Wild Hearts bringt ersehnten Patch, um Performance am PC zu verbessern – Spieler sagen, es wurde schlimmer

Wir haben euch in einem kurzen Video 7 wichtige Tipps für einen erfolgreichen Start in Wild Hearts zusammengefasst.

Am 16. Februar 2023 feiert Wild Hearts zunächst seinen Release für PC, am 17. Februar folgen dann die Konsolenversionen für Xbox Series X/S und PS5. Das Spiel e...

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Sounds nicht oder verzögert abgespielt wurden, was zu einem Stacking des Audios führte. Dieses Audio-Stacking-Problem hat auch die CPU der Spieler belastet. Als Ergebnis dieser Korrektur sollten die Spieler in allen Bereichen Leistungsverbesserungen feststellen. Der Workaround mit 5.1/7.1-Audio ist auf dem PC nicht mehr notwendig.

Was machte der Patch? Am gestrigen 21. Februar 2023 erhielt Wild Hearts einen Patch, der unter anderem eines der Performance-Probleme beheben sollte. In den Patch-Notes auf ea.com heißt es: „Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte High-End-CPUs ungewollt begrenzt wurden. High-End-PCs sollten jetzt einige Leistungsverbesserungen sehen.“

