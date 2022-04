Spieler tötet in Elden Ring einen der nervigsten Bosse nackt für andere – Wird jetzt dafür abgefeiert

Aktuell wird in der Community von Elden Ring ein Spieler besonders gefeiert. Dieser hat sich im Spiel „Let me solo her“ genannt, was auf Deutsch so viel wie „Lass sie mich alleine töten“ heißt. So hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Malenia, einen der schlimmsten Bosse, für andere Spieler umzuhauen – Alleine, nackt und nur mit einem Krug auf dem Kopf.

Was ist das für ein Boss? Malenia ist einer der härtesten Bosse im Lategame des Action-RPGs:

Malenia hat sehr schnelle und mächtige Angriffs-Kombos, die mit wenigen Treffern bereits tödlich sein können.

Zusätzlich stellt sie durch Treffer ihr eigenen Lebenspunkte wieder her.

Als ob das nicht reichen würde, hat sie eine zweite Phase, in der sie ihre Lebenspunkte wieder auffüllt.

Dann verändert sich auch ihr Angriffsmuster und sie greift euch auch mit dem Statuseffekt Scharlachfäule an.

Zahlreiche Spieler haben daher Probleme mit ihr. Doch der Spieler Klein Tsuboi hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen zu helfen. Als „Let me solo her“ steht er anderen Spielern nicht nur zur Seite.

Er tötet Malenia solo, ohne Rüstung und nur mit einem Krug auf dem Kopf. Die Community feiert ihn jetzt schon als Legende, sein Video hat über reddit viel Aufmerksamkeit erhalten.

Hier könnt ihr sehen, wie er Malenia tötet, ohne Schaden zu nehmen, während die zwei anderen Spieler zuschauen:

Nackter Krieger tötet Malenia für andere – „Ein Champion unter den Menschen“

Warum ist das so besonders? Abgesehen davon, dass der Boss ohnehin als schwer gilt, macht es sich Klein Tsuboi noch extra hart.

Denn ohne Rüstung hält er nicht sonderlich viel aus. Außerdem skalieren die Lebenspunkte von Bossen mit der Anzahl der Koop-Partner. Somit hält Malenia deutlich mehr aus, als auch so schon.

Wie das Video zeigt, hat Klein Tsuboi aber überhaupt keine Probleme mit dem Angriffsmuster von Malenia. Er schafft es, den ganzen Kampf über keinen Schaden zu kassieren.

Bewaffnet ist er dabei mit zwei Katanas, Blutige Ströme und dem Uchigatana. Das Uchigatana hat offenbar eine Kriegs-Asche, die Frost verursacht. Alle Infos zu den Waffen findet ihr in unserer Tierlist mit allen 309 Exemplaren.

So kann er Malenia nach und nach mit Frost und Blutung Extra-Schaden zufügen. Er selbst schreibt dazu:

Wenn ihr Elden Ring gespielt und versucht habt, Malenia auf dem PC zu bekämpfen, seid ihr vielleicht einer Beschwörung mit dem Namen „Let me solo her“ begegnet. Ich habe unzähligen Getrübten geholfen, Malenia zu besiegen, indem ich mich bis auf einen Krug auf dem Kopf nackt gemacht habe. […] Mein Zeichen wird für verzweifelte Befleckte wie immer unten sein.

So reagieren die Spieler auf seine Idee: In der Community wird Klein Tsuboi hart abgefeiert. So schreibt ein Kommentator auf YouTube beispielsweise DaitoByte: „Ein Champion unter den Menschen. Ein Held in der Dunkelheit. Man erzählt sich Legenden über den Mann, der nur einen Topf trägt und zwei Klingen schwingt. Die Göttin der Fäulnis kann nur vor dem fliehen, der den Namen trägt: Let me solo her!“

Viele aus der Community freuen sich, wenn Spieler sich so für andere einsetzen und sie unterstützen. Außerdem loben sie, wie problemlos er Malenia erledigt.

Auf reddit schreibt OneOfManyDucks: „Ist es das? Ist das, das sagenumwobene „git gud“, von dem die Leute sprechen?“ Dem entgegenet realfakedoors000: „Dieser Mann ist „gud“ geboren.“

shidmaster64 schwelgt in Erinnerung an einen ähnlichen Helden: „Dieser Typ erinnert mich an einen Kerl, als WoW zum ersten Mal herauskam. Ein Spieler namens Swampy, ein Ork-Krieger, […] half Neulingen und wehrte Allianz-Ganker ab. Ein wahrer Held.“

Spieler tauschen sich außerdem über ihre eigenen Storys und Erlebnisse in Elden Ring aus, wie man bestimmte Gebiete überwindet oder welche Taktiken und Builds besonders gut sind.

Der Post von Klein Tsuboi hat mittlerweile über 1100 Kommentare und rund 16.000 Upvotes. Auch sein YouTube-Video ist extrem erfolgreich und hat über 50.000 Aufrufe. Normalerweise haben seine Uploads dort nur wenige Klicks, sein letztes Video ist 2 Jahre alt. Nun hat der YouTuber wohl viele neue Fans gewonnen.

Was haltet ihr von der Geschichte? Seit ihr ihm vielleicht sogar schon selbst begegnet? Was ist euch so in Elden Ring passiert? Schreibt uns gerne von euren Erlebnissen.

Übrigens: Das Video mit dem Kampf gegen Malenia ist länger, als der neueste Speedrun-Rekord – Elden Ring wird dank Zip-Line-Glitch in unter 7 Minuten durchgespielt – „Alles klar, bin fertig damit“