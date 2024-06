Monster Hunter Wilds hat einen völlig unpassenden Tag auf Steam, weil Fans total in einen NPC verliebt sind

Monster Hunter Wilds ist dabei nicht das einzige Spiel mit unpassenden Tags. Schaut man sich beispielsweise Elden Ring an, dann sieht man da auch den ironischen Tag Familienfreundlich . Bis Monster Hunter Wilds erscheint, müssen wir uns noch ein wenig gedulden, doch wer sich bis dahin die Zeit versüßen möchte, findet in dieser Liste ähnliche Spiele: 5 Spiele wie Monster Hunter

Gemma sagt in diesem Trailer nur 2 Sätze, doch unter den Fans scheint sie richtig beliebt zu sein. Viele sind sogar richtig verliebt in sie, vor allem wenn man sich ein paar der beliebten benutzerdefinierten Tags anschaut.

Um welchen Charakter handelt es sich? Nach dem ersten Monster-Hunter-Wilds-Trailer im Dezember gibt es endlich einen neuen von der State of Play. Am Anfang des Trailers sieht man neben der neuen Wildexpertin und eines Palicos auch Gemma, die neue Schmiedin des Spiels. Die Charaktere sind dabei auf einem Sandschiff unterwegs, das durch eine schier endlose Wüste fährt.

Letzte Woche erschien auf der State of Play von Sony ein neuer Trailer zu Monster Hunter Wilds und neben neuen Monstern hat es den Spielern vor allem ein neuer Charakter angetan. Die Spieler lieben sie anscheinend so sehr, dass sie die Tags auf Steam anpassen.

