Elden Ring: Umskillen, Larventränen finden und Attribute neu verteilen – So geht’s

In Elden Ring spielen die Attribute und wie ihr eure Skillpunkte verteilt für euren Build eine zentrale Rolle. Da kann auch mal was schiefgehen oder Pläne sich ändern. Wir verraten euch, wie ihr sie zurücksetzen könnt und was ihr dafür braucht.

Um ein Level-Up und somit einen Skillpunkt zu erhalten, müsst ihr zunächst Runen sammeln, die zugleich EXP und Währung sind. Die erhaltet ihr durch das Töten von Feinden. Je weiter ihr kommt, desto länger dauert es, bis man seine Attribute weiter erhöhen kann.

Sie entscheiden darüber, welche Eigenschaften euer Charakter hat und welche Ausrüstung ihr nutzen könnt. Umso ärgerlicher, wenn man sich nach etlichen Stunden dann doch mal verskillt, oder doch mal einen anderen Build ausprobieren möchte.

Deswegen verraten wir euch hier, wie ihr eure Attribute im Notfall zurücksetzen könnt, umgangssprachlich auch „Respec“ genannt.

So könnt ihr in Elden Ring einen Attributs-„Respec“ durchführen

Um in Elden Ring eure Skillpunkte zurückzusetzen, müsst ihr in das zweite, große Gebiet des Zwischenlands, Liurnia, das Seenland. In dessen Zentrum befindet sich auch der zweite Legacy Dungeon, die Akademie von Raya Lucaria, wo der zweite Hauptboss der Story auf euch wartet.

Das ist Rennala, Königin des Vollmonds. Falls euch der Name bekannt vorkommt, seid ihr vielleicht schon auf einen wichtigen NPC gestoßen, der euch früh im Spiel begegnet.

Schafft ihr es, sie zu besiegen, ist sie weiterhin in dem Raum zu finden, nur dass sie von jetzt an friedlich ist und euch sogar nützlich sein kann.

Ihr könnt bei ihr nun die Option „Wiedergeburt“ auswählen – Das ist die Funktion für das Zurücksetzen eurer Attribute. Das geht aber nur, wenn ihr eine Larventräne im Gepäck habt.

Fundorte für Larventränen in Elden Ring

An diesen Orten findet ihr das Item: Aktuell sind nicht alle Fundorte für Larventränen bekannt. Wir geben euch hier aber ein paar bekannte Beispiele.

Larventräne an der Südseite des Agheel-Sees

Reist zum Ort der Gnade „Südseite und dreht euch um. Vor euch sollte nun ein Weg liegen, dahinter eine hohe Felswand.

Lauft zum Fuß der Felswand und lauft am nächstmöglichen Punkt nach oben.

Dort wartet ein Gegner auf euch, der noch recht menschlich aussieht. Tötet ihn.

Habt ihr ihn erledigt, verwandelt sich das Ding in einen riesigen Bären, den ihr nur noch ausschalten müsst.

Habt ihr das geschafft, landet die Larventräne in eurem Inventar.

Larventräne bei den Herabgestürzten Ruinen

Südlich vom Ort der Gnade „Herabgestürzte Ruinen des Seenlands“ findet ihr ein rieisges Langustenmonster.

Wenn ihr das tötet, verwandelt es sich in einen Verpflanzen Spross.

Besiegt den Spross und ihr habt die nächste Larventräne

Larventräne im Dorf der Albinaurics

Ihr müsst vom Ort der Gnade „Wahnsinn auf dem See“ in Richtung Südwesten reisen. Durchquert den Nebel, bis ihr in einer Höhle landet.

Dort findet ihr das Dorf der Albinaurics. Dort müsst ihr dem Weg aufwärts folgen und einige Gegner besiegen.

Am Ende des Weges findet ihr einen Sarg, hinter dem sich das Item befindet.

Larventräne in Siofra, beim abgeschiedenen Händler

Zunächst einmal müsst ihr den Eingang nach Siofra finden. Der befindet sich im Nebelwald von Limgrave, nicht weit vom Fuß des riesigen Baumes dort.

