Wild Hearts begeistert trotz viel Kritik doch einige Fans – 28.000 spielen auf Steam, hoffen auf den Patch

Wir zeigen euch in einem kurzen Video das neuste Gameplay zu Destiny 2: Lightfall und was ihr in der Erweiterung erwarten könnt.

Am 16. Februar 2023 feiert Wild Hearts zunächst seinen Release für PC, am 17. Februar folgen dann die Konsolenversionen für Xbox Series X/S und PS5. Das Spiel e...

Am Wochenende gab es aber einige Kampagnen, etwa auf Twitch, die für mehr Aufmerksamkeit gesorgt haben und auch kleinere und mittelgroße Streamer hatten Spaß am Spiel. Die technischen Probleme haben nur wenige Fans aufgehalten.

Insert

You are going to send email to