Monster Hunter Now: So bekommt ihr den Farbball und das kann er

In Monster Hunter Now könnt ihr den Farbball bekommen, um Monster zu markieren. Wie und wozu, das fassen wir hier zusammen.

Was ist Monster Hunter Now? Monster Hunter Now ist ein neues Spiel für Mobile von den Pokémon-GO-Machern Niantic und Capcom. In dem Spiel bewegt ihr euch als Jäger durch eure Nachbarschaft, bekämpft Monster und verbessert eure Ausrüstung.

Immer mit dabei ist ein Palico, das euch durch das Spiel begleitet und euch die ersten Schritte erklärt. Schon früh lernt ihr, wie ihr gegen Monster kämpft und mit eurer Umgebung interagieren könnt.

Direkt im Hauptmenü findet sich aber auch ein Item, das nicht von Anfang an verwendbar ist: Der Farbball. Was ist das?

Was ist der Farbball in Monster Hunter Now?

Das kann der Farbball: Die rosanen Farbbälle könnt ihr verwenden, um Monster, denen ihr begegnet, zu markieren. Wenn ihr das tut, landen sie in eurer Liste markierter Monster, die ihr zu einem späteren Zeitpunkt jagen könnt. Das ist beispielsweise nützlich, wenn ihr ein spannendes Monster findet, es aber grad nicht bekämpfen könnt.

Dann nutzt ihr den Farbball, markiert das Monster und bekämpft es beispielsweise, wenn ihr wieder entspannt zu Hause seid.

Außerdem gibt es noch eine Variante, den blauen Palico-Farbball.

Was kann der Palico-Farbball? Den nutzt euer Palico-Begleiter, wenn ihr die Abenteuer-Synchronisierung von Monster Hunter Now aktiviert habt. Sie funktioniert im Grunde genauso wie Abenteuer-Sync in Pokémon GO: Da registriert das Spiel eure Bewegungen auch dann, wenn es nicht aktiv gespielt wird oder geöffnet ist.

Euer Palico-Begleiter kann bei aktivierter Abenteuer-Synchronisierung Monster automatisch markieren, wenn sie in der Nähe sind. Seid ihr also beispielsweise auf Spaziergang gewesen und öffnet danach das Spiel, könnt ihr in eurer Liste unter Umständen Monster finden, die euer Palico markiert hat. Die könnt ihr nun nacheinander bekämpfen.

Ihr könnt derzeit bis zu 3 Palico-Farbbälle haben.

Wie bekomme ich den Farbball?

So kriegt ihr den Farbball: Dafür müsst ihr erstmal Hunter-Rank 5 erreichen. Den erreicht ihr, indem ihr ein paar Quests zu Anfang des Spiels erledigt. Das dauert aber nicht lange. Folgt einfach dem Tutorial, dann solltet ihr sehr schnell den fünften Rang erreichen.

Danach bekommt ihr die Farbbälle unter anderem so:

Jeden Tag werden die blauen Palico-Farbbälle automatisch aufgefüllt. Mehr als drei bekommt ihr aktuell aber nicht.

Weitere blaue Farbbälle, die ihr manuell verwenden könnt, könnt ihr im In-Game-Shop kaufen.

Zudem erhaltet ihr die blauen Farbbälle auch als Belohnung für bestimmte Hunter-Ränge.

Dementsprechend lohnt es sich, weiter im Level aufzusteigen und Farbbälle zu sammeln, damit ihr spannende Monster markieren könnt.

Monster Hunter Now ist ein neues Spiel von Niantic, das seinen großen Erfolg von Pokémon GO bislang aber nicht duplizieren konnte. Im Juni beendete Niantic etwa zwei Spiele, von denen eins bereits erschienen und ein anderes in Entwicklung war. Andere Spiele, wie Pikmin Bloom oder Peridot, laufen derweil weiter. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich Monster Hunter Now entwickelt.

Habt ihr euch das neue Spiel geholt? Was haltet ihr von der Monster-Hunter-Umsetzung im Pokémon-GO-Stil? Erzählt es uns in den Kommentaren.