Fractured Online startet Anfang April seine Closed Beta. In einem neuen Video stellt der Chef des Entwickler-Teams von Dynamight Studios, Jacopo Pietro Gallelli, das neue MMORPG vor und zeigt, was...

Solange ihr also Heilränke habt, könnt ihr euer Pferd in einem Kampf unbegrenzt rufen.

Was passiert, wenn Sturmwind stirbt? Euer Pferd ist ein Geisterpferd, somit kann es nicht sterben. Sind die Lebenspunkte aufgebraucht, verschwindet Sturmwind einfach. Ihr könnt es bis zur nächsten Rast an einem Ort der Gnade nur wieder rufen, wenn ihr einen Purpurtrank dafür opfert.

Seid aber dennoch vorsichtig, denn der Fallschaden in Elden Ring ist oft unvorhersehbar . Verlasst euch also nicht zu sehr darauf, dass Sturmwind euren Sturz abfedert.

So könnt ihr das Pferd rufen: Habt ihr den Ring erhalten, könnt ihr in die Schnellauswahl oder den Beutel packen.

So könnt ihr in Elden Ring das Pferd finden: Habt ihr das Tutorial abgeschlossen, müsst ihr drei Orte der Gnade aktivieren. Das sind die leuchtenden Rastpunkte, an denen ihr leveln, Zauber festlegen und andere Dinge erledigen könnt.

Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr euer Pferd bekommt, wie ihr es ruft und was ihr sonst noch dazu beachten solltet.

Außerdem könnt ihr vom Rücken eures Pferdes kämpfen, was in einigen Situationen ein riesiger Vorteil sein kann und sogar Bosskämpfe einfacher macht. Doch für neue Spieler kann es zunächst verwirrend sein, es zu finden.

