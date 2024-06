Erste Berichte zu Monster Hunter Wilds klingen fantastisch – Noch besser als bei Monster Hunter World

Zum Summer Game Fest gab es neue Informationen zu Monster Hunter Wilds. Einigen Berichten zu Folge sieht das Spiel soweit auch fantastisch aus. Vielleicht wird es sogar noch besser als Monster Hunter World.

Was ist Monster Hunter Wilds? Monster Hunter Wilds ist der neueste Ableger der beliebten Monster-Hunter-Spielreihe von Capcom. Nach dem hoch beliebten Monster Hunter World und dessen Nachfolger Monster Hunter Rise führt und entwicklet es das Game-Franchise weiter.

Zum Summer Game Fest 2024 gab es dazu einen komplett neuen Trailer rund um neue Monster. Hier könnt ihr ihn euch ansehen:

Ein NPC im vorherigen Trailer hat es den Spieler sogar so angetan, dass das Game auf Steam zwei vollkommen unpassende Tags bekam.

Diese Features machen Monster Hunter Wilds besser, als World

Was ist neu im Game? Die Kollegen bei Dualshockers konnten sich zum Summer Game Fest eine Präsentation von Capcom zum Spiel ansehen. Diese arbeiteten sie in einer Preview auf. Dabei schreiben sie vor allem über die Open World und das Wetter-System.

Das Monster Hunter Wilds eine Open World bekommen würde, wurde bereits vorab vermutet. Jetzt haben wir aber die Bestätigung und nähere Informationen dazu, wie genau sie sich gestaltet:

Noch im Vorgänger World war es so, dass man immer wieder mit Ladebildschirmen und langen Fußmärschen durch das Camp zu tun hatte. Das fällt nun weg. Man startet in Wilds in eine Open World und kann an einem beliebigen Ort sein eigenes Basecamp aufschlagen, das zu einem Schnellreisepunkt auf der Karte wird.

Auch werdet ihr nach abgeschlossener Jagd nicht mehr automatisch zurück ins Camp teleportiert. Ihr könnt also munter looten und einfach weiter laufen. Insgesamt fühle sich das Spiel dadurch nicht mehr so zerstückelt an, auch wenn es immer noch definitiv nach Monster Hunter aussieht.

Auch das neue, dynamische Wetter überraschte die Kollegen: Zwar gibt es dieses Feature schon lange in anderen Spielen, laut Dualshockers aber nicht in der Intensität, wie es Monster Hunter Wilds mitbringt. Das Wetter würde die Open World derart beeinflussen, dass sich ganze Landstriche und deren Fauna verändern würden.

In der Präsentation wurde wohl ein Sandsturm gezeigt, der dafür sorgte, dass neue Monster auftauchten, andere verschwänden. Auch gäbe es plötzlich auftretende Feuer und die Monster seien allgemein aggressiver. Außerdem wäre erst mit dem Sturm das Apex Monster der Gegend aufgetaucht. Das Apex Monster hätte sich sogar mit einem anderen einen spektakulären Kampf geliefert.

Der Wetterumschwung hätte aus einer bekannten Region eine komplett andere gemacht.

Was wissen wir sonst noch darüber? Erste Informationen und Gerüchte gibt es schon lange. Wir berichteten unter anderem im März darüber. Die Open World zum Beispiel wurde schon länger vorhergesagt. Hier noch weitere Informationen:

Das komplette Spiel soll in der Open World stattfinden

Das Spiel sei seit 2019 in der Entwicklung

Der Boss von Monster Hunter World, Yuya Tokuda, leite die Entwicklung – dies wurde mittlerweile bestätigt (via X.com)

Zudem hatten die Kollegen von IGN die Möglichkeit, mit den Entwicklern am Summer Game Fest über das Game zu sprechen. Dabei ging es vorrangig um den Koop-Modus: In Monster Hunter World war dieser sehr umständlich, wovor sich die Spieler auch in Wilds fürchten.

Die Entwickler jedoch beruhigen: Sie wollen den Koop erleichtern und nahtlos gestalten.

Bislang klingen die Nachrichten über Monster Hunter Wilds positiv. Ob und wie es schlussendlich tatsächlich wird, werden wir erst zum Release wissen. Aktuell gibt es noch keine genauen Informationen dazu, es wird aber vermutlich nicht vor 2025 online gehen. Bis dahin könnt ihr euch mit anderen Games beschäftigen, zum Beispiel startet demnächst das MMORPG Tarisland: Am Freitag erscheint das größte MMORPG für den PC seit Lost Ark, darum solltet ihr einen Blick riskieren