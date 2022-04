Elden Ring: Spieler hat Streit mit Freundin, weil die schneller fertig war – „Hat nicht richtig gespielt!“

Elden Ring sorgt nicht nur in der Community für Diskussionen über die Spielweise, auch in Freundschaften und Beziehungen können diese Kontroversen auftauchen. Ein Spieler hat seinen Fall im Subreddit von „AmItheAsshole?“ gepostet und auf Twitter für Diskussionen gesorgt.

Was ist das für ein Subreddit? Übersetzt bedeutet der Name so viel wie „Bin ich das Arschloch?“. Passend zum Namen posten Leute auf der reddit-Seite ihre Streitereien und Auseinandersetzungen, wenn sie sich bei ihrem Standpunkt nicht so sicher sind.

Ein Beispiel, das für allgemeine Erheiterung sorgte, passt auch zur üblichen Diskussion rund um das Action-RPG: Kann man Elden Ring richtig spielen? In diesem Fall schildert ein Spieler sein Problem, das er mit seiner Freundin hat.

Das ist die Geschichte dahinter: Laut des Spielers ist seine Freundin eigentlich eine Person, die hauptsächlich „einfachere“ Videospiele zocken würde, wie etwa Animal Crossing oder Zelda: Breath of the Wild. Darüber hinaus habe sie nicht viel mit Gaming am Hut. Er selbst sei ein großer „Soulslike“-Fan und hat seit Jahren auf Elden Ring gewartet.

Als sie ihm dann dabei zusah, wie er Elden Ring spielte, fühlte sie sich aufgrund der Open World an Breath of the Wild erinnert. Sie wollte ihr Glück selbst versuchen, trotz seiner Warnungen vor dem berüchtigten Schwierigkeitsgrad. Sie wagte es trotzdem und war damit erfolgreich.

Debatte über Spielweise sorgt für Beziehungsstreit „Ich denke nicht, dass du es ohne Hilfe geschafft hättest.“

Was ist das Problem? Der User sagt: „Ich arbeite viel und sie studiert, also hatte sie mehr Zeit zu spielen als ich in den letzten paar Wochen.“ Solange sie ihn nicht spoilert, war es okay für ihn, „obwohl ich geglaubt habe, dass sie früh aufgibt.“

Eines Tages rief sie ihn in der Mittagspause an und erzählte begeistert, dass sie mit Elden Ring fertig sei. Er glaubte ihr zunächst nicht und vermutete, dass es sich um den ersten oder zweiten Boss handeln müsse, den sie da geschafft hat. Doch Zuhause konnte er sehen, dass sie bereits ins New Game Plus gestartet war.

Als er herausfand, dass sie Magie und Koop-Beschwörungen verwendet hatte, sei für ihn alles klar gewesen: „Das erklärt es, ich denke nicht, dass du es ohne Hilfe geschafft hättest.“

Hier ging der Streit dann los: Er sagte ihr, dass diese Dinge weitgehend genutzt werden, um im Easy-Mode zu spielen. Er zweifelte an, dass sie es mit der „richtigen Spielweise“ schaffen würde, alleine und im Nahkampf.

Nun sei sie sauer auf ihn und unterstellt ihm nach seiner Aussage, dass er herablassend sei und dass diese Dinge aus einem Grund im Spiel implementiert sind, nämlich damit man sie nutzt.

Wir haben uns weiter gestritten und sie warf mir vor, ich sei unsicher, weil sie das Spiel vor mir abgeschlossen hatte. Ich beharrte darauf, dass sie das Spiel nicht wirklich geschafft hat, dass sie einfach mehr Zeit zum Spielen hatte und dass ich es so spiele, wie es gespielt werden sollte. Also, bin ich das Arschloch? Twitter.com

Wie es darüber hinausging, ist übrigens nicht bekannt. Doch die Antwort auf seine Frage wird auf Twitter ziemlich eindeutig beantwortet.

„Ich habe nie verstanden, warum man die Hälfte der Features ignorieren sollte“

Im Subreddit ist der Post zwar nicht mehr zu finden, doch ein Screenshot davon ist auf Twitter gelandet. Unter dem Post von SlainUnkorn erhält die Freundin des selbst ernannten Souls-Experten viel Unterstützung.

SlainUnikorn kommentiert das so: „Wenn du das Spiel für dich selbst schwieriger machen willst, indem du auf eine bestimmte Art und Weise spielst, nur zu, ich mache das die ganze Zeit. Aber schmäler nicht die Leistungen anderer. Wenn sie das Spiel mit den ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln besiegt haben, haben sie es geschafft, Punkt.“

Ein Großteil der mittlerweile über 2000 Retweets geht in eine ähnliche Richtung. Viele mögen Magie und die Spielweise besonders.

Mgillis29 schildert, was viele den Argumenten des Freundes entgegnen: „Ich habe das Argument ‚du spielst nicht richtig, wenn du nicht die Hälfte der Features ignorierst‘ nie verstanden.“

Die Debatte ist keine neue und flammt anhand von solchen Beispielen in der Community immer wieder auf.

Wir haben auch in einer Podcast-Folge über das Thema gesprochen:

„Git gud“ gegen „Spiele wie du willst“ – Die Debatte hält an

Die Debatte um die „richtige“ Spielweise ist mittlerweile aufgeladen. Ein großer Teil der Spieler ist der Ansicht, dass jedes Mittel erlaubt ist, dass die Entwickler mit dem Spiel zur Verfügung stellen.

Doch ein kleiner, eingefleischter und lautstarker Kern der Community, die schon seit Dark Souls 1 existiert, vertritt immer noch die eiserne Ansicht: „Werde besser, oder stirb allein.“

Jedes Hilfsmittel, das das Spiel auch nur um ein Drölfzigstel erleichtert, ist in Augen einiger weniger tabu und wer sie dennoch nutzt, spielt das Spiel nicht so, wie es gedacht sei.

Auch unser Autor Marko Jevtic hat sich zu dem Thema mit Bezug auf das PvP geäußert:

Das widerspricht nicht nur der Logik, dass die Features von den Entwicklern doch bewusst eingebaut worden, sondern auch einem anderen Prinzip, für das die Souls-Community eigentlich steht: „Jolly Cooperation“.

Denn eigentlich steht Kooperation an erster Stelle und hat in der Community den höchsten Stellenwert. Spieler unterstützen einander mit Guides, Tipps zu Builds und sämtlichen anderen komplizierten Mechaniken von Elden Ring.

Doch vor allem sind es die knackigen Bosskämpfe: Spieler tötet in Elden Ring einen der nervigsten Bosse nackt für andere – Wird jetzt dafür abgefeiert