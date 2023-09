Monster Hunter Now startet so gut, dass es erstmal auf dem Handy bleiben darf

Die Macher von Pokémon GO haben mit Monster Hunter Now ein neues Spiel für iOS und Android veröffentlicht, das Spieler nach draußen locken soll. Und das klappt diesmal überraschend gut, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk.

Ich spiele gerne Pokémon GO und bin eigentlich auch ein Fan des Prinzips, ein Mobile-Game mit der realen Welt zu verbinden. Hier und da mal spazieren und nebenbei spielen, ist doch wunderbar!

Doch die letzten Versuche von Niantic, eine ähnliche Formel in anderen Spielen umzusetzen, funktionierte für mich persönlich eher schlecht als recht. Ein paar Beispiele:

Harry Potter: Wizards Unite starb 2021 nach zweieinhalb Jahren und wurde kein langfristiger Erfolg wie Pokémon GO. Hier kam ich gar nicht erst dazu, es auszuprobieren.

Das Spiel NBA All-World installierte ich, doch das Basketball-Pokémon-GO konnte mich überhaupt nicht abholen. Ich löschte es kurz darauf wieder, und auch dieses Spiel wurde zuletzt von Niantic eingestellt.

Peridot fand ich vom Konzept her spannend, doch als ich es startete, heizte mein Handy extrem auf, das Spiel hakte. Auch das flog relativ schnell wieder vom Handy, nachdem sich einfach kein richtiger Spielspaß einstellen wollte.

Pikmin Bloom wiederum scheint seine Fans zu haben, sprach mich persönlich aber nie besonders an.

Insgesamt erreichte Niantic bislang mit keinem anderen Spiel den Erfolg von Pokémon GO.

Deshalb ging ich davon aus, dass es bei mir wohl für immer bei Pokémon GO bleiben würde, was AR-Spiele auf dem Handy angeht. Monster Hunter Now installierte ich nun nur einmal aus Interesse, um zu sehen, wie es umgesetzt wurde – eigentlich fest in dem Glauben, dass es ebenfalls schnell wieder vom Handy fliegen würde.

Aber: Die ersten Schritte im Spiel wirken überraschend vielversprechend. Und wer Pokémon GO mag, sich aber ab und zu ein wenig mit dem Spiel langweilt, könnte hier eine richtig spannende Alternative finden.

Ich wusste nicht, wie sehr mir Geschwindigkeit in Pokémon GO fehlt

Startet ihr Monster Hunter Now, werdet ihr direkt in eine kleine Geschichte versetzt, die erklärt, dass jetzt Monster in unserer Welt herumlaufen und ihr sie als Jäger bekämpfen müsst. Ein kleiner Palico-Begleiter führt euch dann in die ersten Schritte des Spiels ein. Und da geht es direkt zur Sache.

Denn was mir direkt auffiel, als ich auf das erste Monster vor meiner Haustür klickte: Hier wird nicht lang gefackelt. Das Spiel springt flüssig und schnell in den Kampf.

Hier stellt ihr euch nun den unterschiedlichen Monstern, die nebenbei bemerkt echt gut aussehen. Kleine Monster zerlegt man recht schnell mit ein paar schnellen Schwertstreichen, die großen Brocken hingegen sind widerstandsfähiger. Da ist dann geschicktes Ausweichen und Umrunden des Gegners gefragt, um zu verhindern, dass man zum Nachmittagssnack wird.

Starke Kämpfe und eine an Pokémon GO erinnernde Karte

Das hat mir richtig gut gefallen. Denn wenn man in Pokémon GO anfängt, ein Monster schnappen zu wollen, dauert das erstmal. Ball drehen, werfen, Fang-Animation, Bonus-Bildschirm und so weiter – das dauert alles ein bisschen. In Monster Hunter hingegen jagt man von einem Gefecht ins nächste, was zu den actiongeladenen Kämpfen passt, die flüssig von der Hand gehen.

Dafür fällt auf, dass sich neue Monster ordentlich Zeit lassen, in der Nähe aufzutauchen, wenn man erstmal alles abgegrast hat – gefühlt mehr noch, als das bei Pokémon GO der Fall ist. Wer mehr Kämpfe absolvieren will, muss loslaufen und neue Monster finden, was wiederum zum Entdecken und Wandern animiert.

Während der ersten Schritte im Spiel lernt man dann immer mehr. Man kann:

Monsterteile verwenden, um neue Ausrüstung zu schmieden.

Ausrüstung aufrüsten und spezielle Attacken lernen.

Ausrüstung mit Elementen herstellen, die wiederum zu bestimmten Monstern passen.

Items sammeln, die im Kampf einen Vorteil bringen.

Quests für Belohnungen erledigen.

Außerdem ist es möglich, mit Freunden in den Kampf gegen die Monster zu ziehen, wenn man Mitspieler hat.

Ein erstes Fazit: Pokémon GO ist der König der Spaziergeh-Handy-Spiele und wird das vermutlich auf lange Sicht auch bleiben. Aber Monster Hunter Now beweist jede Menge Potenzial – viel mehr ehrlich gesagt, als ich anfangs erwartet hätte.

Mit den flüssigen, actiongeladenen Kämpfen setzt es sich ein Stück weit von Pokémon GO ab und könnte genau dann Lücken füllen, wenn man bei Pokémon GO gerade das Gefühl hat, nichts Neues mehr vorzufinden. Das Problem hab ich immer wieder, wenn gerade keine frischen Pokémon unterwegs sind und man das Gefühl kriegt, immer nur dasselbe zu sehen.

Monster Hunter Now bringt da eine willkommene Abwechslung. Die Entwickler sagen auf der hauseigenen Website, weitere Monster und Waffen werden in Zukunft hinzukommen. Der Start überzeugt auf jeden Fall schonmal. Ich für meinen Teil bin sehr gespannt, was aus dem Spiel wird.