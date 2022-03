Ein Item in Elden Ring macht jeden Boss lächerlich einfach – So findet ihr die Asche der Mimic Tear

Eines der größten neuen Features in Elden Ring ist die Asche. Mit diesen Items könnt ihr NPC-Helfer beschwören, die euch in schweren Situationen helfen. Gerade eine Asche macht aber jeden Boss zum Kinderspiel: die Mimic Tear. MeinMMO sagt euch, wo ihr sie findet und was sie so stark macht.

Obwohl Elden Ring allgemein für einen viel diskutierten Schwierigkeitsgrad bekannt ist, gibt es viele Mechaniken, mit denen gerade Anfänger sich das Spielerlebnis deutlich einfacher gestalten können.

Die vielleicht wichtige und beliebteste Mechanik ist die Asche, die mit Elden Ring neu zu den Souls-Games dazukam. Sehr früh im Spiel bekommt ihr die Geisterrufende Glocke – vorausgesetzt, ihr verpasst nicht einen wichtigen NPC.

Mit dieser Glocke und der passenden Asche könnt ihr NPC-Charaktere als Geister beschwören. Diese helfen in jeder schweren Situation sehr. Aber insbesondere eine Asche ist so gut, dass sie alle anderen Beschwörungen komplett den Rang abläuft. Mit der Asche der Mimic Tear wird jeder Boss im Spiel zum absoluten Klacks, selbst der „schwerste Boss in der Souls-Geschichte“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt Im MeinMMO-Podcast diskutieren wir, ob man Elden Ring falsch spielen kann

So findet ihr die Asche der Mimic Tear, das beste Item in Elden Ring gegen Bosse

Warum ist diese Asche so gut? Mit der Asche der Mimic Tear beschwört ihr nicht nur einen normalen Gegner in die Spielwelt. Die Mimic Tear ist eine exakte Kopie von eurem Charakter und eurem Build. Diese Kopie von euch nutzt eure Waffen, eure Skills, und kann sich auch selbstständig heilen.

Mit dieser Beschwörung klont ihr euch sozusagen auf dem Schlachtfeld. Dank der Mimic Tear drescht also sowohl ihr als auch eine NPC-gesteuerte, gleichstarke Version von euch auf einen Boss ein.

Das ist unglaublich mächtig und trivialisiert jede schwierige Situation im Spiel.

Dazu nutzt diese Beschwörung LP statt FP. 660 LP, um genau zu sein. Damit ist diese Asche auch für Builds brauchbar, in denen ihr nicht viele Punkte in das Geist-Attribut steckt.

Wo finde ich die Asche der Mimic Tear? So gut diese Beschwörung auch ist, ihr bekommt sie leider nicht früh im Spiel.

Die Asche ist in Nokron, der Ewigen Stadt. Diese befindet sich im Untergrund vom Zwischenland und wird erst zugänglich, wenn ihr den Boss Radahn in Caelid besiegt. Ihr müsst Nokron auch im Zuge der Quest von Ranni besuchen. In unserem Guide zu der Quest erklären wir im Detail, wie ihr Radahn besiegt und anschließend nach Nokron kommt.

Startet an diesem Ort der Gnade in Nokron. Die Asche befindet sich hinter einer Nebelwand im rot-eingekreisten Teil der Map. Das findet ihr auch in der interaktiven Karte.

Wenn ihr in Nokron seid, findet ihr die Asche so:

Im Kartenbildschirm könnt ihr R3 (Playstation-Controller)/ RS (Xbox-Controller) drücken, um zu den Regionen im Untergrund des Zwischenlands zu wechseln.

Geht in Nokron zum Ort der Gnade beim Wald der Ahnen (dieser befindet sich ziemlich genau in der Mitte der Regions-Map).

Von dort aus springt ihr auf das Dach direkt vor euch, und springt geradeaus am Ende vom Dach auf einen kleinen Pfad am nächsten Gebäude entlang.

Folgt diesem Pfad nach rechts und springt auf einen Balkon. Lauft hier geradeaus weiter, springt auf das nächste Gebäude und von dort auf ein rundes Dach.

Springt vom runden Dach auf die nächste Etage, und biegt dort links ab. Ihr solltet an einer Balustrade eine kleine Leuchte sehen. Lauft von dort geradeaus durch die Gasse.

Folgt der Gasse und springt über eine kaputte Mauer durch ein Fenster. Links von euch sollte ein Altar zu sehen sein.

Lauft durch den Eingang rechts vom Altar. Hier seht ihr eine milchige Nebelwand, die ihr mit einem Steinschwertschlüssel öffnen müsst.

Hinter der Wand wartet ein Gegner auf euch, ebenso wie eine große Truhe. In der Truhe ist die Asche.

Falls ihr diese Schritte lieber sehen wollt, könnt ihr euch das auch in diesem YouTube-Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So findet ihr die beste Asche im Spiel, den Geist der Mimic Tear.

Diese könnt ihr in der Tafelrundfeste auch verbessern. Der passende Charakter dafür sitzt gegenüber von dem Schmied. Bis auf Level 10 könnt ihr diese Beschwörung bringen, wenn ihr mit Roderika redet.

Falls Roderika nicht beim Schmied sitzt und ihr noch ihre Quest machen müsst, erfahrt ihr hier, welche Schritte euch noch fehlen, um eure Asche im Spiel zu verbessern:

Elden Ring: So könnt ihr Geister beschwören und verbessern