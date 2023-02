Wild Hearts weckt die Vorfreude bei Fans von Monster Hunter – Zeigt einen Hund, den ihr besser nicht streicheln solltet

Das Jagdspiel Wild Hearts erzählt im neusten Trailer die Geschichte des Spiels und zeigt einen Hund, den ihr leider nicht streicheln könnt.

Was ist das für ein Spiel? Wild Hearts ist ein neues Jagdspiel, das von dem japanischen Entwicklerstudio Koei Tecmo/ Omega Force entwickelt und von EA veröffentlicht wird.

Der kooperativ spielbare Titel soll schon am 17. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Origin, Steam und dem Epic Game Store erscheinen.

Wild Hearts von EA: Release, Trailer, Crossplay und alle Infos zum Action-RPG

Monsterjagd im feudalen Japan

Worum geht es in Wild Hearts? Das Spiel versetzt euch in die Welt von „Azuma“, einem Ort, der stilistisch vom feudalen Japan inspiriert ist und in dem riesige Kreaturen leben. Diese Kreaturen werden „Kemono“ genannt und agieren sehr aggressiv. Sie gefährden das Leben der Menschen von Azuma, welche sich jetzt in riskanten Kämpfen gegen die Monster wehren.

Eines der Kemono ist ein gefährlicher Hund, oder besser gesagt Wolf, der den Menschen nach dem Leben trachtet. Die bedrohliche Kreatur wird „Winterwolf Frostgrim“ und nein, ihr könnt ihn nicht streicheln … oder solltet es zumindest nicht.

Wie sieht das Gameplay aus? Im Kampf steht euch die sogenannte Karakuri-Technik zur Verfügung. Das ist in der Geschichte des Spiels eine uralte Technologie, mit der die Menschen innerhalb eines Kampfes Bauwerke erschaffen, die in einer Auseinandersetzung mit den Kemono den entscheidenden Vorteil bringen können.

Die Karakuri-Technik ist eines der ausschlaggebenden Bestandteile von Wild Hearts. Bereits nach dem Ankündigungstrailer schrieben Spieler: Durch die Karakuri-Technik erinnere der Titel an eine Mischung aus Monster Hunter und Fortnite. Im Interview mit MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski sagten die Entwickler dazu: „Wir verbinden Bauen mit Jagen“.

Von versteinerten Gorillas bis zu riesigen Wildschweinen

Was zeigt der Trailer? Der Trailer erzählt die Geschichte von Wild Hearts, den Kemono und das Leben der Menschen in einer Welt mit den riesigen Monstern. Dazu sehen wir kinoreife Actionszenen aus Kämpfen, in denen die Menschen die Karakuri-Technik im Kampf gegen verschiedene Kreaturen einsetzen.

00:11 – Kampf gegen einen riesigen, möglicherweise versteinerten Gorilla

00:50 – Auseinandersetzung mit einem überdimensionalen Vogel

01:18 – Auftritt von dem Winterwolf Frostgrim (Vorsicht, nicht streicheln)

01:40 – Kampf gegen das riesige Wildschwein „Floragrunzer“

Während der unterschiedlichen Kämpfe werden zudem verschiedene Bauwerke der Karakuri-Technik gezeigt.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus durfte Wild Hearts bereits im Oktober antesten. Lest hier seinen Testbericht:

