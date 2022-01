Monster Hunter Rise ist kurz nach Release in den Top 10 auf Steam – So bewerten es die Spieler

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Das erwartet euch in der Demo: Wie in der Demo, die damals für die Switch erschien, bietet die PC-Demo eine Auswahl aus 5 verschiedenen Missionen.

So kommt MHR bei den Spielern an: In weniger als 24 Stunden hat Monster Hunter Rise rund 1.400 Reviews von Spielern bekommen (Stand: 13. Januar, 10:45). Davon sind 78 % positiv.

Auf Steam kommt es innerhalb kurzer Zeit in die Top 10 der Steam-Charts und kann viele positive Bewertungen einheimsen. Alleine am ersten Tag waren laut Steam-Charts fast 90.000 Spieler aktiv. Aktuell steht MHR auf Platz 7 (Stand: 13. Januar, 10:45):

Was ist Monster Hunter Rise? Das ist nach Monster Hunter World: Iceborne der neueste Ableger der Monster-Hunter-Reihe. Die Reihe besteht hauptsächlich aus Action-RPGs, in denen ihr die Rolle eines Jägers übernehmt.

Seit dem 12. Januar ist Monster Hunter Rise endlich auf dem PC via Steam spielbar und startet direkt erfolgreich. Schon nach wenigen Stunden ist es in den Top 10 der Steam-Charts.

