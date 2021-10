Monster Hunter Rise startet kostenlose Demo auf Steam – Mit Multiplayer

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Was ist Wyvern-Reiten? Statt den früheren Mount-Attacken, in denen ihr euch auf dem Rücken der Monster festkrallen und diese umwerfen konntet, könnt ihr diese mittels Seilkäfer nun reiten.

Was sind die Seilkäfer? Mittels dieser Käfer seit ihr beweglicher als je zuvor. Sie funktionieren quasi wie Greifhaken, nur dass ihr keinen bestimmten Punkt braucht, um euch heranzuziehen. Dank er Käfer könnt ihr euch einfach mitten in der Luft halten und herumschwingen.

Das erwartet euch in der Demo: Wie in der Demo, die damals für die Switch erschien, bietet die PC-Demo eine Auswahl aus 5 verschiedenen Missionen.

Gibt es ein Limit oder eine zeitliche Begrenzung? Nein. Laut Capcom könnt ihr die Demo so lange und so ausgiebig spielen, wie ihr wollt. Auf der Switch waren die Quest-Versuche und die Online-Server nur begrenzt.

Was ist Monster Hunter Rise? Das ist der neueste Ableger der Monster-Hunter-Reihe. Die Reihe besteht hauptsächlich aus Action-RPGs, in denen ihr die Rolle eines Jägers übernehmt.

Nach langer Wartezeit gibt es endlich Neuigkeiten für die PC-Spieler unter den Monster-Hunter-Fans. So wurde die kostenlose Demo von Monster Hunter Rise nun auf Steam veröffentlicht. MeinMMO verrät euch, was drinsteckt.

