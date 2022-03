Elden Ring: Fan besiegt verhassten Boss Margit mit nur 2 Schlägen, weil er das Spiel verstanden hat

So findet ihr immer eine einfachere Aufgabe, als die, an der ihr womöglich gerade verzweifelt.

Ganz egal, in welche Himmelsrichtung ihr in Elden Ring wandert, ihr werdet überall Dinge entdecken und tun können, die die Skills von eurem Charakter und eure eigenen Skills als Spieler verbessern.

Noch mehr als in den anderen Soulsborne-Spielen könnt ihr also harte Gegner einfach ignorieren und stattdessen anderen Aktivitäten widmen. Hier ist eine kleine, unvollständige Auswahl von Dingen, die ihr tun könnt, um besser zu werden:

Das Resultat ist ein so kurzer und gleichzeitig bombastischer Kampf, dass einem die Kinnlade herunterklappen kann. In seinen Worten: „Das passiert, wenn man zuerst alle Sidequests macht.“

Genau das hat der reddit-User Significant_Divide57 verstanden. Er hat erst alles andere in dem Spiel erledigt, was es zu tun gibt, und hat sich erst dann mit Margit angelegt.

Die gesamte Spielwelt steht euch mit nur ganz wenigen Ausnahmen schon von Beginn an zur Verfügung. Ihr könnt also ganz nach Belieben die gigantische und beeindruckende Open World des Zwischenlands erkunden.

Doch ein Spieler auf reddit hat auf das alles einfach gepfiffen. Er ist nicht zum Sturmschwingen-Schloss und sich nicht an Margit die Zähne ausgebissen. Stattdessen hat er was ganz anderes getan, und damit gezeigt, dass er Elden Ring „wirklich verstanden“ hat.

