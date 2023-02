Wild Hearts: Experte lobt das neue 80€-Spiel von EA nach 20 Stunden – Aber warnt PC-Spieler vor großem Problem

Der YouTuber Skill Up genießt unter Gamern einen guten Ruf als harter und objektiver Kritiker. Er hat sich das neue 80€-Spiel „Wild Hearts“ (PC, PS5, Xbox Series X) von EA angeschaut und lobt das Spiel nach 20 Stunden, nennt es sogar “beinahe exzellent”. Aber er warnt davor, wie schlecht Wild Hearts auf dem PC läuft. Auch die Entwickler räumen ein: Wild Hearts hat ein „CPU-Bottleneck“-Problem.

Was sagt Skill Up zu Wild Hearts? Viele MeinMMO-Leser kennen Skill Up noch von seinen Videos zu The Division. Er genießt in der Gaming-Szene einen exzellenten Ruf.

Skill Up sagt jetzt zu Wild Hearts (via twitter):

Er habe 20 Stunden Wild Hearts gespielt – das Game sei „sehr gut, fast schon exzellent“

Es sei sehr wie „Monster Hunter“, aber bringe neue Ideen und der Kern-Gameplayloop fühle sich schneller und gleichzeitig doch strategischer an

Er warnt Spieler aber, auf dem PC laufe das Spiel absolut mies.

Wild Hearts läuft mit 2080 TI richtig mies, sagt YouTuber

Was ist das mit der PC-Performance? Skill Up sagt: Auf einer 2080 TI schaffe Wild Hearts nicht einmal 40 Frames auf mittleren Settings. Es sei zwar stabil und man könne spielen, aber im Multiplayer werde es schlimmer.

Wenn man weiter ins Spiel vordringe, werde das Game deutlich hässlicher und laufe nur noch schlechter. In der Gruppe werde das Spiel fast unspielbar:

„Tolles Spiel, aber die PC-Performance ist schockierend schlecht“.

Wie wird das diskutiert? Der Kommentar von Skill Up wird auf reddit diskutiert. Offenbar sind die Probleme von Wild Hearts auf dem PC schon bekannt:

Ein Nutzer sagt, das Spiel habe auf dem PC einen „Bottleneck“, weil es nur einen CPU nutze

Allgemein wundert man sich, wie das nur sein kann und warum das Spiel in diesem Zustand auf den Markt kommt – das müsse doch bei der Qualitäts-Sicherung auffallen

Verstärkt wird der Ärger sicher auch durch die relativ hohen Preise, die EA für das Spiel aufruft (70 € auf dem PC, 80 € für die Konsolen).

Spieler zocken schon jetzt Wild Hearts – 3 Dinge, die sie loben und eine Sache, die nervt

Entwickler kündigen Patch für bessere PC-Performance an

Gibt’s Hoffnung? Das Entwickler-Team hinter dem Spiel, Omega Force, hat angekündigt (via reddit), dass man nächste Woche einen Patrch bringen will, um das „CPU Bottleneck“-Problem zu lösen, das vom Team entdeckt wurde.

Es heißt, das solle die Performance bei mittleren und High-End-CPUs verbessern.

Man arbeite zudem am Support von LSS und FSR – Diese Verbesserungen sollen mit weiteren Patches zu Wild Hearts kommen.

Haben alle PC-Spieler Probleme? Wie MeinMMO-Autor Benedict Grothaus sagt, lief Wild Hearts für auf dem PC einwandfrei lief – die Probleme scheinen also nicht universell zu sein, sondern je nach Hardware-Konfiguration des PCs aufzutreten.

Wild Hearts ist das Game für alle, die nach Elden Ring eine Leere spüren – Da stirbt man auch nicht so oft