Video zeigt Elden Ring, wie ihr es noch nie gesehen habt – „Ich würde sofort so ein Spiel spielen“

Was haltet ihr von Tiny Elden Ring? Würdet ihr so ein Spiel auch gerne spielen wollen? Welche Spiele würdet ihr noch gerne so sehen? Schreibt uns gerne eure Meiung.

So wird das Video kommentiert: Die Kommentatoren zeigen sich durchweg begeistert. Viele hätten Lust, ein Spiel in dem Stil selbst zu zocken.

Seine Tiny-Videos mit Tilt-Shift drehte der YouTuber für Red Dead Redemption 2 , The Witcher 3, Days Gone, Cyberpunk 2077, Battlefield 1, Skyrim und viele weitere Titel.

Ein echtes Tilt-Objektiv war mir zu teuer. Aber etwa zur gleichen Zeit begann ich, mich für die virtuelle Fotografie im Spiel zu interessieren und so versuchte ich, das mit Screenshots zu simulieren. Sie sahen anfangs nicht gut aus, aber ich habe im Laufe der Jahre immer wieder verschiedene Techniken ausprobiert. Schließlich fing ich wieder an, Videos zu machen und als ich es wieder ausprobieren wollte, dachte ich mir: ‚Warum nicht in Videoform?‘

Das zeigt das Video: Zunächst sehen wir den Eingang der Kirche von Elleh, direkt am Tutorial-Dungeon. Dabei sehen wir den Spielcharakter auch in Bewegung, wie er die Kirche betritt. Dort sehen wir dann auch den Händler Kalé.