Ihr müsst relativ weit nach Siofra vordringen, bis ihr den abgeschiedenen Händler dort in einem versteckten Bereich finden könnt.

Die Larventräne kostet euch 3000 Runen.

Wie genau ihr das anstellt, zeigt euch das Video von Arekkz Gaming, in dem er auch die anderen Fundorte zeigt:

So funktionieren die Attribute von Elden Ring: Insgesamt gibt es 8 verschiedene Eigenschaften, die ihr skillen könnt. Mit jedem Level-Up könnt ihr einen neuen Punkt verteilen.

Die Attribute beeinflussen dabei nicht nur eure Werte, sondern auch, welche Waffen, Schilde, Zauber und Anrufungen ihr nutzen könnt. Die meisten Waffen skalieren mit Attributen wie Stärke oder Geschick, manche profitieren aber auch von Weisheit, die vor allem Zauber begünstigt.

Andere skalieren mit Glauben und sind dann eher für Builds geeignet, die auf Anrufungen setzen.

Vigor (Vitalität): Vitalität beeinflusst eure Lebenspunkte und wirkt sich auf die Feuerresistenz und die Giftimmunität aus.

Vitalität beeinflusst eure Lebenspunkte und wirkt sich auf die Feuerresistenz und die Giftimmunität aus. Mind (Geist): Der Verstand beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds.

Der Verstand beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds. Endurance (Ausdauer): Erhöht die Ausdauer eures Charakters und erhöht zudem die physische Verteidigung. Besonders für Nahkämpfer wichtig, da Ausdauer das Ausweichen und Blocken ermöglicht.

Erhöht die Ausdauer eures Charakters und erhöht zudem die physische Verteidigung. Besonders für Nahkämpfer wichtig, da Ausdauer das Ausweichen und Blocken ermöglicht. Strength (Stärke): Ist erforderlich, um schwere Waffen zu führen. Sie erhöht auch die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung und erhöht die maximale Ausrüstungslast.

Ist erforderlich, um schwere Waffen zu führen. Sie erhöht auch die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung und erhöht die maximale Ausrüstungslast. Dexterity (Geschick): Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Außerdem erhöht sie die Angriffskraft von Waffen, die mit Beweglichkeit skalieren. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht es schwieriger, vom Pferd zu stürzen.

Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Außerdem erhöht sie die Angriffskraft von Waffen, die mit Beweglichkeit skalieren. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht es schwieriger, vom Pferd zu stürzen. Intelligence (Weisheit): Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Erhöht auch, wie oft ihr Zauber nutzen könnt.

Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Erhöht auch, wie oft ihr Zauber nutzen könnt. Faith (Glaube): Ist erforderlich, um Beschwörungen durchzuführen. Es verstärkt auch Beschwörungen, die mit dem Glauben skalieren.

Ist erforderlich, um Beschwörungen durchzuführen. Es verstärkt auch Beschwörungen, die mit dem Glauben skalieren. Arcane (Arkanenergie): Wirkt sich auf Todesresistenz und bestimmte Zaubersprüche und Beschwörungen aus.

Es gibt auch noch andere Wege, eure Attribute zu erhöhen. Durch Talismane und Große Runen könnt ihr ebenfalls noch einige Punkte dazubekommen.

Doch in beiden Fällen gibt es einen Haken. Die Talismane reduzieren im Austausch eure Resistenzen.

Die Großen Runen funktionieren wiederum nur, wenn ihr einen aktiven Runenbogen habt. Das sind Items, die ihr in der Spielwelt von Elden Ring finden könnt. Sie erhöhen eure Lebenspunkte und Fähigkeitspunkte, außerdem aktivieren sie den Effekt der Großen Runen, die ihr ausrüstet.

Habt ihr schon weitere Larventränen entdeckt? Musstet ihr euren Charakter bereits umskillen? Oder nutzt ihr solche Optionen eher nicht? Welche Builds wollt ihr in Elden Ring ausprobieren? Schreibt uns eure Pläne gerne in die Kommentare.

