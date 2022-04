In Elden Ring zerstören einige Spieler gerade das PvP, nutzen feigen Trick um AFK Runen zu farmen

Das PvP-System von Elden Ring ist ungewöhnlich, aber in Teilen der Community sehr beliebt. Doch immer mehr Spieler legen nun eine große Schwäche offen und nutzen diese auf unfaire Weise, um AFK Runen zu farmen.

So funktioniert PvP in Elden Ring: Es gibt 2 verschiedene Arten. Die Invasionen und Duelle. In diesem Fall geht es um die Invasions-Mechanik.

Spieler können als Eindringlinge in die Welten von anderen Spielern einfallen. Und genau hier stoßen immer mehr „Invader“ auf ein Problem: Spieler, die AFK Runen farmen. Die haben Eindringlingen quasi eine Art Falle gestellt, die von den Enticklern so wohl kaum beabsichtigt sein kann.

Das ist das Problem:

Einige Spieler nutzen eine Art Lücke im PvP von Elden Ring, um AFK Runen und Runenbögen farmen zu können. Dabei nehmen sie gezielt in Kauf, dass sie für andere das PvP ruinieren.

Sie setzen sich dafür einfach an eine bestimmte Stelle und lassen ihren Charakter dort zurück, während sie ihrer Dinge nachgehen.

Die Stelle ist hierbei entscheidend, denn sie darf nur mit dem Pferd erreichbar sein. Denn das ist Online nicht verfügbar.

Sollte der Spieler also von einem Invader besucht werden, kann dieser ihn nicht erreichen.

Nun bleibt dem Eindringling nur noch der Ausweg: Kapitulation und Rückkehr in die eigene Spielwelt. Hierfür gibt es zwei Wege: Ihr springt den nächsten Abgrund hinunter, oder ihr nutzt ein spezielles Item.

Springt ihr einfach in den Tod, erhält der Host der betroffenen Welt Runen und euer Ableben zählt als Kill. Das nutzen diese AFK-Spieler aus und sammeln so stetig Runen von unbedarften PvP-Spielern, die irgendwann aufgeben und in den Tod springen. Die wollen sich aber jetzt wehren.

AFK-Farmer in Elden Ring ein „wachsendes Problem“

So reagieren Spieler auf die AFK-Farmer: Gerade PvP-Fans, die als Eindringlinge gerne andere Spielwelten unsicher machen, sind von dieser Methode überhaupt nicht begeistert.

Auf Twitter schreibt RKirby808 dazu, dass das Problem immer größer werde. Wenn Entwickler FromSoftware nicht bald etwas dagegen unternehme, würden sich bald „immer weniger um Fairness scheren“.

In erster Linie sind gerade PvP-Spieler von diesem Trick und den Spielern, die sie nutzen, einfach nur genervt. Viele werfen ein, dass die Methode nicht mal besonders effizient sei.

Denn man brauche „Glück“ und müsse genügend Eindringlinge anziehen, um Runen zu bekommen. Ist also mal auf den Servern wenig los, kommt nur wenig Ertrag dabei rum.

Das Spiel bietet zudem massig effektivere Farmmethoden für Runen. Zwar muss man hierfür aktiv spielen, kann so aber ein Vielfaches der Runen in kürzerer Zeit rausholen – ohne anderen das PvP zu ruinieren.

„Danke für die Vorwarnung! PvP ist in so einem traurigen Zustand…. Ich hoffe, die Dinge werden bald geglättet und all diese lahmen Bugs werden behoben.“ schreibt Adam Barker dazu.

Fia’s Frenzied Champion meint: „Oh mein Gott, ich danke dir für diesen Beitrag. […] Das muss auf jeden Fall behoben werden.“

Die meisten wie vibing in the deadlights wünschen sich schnelle Patches: „Es wäre schön, wenn sie auch in dieser Hinsicht etwas tun könnten. Das ist wahrscheinlich das dritte Mal, dass ich auf so etwas stoße.“ Insgesamt sind viele PvP-Fans vom aktuellen Stand in Elden Ring eher enttäuscht.

Denn neben solchen Dingen gibt es auch andere Bugs und Exploits, die Spieler im Multiplayer für sich ausnutzen.

Gibt es einen Trick, das zu vermeiden? Leider könnt ihr nicht kontrollieren, in wessen Spielwelt ihr einfallt. Ihr habt lediglich zwei Möglichkeiten, das AFK-Farmen zu „bestrafen“.

Habt ihr Glück, könnt ihr den Host je nach Versteck mittels den entsprechenden Zaubern, Fähigkeiten und Anrufungen die eine hohe Reichweite haben, trotzdem erwischen. Wie hier in diesem Fall:

Solltet ihr den Host nicht erreichen, gibt es zumindest eine Methode, wieder in die eigene Welt zurückzukehren, ohne den Host noch Runen zu überlassen.

Dafür müsst ihr lediglich das Item „Fingerabtrenner“ einsetzen. Dann verlasst ihr die Welt des Hostes, der auch keine Runen bekommt.

Ob es in naher Zukunft einen Patch geben wird, der die Probleme angeht, ist aktuell nicht bekannt.

Was haltet ihr von der Sache? Seht ihr in den AFK-Farmern ein Problem? Oder stören sie euch nicht? Seid ihr überhaupt im PvP unterwegs?

