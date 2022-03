PETA möchte Pferde in Elden Ring schützen – Verrät starken Trick gegen nervige Reiter

Es ist keine Neuheit, dass die Tierschutzorganisation PETA sich dafür einsetzt, Tiere auch in Videospielen zu schützen. Doch mit dem neusten Tweet verraten die Türschützer einen verblüffenden Trick in Elden Ring, der den Spielern sogar im Kampf gegen Reiter hilft. MeinMMO verrät euch, worum es in dem Video ging.

Worum gehts?

Die Tierschutzorganisation PETA teilt ein Video auf Twitter mit fünf Tipps für Elden Ring.

Das Video vermittelt den Gedanken, Pferde in Elden Ring nicht auszubeuten und zeigt währenddessen Gameplay-Szenen.

Der Nebeneffekt des Videos ist ein pfiffiger Gameplay-Trick, den viele Spieler noch nicht kannten.

„Elden Ring“-Spieler sehen das Gameplay und lernen daraus, dass sie Angriffe von Reitern parieren und dadurch die Pferde von den Reitern befreien können.

So werden die nervigen Reiter zum leichten Ziel

Wie hat PETA geholfen? Die Tierschutzorganisation PETA postet auf Twitter ein Video, in dem Gameplay-Szenen aus Elden Ring zu sehen sind.

In dem Video wird als einer von fünf Tipps gezeigt, wie Spieler ihre Kontrahenten dazu bekommen, Pferde nicht auszubeuten.

Die Szene zeigt einen feindlichen Reiter, der einen Angriff initiiert. Der Spieler pariert den Angriff des Reiters, wodurch dieser zu Boden fällt und ein leichtes Ziel darstellt.

Den Tweet mit dem Video von PETA binden wir euch hier ein. Es ist der zweite Tipp bei ca. 12 Sekunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was ist PETA: People for the Ethical Treatment of Animals oder auch PETA ist eine der größten Tierschutzorganisationen der Welt.



Die Organisation setzt sich mit teilweise kontroversen Aktionen für den Schutz von Tieren ein, kämpft gegen Massentierhaltung, Tierversuche, Hunde- und Hahnenkämpfe sowie gegen die Ausnutzung von Tieren für die Unterhaltungsindustrie.



Eine weitere wichtige Säule der PETA ist der Kampf gegen das Töten von Tieren und die Kritik an der Fleischindustrie.

Welche Spiele hat PETA noch kritisiert? In Far Cry 6 kritisierte die Tierschutzorganisation ein Minispiel, in dem die Spieler Hahnenkämpfe austragen.

Auch in Assassin’s Creed IV: Black Flag hagelte es Kritik seitens PETA, da der Walfang „glorifiziert“ werde. Generell sollten Jagd-, Angel- oder Tötungsszenen von Tieren nicht in Spielen eingebaut werden, äußerte die PETA zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Red Dead Redemption.

Falls ihr euch für weitere PETA-Einsätze in Spielen interessiert, findet ihr hier eine passende Liste: via jpgames.de.

So reagieren die Spieler: Wie bei vielen PETA-Tweets sind auch diesmal wieder die Meinungen der Twitter-User stark unterschiedlich. Wir von MeinMMO zeigen euch einige Spieler-Zitate, die das Video durchaus positiv empfanden.

Twitter-User @TafferKing451: „Ich kann nicht glauben, dass ich gerade aus einem PETA-Tweet gelernt habe, dass Parieren einen Feind sofort ausschaltet lmao.“

Twitter-User @Xeg_GA: „Das ist wahrscheinlich der beste Tweet, den ich von der PETA gesehen habe.“

Twitter-User @cptHamburger: „Ich verfolge PETA nicht wirklich, aber das ist die normalste und irgendwie niedlichste PETA-Sache, die ich je gesehen habe?“

Obwohl es immer wieder zu Diskussionen Kritik zu der Tötung und Ausbeutung von Tieren in Videospielen gibt, ist die Resonanz des jüngsten Tweets eine völlig neue.

Viele Spieler amüsieren sich an dem Fakt, in einem PETA Video einen hilfreichen Tipp zu erlernen, den sie bis dato nicht kannten.

Insgesamt gibt es viel positives Feedback auf das Video, da mit dieser überraschenden Hilfe nicht zu rechnen war.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr ein PvP-Duell kampflos gewinnen könnt, schaut euch gerne folgenden Artikel an: In Elden Ring gewinnt ein Spieler ein PvP-Duell, weil er sich schamlos als NPC ausgibt