Elden Ring: So könnt ihr Geister beschwören und verbessern

Ein neues Feature von Elden Ring ist die Beschwörung von Geistern. Diese können euch an bestimmten, schwierigen Stellen im Spiel unterstützen. Wie ihr sie ruft und verbessern könnt, verraten wir von MeinMMO in unserem Guide.

Was sind das für Geister? Ihr könnt in Elden Ring sogenannte Geister-Asche finden. Mit dem entsprechenden Item könnt ihr diese Asche zur Beschwörung von Geistern nutzen.

Dabei handelt es sich um NPCs, die die Form von verschiedenen Gegnern aus der Spielwelt annehmen, im Kampf aber auf eurer Seite stehen. So könnt ihr sie beispielsweise gegen Margit, den 1. Boss, einsetzen, was wir auch in unserem Guide empfehlen.

Der Schlüssel zu allem ist die Geisterrufende Glocke. Die bekommt ihr früh im Spiel von einem NPC, den man sehr leicht übersehen kann.

Geisterrufende Glocke finden und Geister beschwören – So geht’s

Die Geisterrufende Glocke erhaltet ihr von der Hexe Renna.

Das ist Renna, von der ihr das Item bekommt.

Wo ist Renna zu finden? Ihr findet sie zunächst in der Kirche von Elleh, die ihr direkt nach dem Tutorial findet. Dort sitzt auch ein Händler und auch einen Schmiede-Amboss, um erste Upgrades durchzuführen.

Renna taucht dort allerdings erst auf, wenn ihr bereits den Ort der Gnade bei den Ruinen vor dem Tor aktiviert habt. Tut ihr das, erhaltet ihr außerdem Torrent, euer Geisterpferd.

Nun müsst ihr einfach nur zum Ort der Gnade bei der Kirche zurückreisen und findet Renna auf einer Mauer, links unterhalb des Kirchturms.

Sprecht sie an und bestätigt, dass ihr der oder die Befleckte seid.

Falls ihr sie verpasst habt, gibt es noch einen zweiten Weg:

Wenn ihr nach Erhalt eures Mounts zu lange braucht, werdet ihr sie nicht mehr dort finden.

Das ist aber kein Problem. Sobald ihr nämlich in die Tafel der Gnade findet, könnt ihr die Glocke dort bei einem NPC für 100 Runen kaufen.

Her seht ihr den Händler, bei dem ihr die Glücke bekommt.

So beschwört ihr nun Geister: Ihr könnt im Laufe des Spiels etliche dieser Geister-Aschen finden und viele nützliche Helfer dadurch in eure Sammlung aufnehmen.

Dann müsst ihr genug FP, also Mana, haben, um die Beschwörung durchzuführen. Um eure FP zu erhöhen, könnt ihr das Attribut „Geist“ aufleveln, oder bestimmte Talismane nutzen.

Hier seht ihr einige der verschiedenen Aschen, die ihr finden könnt. Insgesamt soll es rund 50 Stück geben.

Ihr könnt die Geister nicht überall rufen.

Das ist nur in bestimmten Bereichen möglich, bei der ihr auf besonders viele oder schwere Feinde trefft.

Außerdem ist eine Beschwörung bei den meisten Bosskämpfen möglich.

Wo kann man Geister beschwören? Ihr erkennt das an einem Grabstein-Symbol, das am linken, unteren Bildschirmrand, oberhalb eurer Schnellitems angezeigt wird, wenn ihr so einen Bereich betretet.

Dieses Symbol zeigt an, dass ihr hier Geister beschwören könnt

Im Kampf müsst ihr aber vorsichtig sein, denn die Beschwörung hat eine Animation und kann von Feinden durch Angriffe unterbrochen werden.

Außerdem solltet ihr darauf achten, nicht während eines Kampfes wieder ausversehen aus dem Gebiet herauszutreten. Dann verschwindet der Geist nämlich wieder und ihr steht plötzlich alleine da.

Achtet also darauf, euch nicht zu weit von der ursprünglichen Beschwörungsstelle zu entfernen.

Wo finde ich Asche? Manche findet ihr in den vielen optionalen Dungeons, einige erhaltet ihr von bestimmten, besonders harten Gegnern.

Wenn ihr Fundorte sucht, empfehlen wir euch dieses Video:

Ihr werdet im Spielverlauf automatisch auf sie stoßen, wenn ihr die Augen offen haltet. Es gibt Geister, die euch mit Buffs unterstützen, auch aus der Distanz kämpfen und die sogar fliegen oder in großen Gruppen beschworen werden können.

Bedenkt aber: Ihr könnt außerdem immer nur eine Beschwörung gleichzeitig aktivieren. Achtet außerdem darauf, dass ihr die stärksten Geister nur dann einsetzen könnt, wenn ihr genügend FP habt. Ihr werdet also nicht drumherum kommen, auch euer Geist-Attribut zu erhöhen.

Die Geister sind vor allem für Spieler nützlich, die Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad von Elden Ring haben, aber keine anderen Spieler zur Hilfe rufen können. Gerade für Solo-Spieler können sie euch das Leben leichter machen.

Ihr könnt allerdings auch zusätzlich andere Spieler zur Hilfe rufen und doppelt profitieren. Alle Infos zum Multiplayer von Elden Ring findet ihr in unserer Übersicht.