröffentlichte, also vor rund 27 Jahren. Der Release war am 16. Dezember 1994, zwei Wochen nach dem Start der ersten PlayStation.

King’s Field legte damals den Grundstein dafür, was später Demon’s Souls als Underdog und später das Dark-Souls-Franchise werden sollte. Mit Dark Souls wurde letztlich ein ganzes Genre begründet, das neben den FromSoftware-Spielen noch etliche andere Spiele inspirierte.

Ein ganzes Genre wurde geboren, das häufig als “Soulslike” beschrieben wird und das für viele heute zu ihren Lieblingsgenres in Videospielen gilt.

Was genau ist King’s Field? Das ist ein Action-RPG, wie Dark Souls, mit einem großen Unterschied: Es wird aus der Ego-Perspektive gespielt.

Doch ansonsten gibt es viele Parallelen. Es setzt auf ein herausforderndes Echtzeit-Kampfsystem, erzählt seine Geschichte durch das Erkunden der Spielwelt und das Lesen von Beschreibungen. Auch in King’s Field kämpft ihr neben Waffen mit Magie und verbraucht mit jedem Angriff und Ausweichen Ausdauer.

Die Geschichte dreht sich um den Charakter Jean Alfred Forester, der auf der Suche nach seinem vermissten Vater ist . Dabei erfährt ihr die Hintergründe über das Königreich Verdite. Das Reich hatte in der Vergangenheit schwer unter schwarzer Magie zu leiden und wimmelt nur so vor Gefahren.

Das Spiel erschien zunächst nur in Japan und kam als Fan-Umsetzung erst spät zu uns in den Westen. Viele der Elemente kennen wir heute aus Dark Souls, Boodborne und Co. Doch welche Rolle spielte das Mondlichtschwert in King’s Field?

Darum ist es so wichtig: Das Mondlichtschwert nahm in der Story der King’s-Field-Spiele eine zentrale Rolle ein. In allen Ablegern muss der Spieler das Schwert finden, um den Antagonisten zu besiegen und den Frieden wiederzuherstellen. In der Beschreibung wird sogar “Seath the White Dragon” erwähnt. Dieser Drache kommt in der Geschichte von King’s Field vor.

Erfahrende Dark-Souls-Spieler dürften bei dem Namen zusätzlich hellhörig werden, denn Seath der Schuppenlose ist einer der wichtigsten Bosse in Dark Souls 1. Aufgrund dieser Vorgeschichte ist das Mondlichtschwert auch für die Fans eine besonders wichtige Waffe, auch wenn sie in späteren Spielen nicht unbedingt zu den mächtigsten Schwertern gehört.

Hier könnt ihr euch auch einige Versionen im Gameplay anschauen:

Auch Elden Ring bekommt seine Version des Mondlichtschwertes

Woher wissen wir, dass die Waffe zurückkehrt? Es wurde im Vorfeld bereits vermutet, doch dank des geschlossenen Netzwerktests und Dataminern aus der Community haben wir nun Gewissheit: Das ikonische Mondlichtschwert wird auch in Elden Rings Zwischenland zu finden sein.

Das ist die neue Variante: Ein gelakter Clip, der im Subreddit von Elden Ring gepostet wurde, zeigt die Waffe bereits in Aktion:

Es handelt sich dieses Mal um eine einhändige Version der Waffe.

Dementsprechend sind ihre Angriffe deutlich flinker.

Das Moveset erinnert an die Angriffsmuster der Krummschwert-Kategorie.

Allerdings geht aus dem Leak nicht hervor, ob es sich bei der Variante um eine richtige Waffe handelt, oder um einen Zauber, wie das in Dark Souls 3 der Fall war.

Denn der Clip zeigt nicht, ob hier ein Zauber, oder eine spezielle Waffe ausgerüstet ist. Der gezeigte Spieler zückt lediglich sein Fernrohr und hat plötzlich das Mondlichtschwert in der Hand.

Da aber kein richtiger Griff zu sehen ist und die Waffe quasi über der ausgerüsteten Waffe schimmert, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit um einen der neuen Zauber von Elden Ring. Das passt auch zu den restlichen Leaks des Spielers, der hauptsächlich Zauber präsentiert hat.

Bestätigen lässt sich das alles wohl erst zum Release. Sicher ist: Das Mondlichtschwert wird in einer neuen Form mindestens als Zauber, möglicherweise aber auch noch als Waffe ins Spiel kommen.

Elden Ring erscheint am 25. Februar für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4. Dann könnt ihr euch im Zwischenland selbst auf die Suche nach dem Mondlichtschwert machen.

Aber was haltet ihr von der Geschichte und dem Mondlichtschwert? Findet ihr solche Anekdoten spannend? Schreibt uns gerne eure Meinung zu dem Thema.

