Was wurde aus Dauntless, der kostenlosen Alternative zu Monster Hunter?

Das Action-RPG Dauntless ist eine kostenlose Alternative zu Monster Hunter, die im Mai 2019 erschien und dieses Jahr bereits vier Jahre alt wird. Doch wie steht es 2023 um Dauntless und für wen ist es interessant?

Was ist Dauntless? Dauntless ist ein kostenloses Action-RPG, das von dem kanadischen Entwicklerstudio Phoenix Labs produziert wurde und im Mai 2019 auf den Markt kam.

Ähnlich wie in den „Monster Hunter“-Spielen oder dem im Februar 2023 veröffentlichten Wild Hearts, begebt ihr euch in Dauntless alleine oder kooperativ mit Freunden auf die Jagd nach gefährlichen Kreaturen.

Diese Kreaturen werden in Dauntless „Behemoth“ genannt und leben auf verschiedenen schwebenden Inseln, die eigene Biome darstellen. So gibt es in Dauntless beispielsweise Wald-, Wüsten- oder Schneegebiete.

Einen Jagdauftrag nehmt ihr in der Stadt Ramsgate an. Dort könnt ihr ebenso an eurer Ausrüstung feilen.

30 Millionen Spieler, aber nur 70 Zuschauer auf Twitch

Wie viele Spieler hat Dauntless? Wir können keine genauen Angaben zu den Spielerzahlen machen, doch laut einer Pressemitteilung im Mai 2022 kam Dauntless zu dem Zeitpunkt auf insgesamt 30 Millionen Spieler. Im Dezember 2020 hatte Dauntless noch 25 Millionen Spieler, hieß es seitens Phoenix Lab. Demnach kamen in 2 Jahren insgesamt 5 Millionen neue Spieler hinzu.

Ob es sich bei den Zahlen um aktive Spieler oder lediglich erstellte Accounts handelt, ist aber nicht bekannt. Letzteres ist aber am wahrscheinlichsten.

Da Dauntless nicht auf Steam, sondern am PC nur im Epic Games Store sowie auf den Konsolen spielbar ist, stehen uns keine durchschnittlichen Spielerzahlen zur Verfügung.

Genauere Zahlen erhalten wir auf Twitch.

Wird Dauntless auf Twitch geschaut? Wir machen es kurz und schmerzlos: Nein, nicht wirklich. In den vergangenen 90 Tagen hatte die Spiele-Kategorie Dauntless durchschnittlich 71 Zuschauer auf der Streaming-Plattform (Stand 29. März 2023 via sullygnome.com).

Dauntless erhält weiterhin Updates und Ingame-Events

Bekommt Dauntless noch neue Inhalte? Ja, das Jagdspiel wird weiterhin mit Updates versorgt. Es gibt regelmäßig neue Seasons, die einen eigenen Battle Pass und neue Skins bringen. Außerdem veranstaltet Dauntless immer wieder Ingame-Events, wie das im April kommende Osterevent “Springtide”.

Gelegentlich gibt es auch größere Updates. So kamen beispielsweise im September 2022 neue Behemoth in das Spiel.

Inhaltsvergleich zwischen Monster Hunter und Wild Hearts: Das Gameplay von Spielen wie Monster Hunter kann schnell repetitiv sein. Umso wichtiger ist es, dass eine solide Auswahl verschiedener Monster und Waffen existiert, die ein wenig Abwechslung in die täglichen Abläufe bringen.

In der folgenden Übersicht haben wir euch die Anzahl der Waffen, Monster und die durchschnittliche Spielzeit der Hauptstory von den verschiedenen Spielen und Erweiterungen gegenübergestellt:

Spiel Gesamtzahl Monster Waffen/ Waffenkategorien Spielzeit in Stunden Dauntless 42 7 Solo 49 bis 86 Monster Hunter World 54 14 48 Monster Hunter World Iceborn 40 14 37 Monster Hunter Rise 72 14 21,5 Monster Hunter Rise Sunbreak 29 14 30 Wild Hearts 22 8 Waffen, 18 Kampf-Karakuri 40

Die durchschnittlichen Spielzeiten stammen von howlongtobeat.com

Spieler bemängeln repetitives Gameplay

Wie sehen die Bewertungen aus? Auf der Review-Plattform metacritic gibt es zwei unterschiedliche Fronten.

