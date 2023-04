Macher von Pokémon GO bringen Monster Hunter auf euer Handy – Jetzt für Beta anmelden

Das neue Spiel in der Monster-Hunter-Reihe nennt sich “Now” und kommt auf eure Smartphones. Ihr könnt euch jetzt für den bald startenden Beta-Test anmelden.

Was ist das für ein Spiel? Mit Monster Hunter Now bringen Capcom und Niantic ein neues „Real-World-Spiel“ auf den Markt. Wie ihr das schon von Pokémon GO kennt, nutzt ihr euer Smartphone und reist in der echten Welt damit umher. Auf eurem Display seht ihr in den Straßen und Parks verschiedene Monster, die ihr aus dem Franchise kennt.

Wir zeigen euch hier alles zu Release, Beta und Gameplay, was wir bisher wissen.

Monster Hunter Now: Release, Beta und alle Inhalte

Wann ist Release? Das Spiel erscheint im September 2023. Dabei ist ein weltweiter Launch geplant.

Wo kann man es laden? Das Spiel wird im App Store und auch bei Google Play zur Verfügung gestellt.

Wie meldet man sich für die Beta an? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch jetzt schon für einen Beta-Test von Monster Hunter Now anmelden. Besucht dafür die offizielle Webseite des Spiels (Monsterhunternow.com).

Auf der Seite findet ihr den Button für „Closed Beta Test Sign-Up“

Tragt euch dort mit E-Mail und weiteren Daten von euch ein

Mit etwas Glück werdet ihr dann für den Test ausgewählt

Die Einladungen erfolgen zum Start der Beta-Phase per E-Mail

Wann läuft die Beta? Die Test-Phase beginnt am 25. April 2023. Wie lang sie aktiv sein wird, ist bisher noch unklar. Man möchte etwa 10.000 Spieler zum Testen einladen. Euren Fortschritt aus der Beta könnt ihr nicht ins fertige Spiel mitnehmen.

Inhalte: Wie spielt sich Monster Hunter Now?

Das könnt ihr erwarten: In Monster Hunter Now spielt ihr einen Jäger, der in der echten Welt auf Abenteuer mit Monstern geht. Alleine oder zusammen mit Freunden steht euch die AR-Technologie von Niantic zur Verfügung, mit der ihr die Monster in der echten Welt sehen könnt. Dass das funktionieren kann, zeigt Niantic mit ihrem Spiel „Pokémon GO“, das seit 2016 läuft.

Allerdings geht es in Now darum, Monster in actionreichen Aufeinandertreffen zu bekämpfen. Dazu könnt ihr verschiedene Waffen oder auch Schilder ausrüsten und craften. Ganz, wie es zu eurem Spielstil passt.

Euch erwarten viele verschiedene Monster, Jagden und Koop-Gameplay.

Wie ihr das auch von Pokémon GO kennt, wird für das Spiel eine standortbasierte Technologie genutzt. Auf dem Bildschirm eures Smartphones seht ihr Straßen und wichtige Orte, die ihr auch direkt vor euch sehen könnt.

Monster Hunter Now funktioniert auch horizontal

Übrigens könnt ihr im auch im Horizontalen Modus spielen, wenn ihr lieber die volle Breite von Monster Hunter Now erleben möchtet.

Wie gefällt euch die Aussicht auf Monster Hunter Now? Ist das ein Titel der Reihe, der euch interessiert oder könnt ihr euch die Jagden mit eurem Smartphone in der echten Welt gar nicht vorstellen? Schreibt uns doch eure Meinung zum Spiel hier auf MeinMMO in die Kommentare.