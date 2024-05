5 Spiele wie Monster Hunter

Fans von Monster Hunter müssen noch ein bisschen auf den nächsten Teil warten, aber bis dahin kann man sich die Wartezeit ganz gut mit anderen Spielen vertreiben. 5 Spiele, die Monster Hunter ähneln, stellen wir euch hier vor.

Wie wurden die Spiele ausgewählt? Es gibt mehrere Faktoren, die ein Monster-Hunter-Spiel ausmachen.

Actionreicher Kampf gegen große Monster

Ein angenehmer Grind und die Möglichkeit, die eigene Ausrüstung stetig zu verbessern

Die Möglichkeit, die Missionen und Quests im Koop zu erledigen

Mehrere Waffen und Möglichkeiten im Kampf selbst

Die folgenden Spiele wurden anhand dieser aller oder der meisten Faktoren ausgewählt und bieten euch Abwechslung bis zum kommenden Monster Hunter Wilds.

1. Wild Hearts

Im neuen Trailer von Wild Hearts kämpfen Menschen gegen einen versteinerten Bären, der so groß wie ein Berg ist

Der wohl modernste Monster-Hunter-Klon kommt von EA und Koei Tecmo in Form von Wild Hearts. Das Spiel wurde von Omega Force entwickelt, den Machern hinter Dynasty Warriors. Auch hier bekämpft ihr große Monster in einem asiatischen Fantasy-Setting. Das besondere Gimmick sind die sogenannten Karakuri. Das sind Ausrüstungsgegenstände, die euch im Kampf helfen.

Anders als Monster Hunter mischt Wild Hearts in seinem Monster-Design verschiedene Tiere mit Elementen wie der Erde oder Pflanzen. Dabei erinnert es oft an Ghibli-Kreaturen, wie in etwa aus Prinzessin Mononoke. Die Waffenarten ähneln Monster Hunter sehr. Ein Highlight ist aber der Kampf-Regenschirm.

Wild Hearts ist auf Steam, PlayStation 5 und der Xbox Series erhältlich.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus war vom Spiel angetan: Ich logge mich jeden Tag in Wild Hearts ein, nur um zu sterben.

2. Toukiden 2

Toukiden 2 – Trailer zum Monster-Hunter-Klon von Koei Tecmo

Ein weiteres Spiel von Koei Tecmo ist Toukiden 2. Auch in Toukiden 2 bekämpft ihr riesige Monster in Form von Oni, Oger-ähnlichen Dämonen aus der japanischen Mythologie. Das Besondere am Spiel ist die große Open World, in der ihr euch bewegt. Mitamas sind die Hauptmechanik des Spiels, die euch verschiedene Boni oder Fähigkeiten geben.

Die meisten Waffenarten kommen einem aus Monster Hunter bekannt vor, erwähnenswerte Waffen wären aber die Chainwhip oder die Gauntlets. Toukiden 2 erinnert am ehesten an Monster Hunter Rise. Wer andere Actiontitel von Koei Tecmo mag, wird sich auch hier wohlfühlen.

Toukiden 2 ist auf Steam und der PlayStation 4 erhältlich.

3. God Eater 3

God Eater 3 – Trailer zum Monster-Hunter-Klon im Anime-Stil

Wer Anime und Monster Hunter liebt, für den ist wahrscheinlich God Eater 3 das perfekte Spiel. Ihr spielt in der Postapokalypse ein Mitglied der God-Eater-Spezialeinheit. In Quests müsst ihr gottähnliche Monster bekämpfen, die vom Design an Final-Fantasy-Bosse erinnern.

Dem Setting geschuldet gibt es hier modernere Waffen und auch mehr Fernkampfoptionen als in Monster Hunter. Gleichzeitig hat God Eater 3 auch einen größeren Fokus auf die Geschichte, die den meisten Anime-Fans gefallen könnte.

God Eater 3 gibt es auf der Switch, Steam und der PlayStation 4. Zwei weitere Titel seht ihr auf der nächsten Seite.