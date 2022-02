Elden Ring: Tipps und Tricks gegen Margit – So könnt ihr den 1. richtigen Boss leichter besiegen

Von ihr erhaltet ihr das Item, um die Asche von Gegnern zur Beschwörung zu nutzen. Eine erste Asche des Wolfsrudels findet ihr direkt in den Ruinen vor dem Tor, in deren Nähe ihr auch euer Pferd erhalten habt.

Achtet außerdem darauf, eure Waffe beim Schmied in der Kirche auf +3 aufzuwerten, um euren Schaden zu erhöhen. Doch abseits von so allgemeinen Tipps gibt es auch zwei besonders nützliche Tricks:

Solltet ihr keine Klasse spielen, die über Zauber verfügt, solltet ihr vorher an einem Rastpunkt eure Heilflaschen verteilen und nur welche mitnehmen, die Lebenspunkte regenerieren. Welche Klassen Zauber haben und sich für euch eignen, könnt ihr in unserem Guide nachlesen: Die besten Klassen für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten

Im Grunde ist es schwer zu sagen, was der eigentliche, 1. Boss in Elden Ring ist. Denn man kann das Spiel in unterschiedlicher Reihenfolge angehen. Geht man aber chronologisch vor, dürfte Margit, das Grausame Mal, als erster Boss von Elden Ring gelten.

