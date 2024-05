Monster Hunter Now: Promo Codes im Mai 2024 – So löst ihr sie ein

Immer wieder gibt es neue Promo Codes für Monster Hunter Now. Mit ihnen könnt ihr beispielsweise Items bekommen. Hier findet ihr aktuelle Codes und wie ihr sie einlöst.

Was ist Monster Hunter Now? Das Spiel von Niantic funktioniert ähnlich wie Pokémon GO: Ihr streift mit eurem Smartphone durch die reale Welt und jagt Monster.

In Monster Hunter Now nehmt ihr allerdings persönlich den Kampf mit den Bestien auf und versucht stets, eure Ausrüstung zu verbessern, um größere und stärkere Feinde bezwingen zu können. Eine kleine Einschätzung zu Monster Hunter Now findet ihr hier.

Verschiedene Items können dabei helfen. Und manchmal gibt es die einfach über Promo Codes, die geteilt werden.

Hier fassen wir die aktuell bekannten, aktiven Codes zusammen und erklären euch, wie ihr sie einlöst.

Aktive Promo-Codes für Monster Hunter Now im Mai 2024

Dieser Code ist gerade aktiv:

MHNOW15M

Der Code bringt euch folgende Items:

2 Jagd-Marathon-Tickets

2 Tränke

5.000 Zenny

Weitere Codes? Weitere bereits bekannte Codes sind nach aktuellem Stand abgelaufen. Wir ergänzen die Liste, sobald weitere Codes bekannt sind.

Was ist mit Empfehlungscodes? Die Empfehlungscodes sind eine andere Art von Code, die immer aktiv sind, aber nur 20 Mal pro Monat verwendbar. Alle Spieler in Monster Hunter Now haben so einen und können ihn mit neuen Spielern teilen, die beim ersten Spielen ein entsprechendes Eingabefeld finden.

Werden die Codes eingelöst, gibt es Belohnungen für beide Seiten. Mehr zu Empfehlungscodes in Monster Hunter Now lest ihr hier.

Nicht nur was fürs Handy: Monster Hunter Wilds – für PlayStation angekündigt Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Wie löse ich Codes in Monster Hunter Now ein?

So klappt es: Für die Promo Codes gibt es kein Eingabefeld im Spiel. Stattdessen müsst ihr über einen eigenen Store in eurem Webbrowser gehen. Hier geht es zur externen Einlöse-Website von Niantic zu Monster Hunter Now.

Auf der Website müsst ihr euch mit dem Konto anmelden, das ihr auch für Monster Hunter Now verwendet. Gebt dann den Code ein und öffnet das Spiel auf eurem Smartphone. Dort wird euch nun eine entsprechende Mitteilung angezeigt, die darstellt, welche Items ihr bekommen habt. Jetzt könnt ihr sie im Spiel nutzen.

Dieser Artikel wird immer wieder aktualisiert, sobald neue Codes bekannt sind. Wenn ihr aktuelle Promo Codes kennt: Teilt sie gerne in den Kommentaren! Schaut in den kommenden Monaten erneut vorbei, um die aktuellsten Codes zu finden.