Während die Presse-Bewertungen der PC-Version akzeptabel aussehen, hagelte es von den Spielern fiese Rezensionen. Die User bemängeln technische Probleme und “langweiliges und repetitives Gameplay”.

Presse Score: 78/ 100 MMORPG.com – 90 Dualshockers – 90 IGN – 85)

User Score – 5,3/ 10

Wie spielt sich Dauntless? MeinMMO-Autor Dariusz Müller hat Dauntless einige Stunden mit einem neu erstellten Account gespielt, um euch einen Einblick geben zu können, wie sich der Titel 2023 für neue Spieler anfühlt:

MeinMMO-Autor Dariusz Müller über Dauntless: Dauntless hat sich in meinen ersten Stunden flüssig und ohne Bugs gespielt. Von den Spielfehlern und Server-Problemen, über die Spieler auf Metacritic berichten, habe ich selbst nichts gespürt. Außerdem habe ich beim Jagen problemlos zufällige Mitspieler gefunden – die Server sind also nicht tot und besonders das Crossplay belebte meine Jagten.



Bei der Waffenauswahl entschied ich mich für den Jagdspeer. Dieser ermöglichte mir schnelle Angriffsfolgen – genau mein Geschmack. Die Kämpfe selbst waren sehr einfach und einsteigerfreundlich. Ihr führt leichte und schwere Angriffe aus und weicht den Attacken der Monster aus. Ihr könnt auch mit verschiedenen Kombinationen angreifen.



So einsteigerfreundlich das Kampfsystem ist, so unbeeindruckend fühlt es sich an, nachdem ich im Februar Wild Hearts gespielt habe. Mir fehlen Aktionen, die mehr Tiefe in das Kampfsystem bringen. Mir fehlen Angriffe, die mehr erfordern, als nur das spamen von Knöpfen.



Auch die Tatsache, dass ich von Anfang an keine interessante Story verfolgen, sondern nur Aufträge annehme, Monster jage, abgeschlossene Aufträge in der Stadt abgebe und den Kreislauf von vorne beginne, half dem Spielerlebnis nicht. Die Kritik, Dauntless spiele sich sehr repetitiv, kann ich nachempfinden.



Wie sich das Spielerlebnis nach dutzenden Stunden Spielzeit oder im Endgame verändert, kann ich allerdings noch nicht sagen.

Für wen ist Dauntless interessant? Dauntless ist in erster Linie für Spieler interessant, die herausfinden wollen, ob ihnen Jagdspiele Spaß machen.

Wenn ihr noch nie ein Spiel wie Monster Hunter gespielt habt, dann eignet sich das Spiel Dauntless, um kostenlos in das Genre reinzuschauen und zu entscheiden, ob einem das Spielprinzip gefällt. Bringt ihr zudem Freunde mit, mit denen ihr gemeinsam auf die Jagd geht, könnt ihr ein paar Stunden Spaß an dem Titel haben.

Ein langjähriger Fan von Monster Hunter könnte allerdings von Dauntless enttäuscht sein. Das Spielprinzip ist zwar grob das gleiche, doch das Gameplay fühlt sich nicht so fordernd und immersiv an.

Solltet ihr Dauntless in der Vergangenheit gespielt haben, lohnt es sich für euch möglicherweise erneut hereinzuschauen und die Neuerungen zu testen. Falls euch das Spielprinzip jedoch in der Vergangenheit zu repetitiv war, wird das wahrscheinlich immer noch so sein.

Da Dauntless kostenlos spielbar ist, könnt ihr es euch natürlich selbst ansehen und eure eigene Meinung bilden.